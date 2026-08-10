Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Se reveló el último refuerzo de Universitario y que jugó el Mundial 2026: “Falta un detalle con el jugador y su agente”

La directiva de la ‘U’, en conjunto con Héctor Cúper, definió al lateral izquierdo que cubrirá la salida de José Carabalí y competirá con César Inga

El periodista Gustavo Peralta informó del lateral izquierdo extranjero que cerrará el plantel dirigido por Héctor Cúper. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)
Guardar

El reciente empate entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal desató la impaciencia de los hinchas ‘cremas’. Las tribunas del estadio Monumental hicieron sentir su molestia, señalando a la directiva por los fichajes que, hasta el momento, no han dado el salto de calidad esperado. Bajo la dirección de Héctor Cúper, el club se mueve contrarreloj para cerrar su plantel y elevar sus posibilidades en la lucha por el Torneo Clausura 2026.

Mientras el libro de pases está por cerrarse (el martes 11 de agosto), la directiva de la ‘U’ se encuentra a detalles de concretar su último refuerzo extranjero: el lateral izquierdo panameño Jorge Abdiel Gutiérrez, quien milita en Deportivo La Guaira de Venezuela. Según la información del periodista Gustavo Peralta en el programa de YouTube, Modo Fútbol, la negociación avanza con rapidez y solo resta un detalle para que el traspaso sea oficial.

PUBLICIDAD

El comunicador resaltó que las alternativas prioritarias eran Rodrigo Insúa y Ignacio Abraham, pero quedaron descartadas por dificultades contractuales y económicas. Con el visto bueno del entrenador argentino, la directiva de la ‘U’ apostó por el jugador panameño, que competirá con César Inga por el puesto luego de la marcha de José Carabalí.

El acuerdo con la institución venezolana ya existe y solo falta resolver aspectos contractuales que involucran al futbolista y su agente con la dirigencia ‘estudiantil’. El pase de Gutiérrez se daría en condición de préstamo hasta fin de año, con opción de compra incluida, detalló Peralta en su reporte.

PUBLICIDAD

Jorge Gutiérrez viene de disputar 20 partidos en Deportivo La Guaira de Venezuela, donde dio una asistencia. - créditos: Deportivo La Guaira
Jorge Gutiérrez viene de disputar 20 partidos en Deportivo La Guaira de Venezuela, donde dio una asistencia. - créditos: Deportivo La Guaira

Ahora, el nombre de Jorge Gutiérrez ya circulaba por Ate desde hace semanas, pero la dirigencia priorizó otras opciones antes de definir la operación. “Ese jugador Gutiérrez está ofrecido hace bastantes semanas en Universitario, solamente que veían las otras opciones de Insúa, la de Abraham como posibilidades por arriba”, agregó Peralta.

En paralelo, Deportivo La Guaira ha sido protagonista en el mercado de pases sudamericano, tras concretar la venta definitiva de Keiber Lamadrid a West Ham de la Premier League de Inglaterra tras haber pasado con éxito una cesión inicial. Aunque el club venezolano está acostumbrado a negociar talentos jóvenes, la operación de Gutiérrez mantiene expectante a la afición ‘merengue’, que exige resultados inmediatos ante la presión del campeonato nacional.

La participación de Jorge Gutiérrez en el Mundial 2026

Jorge Abdiel Gutiérrez formó parte de la delegación de Panamá en el Mundial 2026 bajo la dirección de Thomas Christiansen. Si bien el titular habitual en el lateral izquierdo durante la fase de grupos fue César Blackman, un lateral derecho adaptado por el técnico danés, Gutiérrez aguardó su oportunidad en el banquillo.

No obstante, su oportunidad llegó ante Inglaterra, donde Gutiérrez integró la línea de cinco defensores desde el inicio y permaneció en el campo hasta el minuto 88, cuando fue sustituido por el experimentado Éric Davis. Su participación en ese duelo demostró la confianza del cuerpo técnico en su capacidad para afrontar escenarios de máxima exigencia.

Jorge Gutiérrez en un duelo individual con Bukayo Saka durante el Panamá vs Inglaterra del Mundial 2026. - créditos: Reuters/Caean Couto
Jorge Gutiérrez en un duelo individual con Bukayo Saka durante el Panamá vs Inglaterra del Mundial 2026. - créditos: Reuters/Caean Couto

La trayectoria de Jorge Gutiérrez también incluye un paso breve por el fútbol español (Unión Deportiva Melilla de la Cuarta División), lo que enriqueció su bagaje táctico y le permitió adaptarse a diferentes estilos de juego. Esta experiencia europea, aunque corta, sumó herramientas a su desarrollo como defensor lateral, pudiendo también desempeñarse como carrilero.

