¿Tu casa resistiría un terremoto en Perú? Ingeniero explica qué debe tener una vivienda segura tras sismo en Colombia

¿Sabes qué es un sistema de albañilería confinada y cómo funciona ante un sismo? Este video educativo detalla los principios básicos de la construcción sismorresistente, mostrando la función de los muros, las columnas y por qué nunca se debe construir con ladrillo pandereta. | Ingeniería para ti

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El reciente sismo de gran magnitud 7.4 registrado en Colombia volvió a poner en alerta a los países ubicados en una zona sísmicamente activa, entre ellos Perú. Ante la posibilidad de que ocurra un terremoto, una de las principales preguntas de las familias es si sus viviendas están realmente preparadas para soportar el movimiento del suelo.

Para el ingeniero David Durán, la seguridad de una vivienda comienza desde el diseño y no depende únicamente de tener más columnas o utilizar mayor cantidad de fierro. Una construcción sismorresistente debe estar pensada para soportar tanto su propio peso como las fuerzas horizontales que genera un terremoto.

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“Cuando nosotros diseñamos una casa en una zona sísmica como la de nosotros, tenemos que considerar que va a tener un peso que tiene que soportar, pero que va también a soportar un esfuerzo sísmico en una dirección y un esfuerzo sísmico en la otra dirección”, explicó.

¿Qué debe tener una casa sismorresistente?

El especialista señaló que existen distintos sistemas estructurales, pero que los más utilizados en viviendas son la albañilería confinada y el sistema aporticado de concreto armado. Ambos pueden ser seguros, pero funcionan de manera diferente y deben ser definidos desde el inicio de la construcción.

En una vivienda de albañilería confinada, los muros cumplen la principal función estructural. Por ello, no basta con colocarlos como divisiones internas: deben estar correctamente distribuidos, alineados y construidos con materiales adecuados.

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Uno de los errores que pueden comprometer este sistema es modificar la ubicación de los muros entre un piso y otro.

“Los muros tienen que estar alineados verticalmente”, explicó Durán. Esto permite que las cargas puedan transmitirse adecuadamente de un nivel al siguiente.

Además, el especialista resaltó la importancia de utilizar ladrillo King Kong de 18 huecos en los muros estructurales y no confundirlos con los ladrillos tipo pandereta, cuya función es principalmente la de generar tabiques y divisiones que no están destinados a soportar las cargas principales de la vivienda.

¿Por qué una casa necesita muros en dos direcciones?

Un obrero instala ladrillos en la pared exterior de una vivienda en construcción, junto a otros trabajadores y materiales de obra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un terremoto no necesariamente genera fuerzas en una sola dirección. Por ello, una vivienda debe contar con elementos estructurales que le proporcionen rigidez tanto en un sentido como en el otro.

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“Tenemos que diseñar muros en los dos sentidos”, explicó el ingeniero.

Si una vivienda cuenta con muros estructurales únicamente en una dirección, podría tener un mejor comportamiento frente a un movimiento que actúe en ese sentido, pero ser más vulnerable cuando las fuerzas sísmicas actúen perpendicularmente.

En el caso de la albañilería confinada, además, los muros deben estar rodeados por elementos de concreto armado, como columnas y vigas, que permiten confinarlos y mejorar su comportamiento ante un terremoto.

Una casa sismorresistente puede sufrir daños

Uno de los conceptos que el especialista considera importante entender es que una vivienda sismorresistente no necesariamente debe quedar intacta después de un terremoto.

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Un hombre camina frente a una vivienda dañada en Morón, cerca del epicentro de dos sismos que sacudieron Venezuela el día anterior, el jueves 25 de junio de 2026. (AP Foto/Jacinto Oliveros)

El objetivo principal de este tipo de diseño es evitar el colapso de la estructura y permitir que las personas puedan salir con vida durante el movimiento.

“Una vivienda sismorresistente no se enfoca en que la vivienda no se dañe. La vivienda se tiene que dañar, pero no tiene que caer en el momento del terremoto”, explicó.

