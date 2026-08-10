Wilder Cartagena apunta a volver a la selección peruana tras casi dos años: “Es un reto que me he puesto”

El mediocampista de Orlando City confesó su deseo de volver a ponerse la camiseta 'blanquirroja'. (Video: Area Sports Network / Alonso El Inca)

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Wilder Cartagena tiene claro su próximo gran objetivo: volver a vestir la camiseta de la selección peruana. El mediocampista de Orlando City reconoció que viene trabajando pensando en una nueva convocatoria y aseguró que tiene conocimiento de que el comando técnico de Mano Menezes viene siguiendo su evolución. Para el volante de 31 años, recuperar la continuidad en su club será determinante para volver a entrar en los planes de la ‘blanquirroja’.

“Estoy muy feliz, la selección es muy motivante para mí”, aseguró Cartagena en diálogo con Area Sports Network, dejando en claro que su objetivo está puesto en regresar al equipo nacional. El futbolista entiende que todavía necesita ganar protagonismo en su club, pero confía en que sumar minutos le permitirá volver a entrar en consideración.

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Cartagena sabe qué necesita para volver a la selección

El mediocampista es consciente de que su principal tarea pasa por recuperar continuidad. Esta temporada ha tenido participación con Orlando City, aunque todavía no consigue consolidarse como una pieza habitual del equipo. Según Transfermarkt, disputó siete encuentros, todos ingresando como suplente, y acumula apenas 82 minutos, menos de lo que dura un partido completo.

Por ello, Cartagena trabaja para ganarse nuevamente un lugar importante dentro del plantel y aumentar progresivamente su actividad en el balompié norteamericano. El propio futbolista considera que ese es el camino para volver a acercarse a la selección.

“Estoy trabajando mucho pensando en la selección. Creo que conforme vaya sumando más minutos, por ahí me puedo acercar un poco. Hay que trabajar duro, creo que la única forma de estar en la selección es jugando, así que me estoy preparando para eso”, señaló el pivote.

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Wilder Cartagena abrazado con Antoine Griezmann durante un partido de Orlando City. Crédito: Orlando City

El volante de Orlando City explicó que ya tuvo un acercamiento con el equipo de trabajo de Mano Menezes y considera que sus actuaciones en la MLS están siendo monitoreadas. Cartagena sabe que todavía debe recuperar ritmo y protagonismo para tener una nueva oportunidad con Perú.

“Tuve un pequeño contacto hace un par de meses, pero no he tenido mucho contacto con ellos ahora último, pero sé que me están siguiendo. Sé que por ahí están viendo mi evolución y todo, así que hay seguir sumando minutos, hay que seguir trabajando fuerte para poder tener la chance de volver a la selección peruana. Es un reto que me he puesto”, sostuvo.

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Una larga ausencia de la selección

La última participación de Wilder Cartagena con la selección peruana se produjo el 15 de noviembre de 2024, cuando enfrentó a Chile por las Clasificatorias Sudamericanas. Meses después, el mediocampista sufrió una lesión que terminó condicionando su carrera durante un largo periodo.

En enero de 2025, Cartagena sufrió una rotura del tendón de Aquiles, problema físico que lo obligó a afrontar una extensa recuperación y lo mantuvo alejado de las canchas durante prácticamente todo ese año. El largo periodo de inactividad también significó su ausencia de las convocatorias de la ‘blanquirroja’.

El volante de Orlando City aseguró que su evolución la sigue de cerca el comando técnico de la 'bicolor'. (Video: Area Sports Network / Alonso El Inca)

Ahora, el volante busca recuperar progresivamente el protagonismo que tuvo antes de la lesión. Su regreso a la competencia con Orlando City representa un primer paso, aunque sus números todavía reflejan el camino que tiene por delante: suma 82 minutos esta temporada, repartidos en siete apariciones, todas como suplente.

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El objetivo de Cartagena está definido: ganarse un lugar importante en Orlando City, sumar regularidad y demostrar que está listo para volver a ser considerado por Menezes. Mientras tanto, el mediocampista mantiene intacta la ilusión de regresar a la ‘blanquirroja’.