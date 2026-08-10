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Armonía 10 descarta atentado en su contra tras ataque en concierto en Manchay y seguirán con sus presentaciones

A través de sus redes sociales, la agrupación musical piurana aclaró lo sucedido durante la noche del 9 de agosto y dejaron en claro que continuarán con sus shows pactados

Nueve hombres sonríen y posan. Visten trajes negros con ribetes dorados y camisas negras. Fondo verde. Logotipo blanco, rojo y arcoíris "Armonía 10"
Los integrantes de la orquesta Armonía 10 posan en estudio mientras descartan un atentado tras el ataque en su concierto en Manchay.
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La orquesta Armonía 10 publicó un comunicado oficial en el que desmiente la existencia de un atentado en su contra tras los incidentes registrados en su concierto en Manchay.

En el mensaje, la agrupación expresó: “Nuestra participación fue suspendida al verificarse que no se encontraban dadas las condiciones y garantías de seguridad necesarias para continuar con el desarrollo de la presentación”. El grupo señaló que la decisión buscó proteger a “nuestro público, artistas, músicos, equipo técnico y demás personal de la agrupación”.

Frente a las versiones sobre un posible ataque dirigido, la organización fue enfática: “Precisamos que Armonía 10 no ha sufrido ningún atentado ni hecho de similar naturaleza y que todos los integrantes de nuestro equipo se encuentran bien”.
Un comunicado oficial de Armonía 10 en fondo azul y blanco, con logos de la banda y "54 Años de Historia Musical". Incluye texto informativo sobre la gerencia
Un comunicado oficial de Armonía 10 detalla la suspensión de un concierto en Manchay por falta de seguridad y desmiente un ataque, a la vez que confirma futuras presentaciones.

En el texto, la gerencia insistió en que el motivo de la suspensión fue preventivo, exclusivamente para salvaguardar la integridad de quienes conforman la orquesta y del público asistente.

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El comunicado también incluyó un mensaje de tranquilidad para sus seguidores: “Actualmente, Armonía 10 continúa con normalidad sus actividades y presentaciones conforme a su agenda oficial”.

La agrupación agradeció las muestras de preocupación y apoyo recibidas a través de redes sociales y subrayó que cualquier información oficial será difundida únicamente por sus canales institucionales. “Dios está con nosotros”, concluyó la orquesta en su mensaje público.

Un grupo de hombres sonríe y posa en el interior de un avión, algunos mostrando el pulgar arriba, con el logo de Armonía 10 visible
Los integrantes de Armonía 10 de Piura sonríen y viajan en avión tras descartar un atentado en su contra y confirmar la continuidad de sus presentaciones en Perú.

La noche de tensión en Manchay: disparos y evacuación durante el concierto

El incidente ocurrió la noche del 9 de agosto de 2026 en la Plaza Mayor de Manchay, distrito de Pachacámac, donde más de 500 personas se congregaron para celebrar el aniversario local. Según se pudo conocer, el espectáculo de Armonía 10 se desarrollaba con normalidad hasta que se escucharon al menos cinco disparos cerca del escenario. El pánico se apoderó del público y de los músicos, quienes fueron rápidamente evacuados del recinto por el personal de producción y la Policía Nacional.

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Fuentes presenciales indicaron que el ataque no habría estado dirigido contra los artistas, mientras que las autoridades aún investigan el motivo y la autoría de los disparos. Vendedores y asistentes relataron que la presentación no alcanzó media hora y que la ausencia de resguardo policial en el perímetro complicó la evacuación, a pesar de que horas antes sí se había desplegado seguridad en la zona.

La agrupación de cumbia Armonía 10 se vio forzada a abandonar el escenario en pleno concierto en Manchay, Pachacámac, tras desatarse una balacera. El video muestra los momentos de pánico y la evacuación de los músicos y el público.| Video: Latina Noticias

Los músicos, que vestían chalecos antibalas debido a amenazas previas, descendieron del escenario segundos después de la ráfaga. Las fuerzas policiales acompañaron la salida de la agrupación y confirmaron que no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales. Uno de los proyectiles impactó contra una pantalla del escenario, lo que intensificó el temor entre los presentes.

Horas después del suceso, Armonía 10 recurrió a sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores. “Todos estamos bien. Dios está con nosotros. Gracias por su preocupación y sus lindos mensajes de apoyo”, publicó la agrupación, que reiteró su agradecimiento por el respaldo recibido. Hasta el momento, las autoridades no han realizado detenciones ni han establecido una relación directa entre el tiroteo y amenazas previas contra el grupo.

El hecho ha reavivado el recuerdo de otros episodios de violencia vinculados al entorno musical en el país, aunque la orquesta ha afirmado que mantendrá su gira nacional y continuará informando sobre cualquier novedad a través de sus canales oficiales. Las investigaciones policiales se centran en esclarecer el origen de los disparos y reforzar la seguridad en futuros eventos masivos en la zona.

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