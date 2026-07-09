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Denuncian a secretaria del ministro del Interior por presunto ingreso irregular de Juan José Santiváñez al despacho de general PNP

El exministro Santiváñez habría indicado a sus contactos que fue a la sede del Mininter para usar un cajero automático porque “no había cola” y saludó al general Óscar Arriola de paso

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Denuncian a secretaria del ministro del Interior por presunto ingreso irregular de Juan José Santiváñez al despacho de general PNP. (Foto: Karla Ramirez)
Denuncian a secretaria del ministro del Interior por presunto ingreso irregular de Juan José Santiváñez al despacho de general PNP. (Foto: Karla Ramirez)

Una denuncia presentada ante la Contraloría pidió investigar el ingreso sin registro del exministro Juan José Santiváñez a la sede del Ministerio del Interior y el presunto papel de la secretaria del titular actual del Mininter, Yosilú Bazán López, quien habría tenido responsabilidad en el acceso del exministro al despacho del comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

Según la periodista Karla Ramírez, en su programa Karla de Miércoles, Santiváñez volvió a la sede del ministerio la mañana del martes 9 de junio, pero su visita no quedó registrada oficialmente. La publicación difundió fotografías que lo ubican dentro del edificio y se indicó que la ruta de las imágenes y fuentes consultadas lo ubicaron en dirección al despacho del general Óscar Arriola.

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El documento de la denuncia al que pudo acceder Infobae Perú, fue presentado ante la Contraloría General de la República el 7 de julio de 2026 y firmado por el abogado Guillermo Haro Echegaray, quien solicitó preservar videos de seguridad, registros de visitas, correos institucionales, bitácoras y cualquier otra prueba física o digital vinculada con los hechos para evitar su pérdida o alteración.

La denuncia solicita que se verifique los registros físicos y electrónicos de ingreso y salida, así como las grabaciones de videovigilancia, las comunicaciones internas y las autorizaciones emitidas alrededor de la visita.

Denuncian a secretaria del Mininter by rsilva

De acuerdo con Karla de Miércoles, fuentes consultadas por el medio sostuvieron que la autorización para el ingreso habría sido gestionada por la secretaria del entonces ministro del Interior José Mercedes Zapata Morante, Yosilú Bazán López. La periodista Karla Ramírez afirmó además que el exministro habría entrado por el llamado túnel del ministerio y sin registro.

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Según esa versión, Santiváñez subió al tercer piso, donde están las oficinas de altos mandos policiales, y al cuarto piso, donde se ubica también el despacho de la secretaria Yosilú Bazán López. El medio informó que a pesar de intentar llamar Bazán López y al ministro Zapata, no se obtuvo una respuesta sobre el caso.

La versión de Santiváñez

La periodista también afirmó que el entorno del exministro habría recibido una explicación sobre la presencia de Santiváñez en la sede del Ministerio del Interior. Según ella, Santiváñez indicó a sus contactos que solo acudió a usar el cajero del Banco de la Nación ubicado dentro del complejo del ministerio porque allí casi nunca había cola, y que “aprovechó para saludar a (Óscar) Arriola”, sin reunirse con nadie.

La denuncia presentada ante la Contraloría no se limita al acceso de Santiváñez. También pide revisar la situación administrativa de Yosilú Bazán López, identificada como secretaria II del Despacho Ministerial del Ministerio del Interior.

Según el escrito, Bazán López fue designada mediante la Resolución Ministerial N.° 0447-2023-IN del 28 de marzo de 2023 durante la gestión de Vicente Romero Fernández y luego continuó ejerciendo funciones similares bajo José Mercedes Zapata Morante. La denuncia sostiene que esa designación debió concluir el 27 de marzo de 2026, pero afirma que ella continuó en el cargo sin una resolución posterior que justificara esa permanencia.

El documento añade que, durante la gestión de Santiváñez, se emitió la Resolución Ministerial N.° 0062-2025-IN del 22 de enero de 2025, que prorrogó por dos años adicionales su designación como una de las representantes del Estado ante la junta directiva del Fondo de Seguro de Cesación para los Empleados Civiles del Ministerio del Interior.

Según la periodista Karla Ramírez, el exministro Santiváñez afirmó a sus contactos que fue al Mininter para usar un cajero automático "porque no había cola". Europa Press/Contacto/El Comercio
Según la periodista Karla Ramírez, el exministro Santiváñez afirmó a sus contactos que fue al Mininter para usar un cajero automático "porque no había cola". Europa Press/Contacto/El Comercio

También se solicita verificar la licencia sin goce de remuneraciones otorgada a Bazán López bajo el régimen del Decreto Legislativo N.° 276 y su desempeño simultáneo como trabajadora Contrato Administrativo de Servicios (CAS) bajo el Decreto Legislativo 1057. La denuncia plantea que esa combinación sería contradictoria e incompatible y pide una revisión de su situación laboral.

El escrito menciona además que en documentos y transcripciones del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, vinculados a declaraciones de testigos protegidos, se la identifica explícitamente como la persona que habría gestionado la agenda de comunicaciones o actuado como la “secretaria de Juan José Santiváñez” dentro del organigrama del despacho ministerial.

Como parte de los hechos que pide examinar, la denuncia incorpora un punto adicional sobre la trayectoria académica de Bazán López. Señala que tardó 19 años en acceder al grado de bachiller en Ciencias Administrativas y plantea que esa circunstancia también sea revisada para determinar si cumplía con los requisitos y estándares mínimos para desempeñar el cargo.

Entre los fundamentos invocados figuran la Constitución, la Ley N.° 27785, la Ley N.° 27815, el Decreto Legislativo N.° 276, la Ley N.° 32199 y las normas de control interno emitidas por la Contraloría. El petitorio final reclama que el órgano de control determine si existieron irregularidades, deficiencias de control interno o responsabilidades administrativas funcionales y, de advertirse indicios de responsabilidad civil o penal, remita los actuados a las autoridades competentes.

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