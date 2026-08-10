¿Qué tanto te “quiere” tu jefe? Este es el monto que las empresas en Perú destinan para beneficios alimentarios

El uso de las tarjetas de alimentos se concentra en supermercados, comercios de alimentos y restaurantes durante la jornada laboral. - Crédito Equifax - Infocorp

Guardar

Las empresas en Perú destinan en promedio S/150 mensuales por trabajador a beneficios alimentarios, principalmente a través de tarjetas de alimentos, según un análisis reciente de ONURA, compañía especializada en soluciones de beneficios corporativos.

Este tipo de apoyo se ha consolidado como una herramienta para cubrir gastos cotidianos y mejorar la percepción que los empleados tienen sobre el valor que ofrece su lugar de trabajo.

Tarjetas de alimentos: uso y flexibilidad

El estudio de ONURA revela que las tarjetas de alimentos se utilizan, en su mayoría, para la compra de productos en supermercados y otros establecimientos de alimentos, así como para el consumo diario en restaurantes durante la jornada laboral.

PUBLICIDAD

La normativa peruana permite que estas tarjetas lleguen a representar hasta el 20% de la remuneración bruta del trabajador, lo que otorga flexibilidad a las empresas para definir el importe según sus propias políticas internas.

La normativa peruana permite que las tarjetas de alimentos representen hasta el 20% de la remuneración bruta del trabajador.

Según Rodrigo Gutiérrez, Country Manager de ONURA Latam, las empresas “hoy buscan que sus beneficios respondan a necesidades reales de sus colaboradores”.

“La alimentación es aproximadamente el 40% de los gastos del hogar, por lo que este tipo de soluciones genera un impacto directo en su bienestar y en la percepción del valor que ofrece la empresa”, declaró el ejecutivo.

PUBLICIDAD

Días de mayor uso y diferencias con otros beneficios

El informe de ONURA también identifica que los lunes son los días en los que más se usan las tarjetas de alimentos. Este comportamiento responde, según la plataforma, al inicio de la semana laboral y a la necesidad de abastecer el hogar o realizar consumos en restaurantes durante la jornada de trabajo.

En contraste, las gift cards tienen un patrón de uso diferente, ya que su demanda se concentra en fechas conmemorativas y campañas especiales, como Fiestas Patrias, Navidad y celebraciones internas de las empresas, donde suelen formar parte de programas de reconocimiento o incentivos.

Las gift cards se concentran en campañas y fechas como Fiestas Patrias y Navidad, mientras el Gobierno evalúa subir el sueldo mínimo de S/1.130 a S/1.300 antes del primer semestre de 2027.

Recomendaciones para diseñar beneficios eficientes

Ante estos hallazgos, Gutiérrez recomienda a las empresas revisar de forma periódica la estructura de sus beneficios no remunerativos para garantizar que realmente respondan a las necesidades y momentos clave de sus colaboradores.

PUBLICIDAD

“No se trata solo de otorgar un beneficio, sino de entender cuándo y cómo se usa. Las tarjetas de alimentos resuelven una necesidad diaria, mientras que las gift cards cumplen un rol emocional en fechas puntuales; diseñar bien esa combinación fortalece la propuesta de valor de la empresa”, puntualizó el ejecutivo de ONURA.

Ingresos, salario mínimo y canasta básica: ¿Alcanza el sueldo en Perú?

El incremento del ingreso promedio mensual en Lima Metropolitana, que alcanzó S/2,343.60 durante el trimestre móvil abril-mayo-junio de 2026, refleja una mejora del 7,9% respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

PUBLICIDAD

Este crecimiento salarial ofrece cierto alivio frente al aumento sostenido del costo de vida, especialmente en el rubro alimentario, que representa una parte considerable de los gastos familiares.

El ingreso promedio mensual en Lima Metropolitana llegó a S/2.343,60 en abril, mayo y junio de 2026, con una suba interanual de 7,9%, según el INEI.

Actualmente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) evalúan un incremento progresivo del sueldo mínimo, que pasaría de S/1,130 a S/1,300 antes del primer semestre de 2027.

Esta medida busca acercar los ingresos de los trabajadores al valor estimado de la canasta básica de consumo familiar, que, de acuerdo con datos del INEI, se ubicó en S/1,848 para una familia de cuatro integrantes en 2025.

PUBLICIDAD

Así, la combinación de políticas salariales y beneficios complementarios, como las tarjetas de alimentos, resulta relevante para mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores y responder a las necesidades reales identificadas en los hogares peruanos.