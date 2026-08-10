Hallazgo en Machu Picchu: Arqueólogos revelan 2,5 kilómetros de Camino Inca ocultos en parque arqueológico

Tecnología LiDAR revela 2,5 kilómetros de Camino Inca y estructuras prehispánicas no registradas cerca de Machu Picchu| Foto: Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco

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El reciente hallazgo de más de 2,5 kilómetros de caminos prehispánicos y estructuras anexas en las inmediaciones de la muralla de Mandor, cerca de Machu Picchu, marca un avance significativo en el estudio del patrimonio arqueológico peruano.

El hallazgo fue realizado gracias al uso de tecnología LiDAR, que permitió detectar rutas, posibles plataformas y terrazas ocultas bajo la vegetación de la ceja de selva, según informó la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC Cusco).

El descubrimiento incluye un camino principal de al menos 1,2 kilómetros de longitud, con un trazado en zigzag y rasgos arquitectónicos compatibles con la ingeniería incaica. De acuerdo con la DDC Cusco, este sendero, junto a otras estructuras menores, ofrece pistas sobre la organización del territorio y los sistemas de acceso que formaron parte del paisaje cultural de Machu Picchu. Por el momento, se prevé la realización de estudios arqueológicos adicionales para precisar la cronología y función de estos caminos.

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Arqueólogos identifican nuevos tramos de Camino Inca bajo la selva en las inmediaciones de Machu Picchu| Foto: Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco

Trabajo de arqueológico

El reconocimiento arqueológico, realizado en julio de 2026, formó parte de una cooperación científica entre el Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia y la DDC Cusco, en el marco de un convenio interinstitucional dedicado a la investigación y conservación en el área de Machu Picchu. El equipo internacional contó con la dirección del doctor Jan Kłaput, el liderazgo técnico del doctor Bartłomiej Ćmielewski, y la participación del arqueólogo Jeff Rocky Contreras Soto y el doctor Paweł Dąbek.

La aplicación de LiDAR permitió obtener imágenes detalladas de la superficie bajo la vegetación, lo que facilitó el registro de vestigios hasta ahora inaccesibles por métodos convencionales. La supervisión de los trabajos de campo estuvo a cargo del doctor Nino del Solar Velarde, responsable de la Coordinación de Investigaciones Arqueológicas de Machu Picchu, mientras que la Universidad de Varsovia aportó el financiamiento para el despliegue de la tecnología avanzada.

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Detectan red de caminos incas enterrados en el entorno de Machu Picchu gracias a escaneo láser de alta precisión|Foto: Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco

Entre los elementos registrados, además del camino principal, se identificaron plataformas y terrazas que podrían haber servido para la agricultura o actividades ceremoniales. Según los especialistas, la ubicación y el diseño de estas estructuras sugieren una planificación territorial compleja en torno a Machu Picchu.

¿Qué tecnología se usó?

La tecnología LiDAR (Detección y Rango de Luz, por sus siglas en inglés) consiste en un sistema de medición remota que utiliza pulsos de láser para generar mapas tridimensionales del terreno con alta precisión. Este método envía haces de luz hacia la superficie y mide el tiempo que tarda cada pulso en regresar, lo que permite reconstruir el perfil del suelo y las estructuras, incluso en zonas cubiertas por vegetación densa.

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En el Perú, existen empresas que han implementado esta tecnología en diversos sectores. En minería e infraestructura, LiDAR posibilita la medición de áreas peligrosas o inestables sin exponer al personal a riesgos directos. En arqueología, ha demostrado ser clave para identificar estos caminos incas y estructuras ocultas bajo la selva amazónica, como ocurrió recientemente en las cercanías de Machu Picchu.

Además, en agricultura y silvicultura, permite analizar la vegetación y optimizar la gestión de recursos naturales, mientras que en topografía agiliza la elaboración de modelos digitales del terreno, superando en velocidad y detalle a los métodos tradicionales.