Examen de admisión 2027 - I de la Universidad Nacional de Trujillo: acreditación de ingresantes vence este 12 de agosto

Se exhortó a los estudiantes y sus familias a respetar las normas, advirtiendo sobre sanciones legales en casos de fraude. (UNT)

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El proceso de admisión 2027-I de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) estableció este miércoles 12 de agosto como fecha límite para la acreditación de ingresantes, según lo informado en el cronograma oficial de la casa de estudios.

Esta etapa resulta obligatoria para quienes obtuvieron una vacante en el reciente proceso de selección, en especial para los postulantes que accedieron a través del Centro Preuniversitario (CEPUnt), la modalidad extraordinaria y el ingreso ordinario de quinto de secundaria.

La UNT abrió el periodo de inscripciones para el proceso de admisión 2027-I entre el 15 de junio y el 8 de agosto de 2026 para las modalidades ordinaria y para estudiantes de quinto de secundaria. Para los postulantes por modalidad extraordinaria, se dispuso un plazo hasta el 11 de julio de 2026, mientras que los no ingresantes y los premiados por excelencia tuvieron oportunidad de inscribirse del 20 de julio al 8 de agosto del mismo año.

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El proceso de admisión 2027-I de la UNT incluyó modalidades de ingreso por CEPUnt, extraordinaria y ordinaria para quinto de secundaria.

El cronograma oficial precisa que los exámenes de admisión se estructuraron en bloques, distribuidos entre el 24 de mayo y el 23 de agosto de 2026. El área de CEPUnt incluyó dos exámenes sumativos, realizados el 24 de mayo y el 9 de junio. Para la modalidad extraordinaria, el examen se aplicó el 28 de julio, y para los postulantes ordinarios y de quinto de secundaria, el 23 de agosto.

Proceso de acreditación

La acreditación de ingresantes constituye el siguiente paso esencial para los postulantes admitidos. La fase virtual está disponible exclusivamente para quienes ingresaron mediante CEPUnt, desde el 5 hasta el 12 de agosto de 2026, a partir de la 1:00 pm. El proceso virtual requiere el pago adicional de S/ 50.00 o S/ 400.00 por derecho de inscripción, según la modalidad, utilizando el código 005-166-14.

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Luego de la acreditación virtual, los ingresantes deben presentar sus documentos en formato original a partir del 25 de agosto y hasta el 11 de septiembre de 2026. Según la información difundida por la Universidad Nacional de Trujillo, los documentos exigidos incluyen la fotocopia o el original del Documento Nacional de Identidad (DNI), certificados de estudios, constancia de ingreso al CEPUnt, declaración jurada de acreditación y el recibo de pago por derecho de inscripción. El pago original se establece en S/ 50.00 o S/ 400.00, según corresponda.

La acreditación virtual para ingresantes por CEPUnt se realiza del 5 al 12 de agosto de 2026 y exige un pago de S/ 50.00 o S/ 400.00.

El procedimiento presencial se realiza en la conocida Tercera Puerta UNT, donde los documentos serán recepcionados por el personal autorizado. El cronograma institucional también prevé plazos de acreditación diferenciados para ingresantes de la modalidad extraordinaria, quienes deben cumplir el proceso del 25 de agosto al 11 de septiembre. Para quienes reserven su cupo por quinto de secundaria, el periodo de acreditación se extiende del 18 al 22 de agosto.

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Documentación y requisitos indispensables

El instructivo de la UNT recalca que la entrega de documentos originales resulta indispensable para formalizar la acreditación. Entre los requisitos detallados por la universidad se encuentran: presentación del DNI, certificados de estudios, constancia CEPUnt, declaración jurada y recibo de pago. El cumplimiento de estos requisitos garantiza el registro efectivo en la matrícula 2027-I.

La universidad advierte que quienes no realicen la acreditación virtual en las fechas establecidas, perderán la vacante obtenida durante el examen de admisión. Este requerimiento aplica especialmente para los ingresantes CEPUnt, modalidad que concentra una parte importante de los postulantes admitidos en la Universidad Nacional de Trujillo.

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Fechas clave y advertencias

El cronograma oficial de la UNT establece de manera precisa las fechas para cada fase del proceso de admisión y acreditación. Para el proceso extraordinario, la acreditación de ingresantes está prevista del 25 de agosto al 11 de septiembre de 2026. Aquellos que reserven su vacante por quinto de secundaria deberán acudir entre el 18 y el 22 de agosto. La institución señala que la falta de acreditación en los plazos virtuales y presenciales implica la pérdida automática del derecho de matrícula.

La Universidad Nacional de Trujillo ha puesto a disposición de los postulantes la página web www.admisionunt.info para consultas adicionales y actualización de información relevante. La plataforma digital es el canal oficial para verificar requisitos, fechas y procedimientos durante todo el proceso de admisión 2027-I.

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