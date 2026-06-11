Cambio de paradigma: trabajadores en Perú priorizan desarrollo y sentido antes que incrementos salariales, ¿Por qué?

El debate sobre la motivación y el rendimiento de los trabajadores en Perú se intensifica a medida que las empresas observan que la experiencia laboral comienza a superar el peso del salario como principal impulsor del desempeño.
Si bien la compensación económica mantiene su relevancia, factores como la flexibilidad, el reconocimiento y el desarrollo profesional adquieren mayor protagonismo en las decisiones de permanencia y crecimiento de los colaboradores.
Cambio de expectativas en el mercado laboral
Durante años, el salario fue el principal atractivo para captar y retener talento en las organizaciones. En la actualidad, las dinámicas laborales han evolucionado y la conversación sobre desempeño incorpora nuevas variables.
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De acuerdo con especialistas del sector, las personas valoran cada vez más el ambiente de trabajo, el liderazgo, las oportunidades de capacitación, la autonomía y el equilibrio entre vida personal y profesional.
El CEO de Onura Latam, Rodrigo Gutiérrez, sostiene que “las empresas están entendiendo que la relación con el colaborador dejó de ser únicamente transaccional”.
“La compensación económica sigue siendo importante, pero hoy las personas también evalúan si tendrán oportunidades para desarrollarse, si podrán equilibrar su vida personal y laboral y si sentirán que su trabajo tiene sentido dentro de la organización”, dijo.
El impacto de la experiencia sobre la productividad
Diversos estudios muestran que la satisfacción y el sentido de pertenencia influyen directamente en la productividad, el compromiso y la retención del talento. Cuando los trabajadores sienten que existen espacios para crecer y que su aporte es valorado, los vínculos con la organización se fortalecen y se reduce la rotación.
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En respuesta a estos cambios, algunas empresas han comenzado a revisar sus esquemas de incentivos. Más allá de incrementos salariales o bonos, la tendencia apunta a ampliar la oferta de experiencias que mejoran la calidad de vida y el desarrollo profesional. Así, la flexibilidad, el reconocimiento público y las oportunidades de aprendizaje adquieren un peso igual o mayor que el salario tradicional.
“El error es asumir que todos los colaboradores buscan lo mismo. Las prioridades cambian según el momento profesional y personal de cada persona. Hay quienes valoran más flexibilidad; otros, formación, bienestar o mayores espacios de autonomía. Entender esas diferencias permite construir entornos de trabajo más sostenibles”, explicó.
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Generaciones y nuevas prioridades en el trabajo
El fenómeno no solo responde a la evolución de las empresas, sino también a un cambio generacional. Las nuevas generaciones de profesionales incorporan criterios adicionales al evaluar propuestas laborales, prestando atención a la cultura organizacional, el liderazgo y el equilibrio entre vida y trabajo.
Onura destaca que el desafío para las empresas no se limita a elegir entre salario o experiencia, sino a encontrar una combinación adecuada que fortalezca el desempeño y asegure la permanencia del talento. En este escenario, la experiencia se consolida como una variable estratégica con impacto directo en los resultados del negocio.
Las organizaciones que logran adaptar sus políticas a estas nuevas expectativas se posicionan mejor para atraer y retener a los profesionales más calificados, en un mercado donde la competencia por el talento sigue en aumento.
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“La experiencia laboral, en sus diversas formas, se perfila como un elemento decisivo para el éxito organizacional en los próximos años”, aseguró la organización.
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