Otros panameños en Universitario

La historia de Universitario y el fútbol panameño ya tiene antecedentes recientes. Los casos de Alberto Quintero y Luis Tejada dejaron huella en la institución, aportando goles y liderazgo en diferentes etapas del club.

‘Chiquitín’, extremo de gran despliegue, se consolidó como pieza clave durante entre el 2017 y 2022, resultando decisivo en encuentros importantes. El ‘Diente de Oro’, por su parte, se ganó el cariño de la hinchada con su carisma y capacidad goleadora, sumando momentos inolvidables en la ofensiva ‘crema’, previo a su fallecimiento en 2024.

Temas Relacionados

Jorge GutiérrezHéctor CúperUniversitario de DeportesLiga 1Selección de PanamáMundial 2026peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

El exjugador explicó la exigencia competitiva del sistema formativo argentino frente al panorama peruano. También relacionó esa estructura con roles internos, conducción profesional y el efecto del dinero actual

Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

Preocupación en Alianza Lima por Marco Huamán: el tiempo que estará fuera de las canchas tras fuerte golpe ante Sport Boys

El defensor ‘blanquiazul’ sufrió un esguince de segundo grado en el partido contra los chalacos. Pasará varias semanas de recuperación antes de volver a jugar

Preocupación en Alianza Lima por Marco Huamán: el tiempo que estará fuera de las canchas tras fuerte golpe ante Sport Boys

Perú clasificó a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: resumen del triunfazo 3-1 ante Filipinas

La ‘bicolor’ fue de menos a más y logró una remontada histórica frente a su rival de turno para conseguir el pase a la siguiente etapa del torneo. Pero antes debe jugar con el líder, China

Perú clasificó a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: resumen del triunfazo 3-1 ante Filipinas

Resultados del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos de la fecha 4

El torneo afronta una jornada decisiva este lunes 10 de agosto, con 12 partidos que comenzarán a definir el panorama de los grupos. Revisa los marcadores de todos los encuentros, incluyendo el esperado duelo entre Perú y Filipinas

Resultados del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos de la fecha 4

Tabla de posiciones del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 EN VIVO HOY: así va Perú tras victoria ante Filipinas por fecha 4

La ‘blanquirroja’ fue de menos a más y derrotó a Filipinas en un partidazo. Y gracias a ello, clasificó a octavos de final del certamen. Pero antes debe cerrar con el puntero del Grupo B

Tabla de posiciones del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 EN VIVO HOY: así va Perú tras victoria ante Filipinas por fecha 4
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez admite que entra sin restricciones al Mininter, incluso en ropa deportiva: “Soy visitante asiduo”

Juan José Santiváñez admite que entra sin restricciones al Mininter, incluso en ropa deportiva: “Soy visitante asiduo”

Cecilia Chacón sobre robos dentro del Congreso: “Hay que tener paciencia; lamentablemente pasan por remodelaciones”

“Le encantan las cámaras”: Javier Cipriani acusa a Harvey Colchado de obstaculizar la Comisión de Ética con su renuncia

Castillo amenaza con revelar “pronto” quiénes hacían Consejos de Ministros y reuniones empresariales en Barbadillo

Harvey Colchado renunció a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y se frustró elección de Mesa Directiva

ENTRETENIMIENTO

Natalia Segura revive el terremoto 7,4 que vivió en Colombia: atrapada en el baño, miedo por su hijo y la condición que la inmovilizó

Natalia Segura revive el terremoto 7,4 que vivió en Colombia: atrapada en el baño, miedo por su hijo y la condición que la inmovilizó

Stephanie Cayo pasa sus primeras vacaciones con los cuatro hijos de Alejandro Sanz a bordo de un yate en Mallorca

Mayra Couto se sincera sobre Juan Camilo y confirma que quiere una boda, hijos y una casa con jardín: “Es el amor de mi vida”

Milena Zárate comparte el dramático mensaje de su mamá tras el terremoto de 7,4 en Colombia: "La gente salió a llorar"

Armonía 10 descarta atentado en su contra tras ataque en concierto en Manchay y seguirán con sus presentaciones

DEPORTES

Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

Preocupación en Alianza Lima por Marco Huamán: el tiempo que estará fuera de las canchas tras fuerte golpe ante Sport Boys

Perú clasificó a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: resumen del triunfazo 3-1 ante Filipinas

Resultados del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos de la fecha 4

Tabla de posiciones del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 EN VIVO HOY: así va Perú tras victoria ante Filipinas por fecha 4