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Diputados y senadores de Juntos por el Perú registran visitas nocturnas al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo

Entre los parlamentarios que sostienen encuentros con el expresidente se encuentran su hermano, José Mercedes Castillo; y su cuñada, Yenifer Paredes

Diputados y senadores de Juntos por el Perú registran visitas nocturnas al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo
Diputados y senadores de Juntos por el Perú registran visitas nocturnas al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo
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El penal de Barbadillo en el que se mantiene recluido el expresidente Pedro Castillo ha sido el centro de encuentros entre el exmandatario y miembros de las bancadas del Senado y la Cámara de Diputados de Juntos por el Perú, quienes utilizan su credencial parlamentaria y sus privilegios para acceder al centro penitenciario incluso por fuera del horario de visitas

Un informe de Panamericana registró visitas nocturnas de diputados y senadores de Juntos por el Perú al penal de Barbadillo, en vehículos particulares y con asesores, según pudo identificar el medio televisivo.

Las visitas no son recientes, sino que incluso datan del mes pasado. A las 7:11 p.m. del miércoles 29 de julio ingresó al penal el parlamentario Iber Antenor Maraví Olarte, mientras que a las 7:54 p.m. llegó José Mercedes Castillo Terrones, hermano del expresiente y miembro del Senado, con cuatro bolsas blancas con tapers.

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La salida de ambos se registró a las 11:52 p.m. de esa misma noche. El informe también mostró otras visitas al expresidente registradas los días 4, 5 y 6 de agosto, con la presencia de Yenifer Paredes, Jessica Sadit Pérez Quispe y Julián Luis Pérez Malki, además del ingreso de un asesor que cumplía funciones de chofer y portador de comida.

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El punto en disputa es si hubo función parlamentaria real en cada ingreso

El reportaje cerró con la norma que ordena la discusión. El artículo 33 del Reglamento del Código de Ejecución Penal establece que los congresistas y otras autoridades pueden ingresar a los penales en cualquier día y hora, previa identificación, siempre que lo hagan en el ejercicio de sus funciones.

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Esa condición es la que concentra la tensión política y administrativa. Las imágenes mostraron a tres congresistas y dos congresistas electos de Juntos por el Perú entrando de noche a Barbadillo, junto con vehículos particulares y asesores, sin que en el material se identifique una diligencia de fiscalización o una labor congresal concreta vinculada con cada visita.

Según el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, los parlamentarios tienen la posibilidad de ingresar a cualquier centro penitenciario en el marco de su función parlamentaria, pero “no pueden hacer visitas personales”.

En ese sentido, García Belaúnde argumentó que el ingreso de parlamentarios junto a uno de sus asesores sería una irregularidad pues “el asesor no puede entrar al penal de una manera” y sostuvo que el control de acceso al penal también compromete a las autoridades encargadas de la custodia y de la administración penitenciaria.

Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo, se presenta en la Comisión de Fiscalización del Congreso. Foto: Congreso
Yenifer Paredes también es parte de la lista de parlamentarios de Juntos por el Perú que visitaron al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo. Foto: Congreso

“Me parece que ahí hay una responsabilidad tremenda del INPE, del Ministerio de Justicia y también Barbadillo, que está bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior”, afirmó durante el reportaje.

En otro pasaje, el excongresista agregó que la propia dinámica de las visitas sugería conciencia de irregularidad. “Tan es así que saben que es irregular lo que están haciendo, que lo hacen de noche para pasar desapercibidos, para que nadie los vea. Es un privilegio, es un abuso del poder”.

También cuestionó el ingreso de vehículos a un recinto donde, según dijo, esa posibilidad no debería existir para particulares. “En Barbadillo no hay playa de estacionamiento y se sabe perfectamente bien que no ingresan autos salvo que sea estrictamente autos del propio INPE”.

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