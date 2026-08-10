Se reveló el último refuerzo de Universitario y que jugó el Mundial 2026: “Falta un detalle con el jugador y su agente”

El periodista Gustavo Peralta informó del lateral izquierdo extranjero que cerrará el plantel dirigido por Héctor Cúper. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

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El reciente empate entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal desató la impaciencia de los hinchas ‘cremas’. Las tribunas del estadio Monumental hicieron sentir su molestia, señalando a la directiva por los fichajes que, hasta el momento, no han dado el salto de calidad esperado. Bajo la dirección de Héctor Cúper, el club se mueve contrarreloj para cerrar su plantel y elevar sus posibilidades en la lucha por el Torneo Clausura 2026.

Mientras el libro de pases está por cerrarse (el martes 11 de agosto), la directiva de la ‘U’ se encuentra a detalles de concretar su último refuerzo extranjero: el lateral izquierdo panameño Jorge Abdiel Gutiérrez, quien milita en Deportivo La Guaira de Venezuela. Según la información del periodista Gustavo Peralta en el programa de YouTube, Modo Fútbol, la negociación avanza con rapidez y solo resta un detalle para que el traspaso sea oficial.

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El comunicador resaltó que las alternativas prioritarias eran Rodrigo Insúa y Ignacio Abraham, pero quedaron descartadas por dificultades contractuales y económicas. Con el visto bueno del entrenador argentino, la directiva de la ‘U’ apostó por el jugador panameño, que competirá con César Inga por el puesto luego de la marcha de José Carabalí.

El acuerdo con la institución venezolana ya existe y solo falta resolver aspectos contractuales que involucran al futbolista y su agente con la dirigencia ‘estudiantil’. El pase de Gutiérrez se daría en condición de préstamo hasta fin de año, con opción de compra incluida, detalló Peralta en su reporte.

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Jorge Gutiérrez viene de disputar 20 partidos en Deportivo La Guaira de Venezuela, donde dio una asistencia. - créditos: Deportivo La Guaira

Ahora, el nombre de Jorge Gutiérrez ya circulaba por Ate desde hace semanas, pero la dirigencia priorizó otras opciones antes de definir la operación. “Ese jugador Gutiérrez está ofrecido hace bastantes semanas en Universitario, solamente que veían las otras opciones de Insúa, la de Abraham como posibilidades por arriba”, agregó Peralta.

En paralelo, Deportivo La Guaira ha sido protagonista en el mercado de pases sudamericano, tras concretar la venta definitiva de Keiber Lamadrid a West Ham de la Premier League de Inglaterra tras haber pasado con éxito una cesión inicial. Aunque el club venezolano está acostumbrado a negociar talentos jóvenes, la operación de Gutiérrez mantiene expectante a la afición ‘merengue’, que exige resultados inmediatos ante la presión del campeonato nacional.

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La participación de Jorge Gutiérrez en el Mundial 2026

Jorge Abdiel Gutiérrez formó parte de la delegación de Panamá en el Mundial 2026 bajo la dirección de Thomas Christiansen. Si bien el titular habitual en el lateral izquierdo durante la fase de grupos fue César Blackman, un lateral derecho adaptado por el técnico danés, Gutiérrez aguardó su oportunidad en el banquillo.

No obstante, su oportunidad llegó ante Inglaterra, donde Gutiérrez integró la línea de cinco defensores desde el inicio y permaneció en el campo hasta el minuto 88, cuando fue sustituido por el experimentado Éric Davis. Su participación en ese duelo demostró la confianza del cuerpo técnico en su capacidad para afrontar escenarios de máxima exigencia.

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Jorge Gutiérrez en un duelo individual con Bukayo Saka durante el Panamá vs Inglaterra del Mundial 2026. - créditos: Reuters/Caean Couto

La trayectoria de Jorge Gutiérrez también incluye un paso breve por el fútbol español (Unión Deportiva Melilla de la Cuarta División), lo que enriqueció su bagaje táctico y le permitió adaptarse a diferentes estilos de juego. Esta experiencia europea, aunque corta, sumó herramientas a su desarrollo como defensor lateral, pudiendo también desempeñarse como carrilero.

Otros panameños en Universitario

La historia de Universitario y el fútbol panameño ya tiene antecedentes recientes. Los casos de Alberto Quintero y Luis Tejada dejaron huella en la institución, aportando goles y liderazgo en diferentes etapas del club.

‘Chiquitín’, extremo de gran despliegue, se consolidó como pieza clave durante entre el 2017 y 2022, resultando decisivo en encuentros importantes. El ‘Diente de Oro’, por su parte, se ganó el cariño de la hinchada con su carisma y capacidad goleadora, sumando momentos inolvidables en la ofensiva ‘crema’, previo a su fallecimiento en 2024.

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