Es decir, una estructura puede presentar grietas o daños después de un movimiento de gran magnitud y, aun así, haber cumplido su función si logró mantener su estabilidad durante el tiempo crítico del sismo.

¿Qué ocurre con las casas construidas con columnas y vigas?

Descubre en esta capacitación práctica cómo funcionan las cargas de gravedad y sismo en una edificación. Se explican los dos sistemas más comunes en la construcción de viviendas, destacando la importancia de los muros portantes, el uso del ladrillo King Kong y la correcta alineación estructural. | Ingeniería para ti

El segundo sistema explicado por Durán es el sistema aporticado, en el que las columnas y las vigas forman la estructura principal que soporta tanto las cargas de la vivienda como las fuerzas producidas por un sismo.

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A diferencia de la albañilería confinada, en este caso los muros no cumplen la misma función estructural. Por ello, se pueden utilizar elementos más ligeros para las divisiones, siempre que el diseño estructural así lo contemple.

Sin embargo, este sistema requiere elementos de concreto armado más robustos. El especialista explicó que, a diferencia de una estructura donde los muros soportan gran parte de las cargas, en un sistema aporticado las columnas y vigas tienen una mayor responsabilidad estructural.

Por ello, no se debe combinar arbitrariamente ambos sistemas durante la construcción.

“Uno tiene que saber qué sistema está construyendo para saber qué elemento estructural corresponde para cada construcción”, señaló.

¿Es más barato construir una casa de albañilería?

De acuerdo con el ingeniero, la elección del sistema también tiene un impacto económico. Para una vivienda convencional, la albañilería confinada puede ser una alternativa más económica, siempre que haya sido correctamente diseñada.

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Este sistema, sin embargo, tiene una limitación importante: los muros estructurales deben mantenerse adecuadamente distribuidos y alineados.

Por ejemplo, si una familia quiere construir una cochera amplia en el primer piso, luego modificar completamente la distribución en el segundo y colocar otros ambientes en el tercero, mover los muros puede afectar el funcionamiento estructural de una vivienda diseñada como albañilería.

En esos casos, desde la etapa de diseño podría ser necesario considerar otro sistema estructural.

¿Qué pasa con las viviendas autoconstruidas?

El Cerro San Cosme fue fundado en 1946 como resultado de la migración interna y la cercanía a zonas comerciales importantes como Gamarra y La Parada. Foto: Andina

En ciudades como Lima, donde existe una gran cantidad de viviendas construidas progresivamente, el problema puede aparecer cuando las familias intentan ampliar una estructura sin conocer cuál fue el sistema con el que originalmente se construyó.

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El ingeniero explicó que no se debe asumir que una vivienda puede soportar un segundo, tercer o cuarto piso simplemente porque las columnas parecen resistentes.

Antes de realizar una ampliación es necesario evaluar la estructura existente, revisar los materiales, las dimensiones, la distribución de los elementos estructurales y realizar los cálculos correspondientes.

“No se debe decir simplemente en una primera visita si cumple o no cumple. Se tiene que calcular, hay que modelarlo, hay que analizarlo”, sostuvo.

Construir una vez, pero hacerlo bien

Dos trabajadores construyen una pared de ladrillo mientras en segundo plano se observa una ladera con casas coloridas y la bandera de Perú. (INFOBAE PERU)

Para Durán, uno de los principales problemas de las construcciones informales es que las familias terminan gastando más cuando deben corregir errores cometidos durante las primeras etapas de la obra.

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“Yo siempre recomiendo en el tema de construcción hacerlo una sola vez, pero bien. El problema es cuando lo hacemos una vez, pero mal, y luego vemos que hay errores y volvemos a rehacer y es doble gasto”, explicó.

Por ello, antes de levantar una vivienda o ampliar los pisos existentes, la recomendación es contar con un diseño estructural y la evaluación de un profesional, especialmente en una ciudad como Lima, expuesta a una alta actividad sísmica.

La seguridad de una casa no depende únicamente de la cantidad de fierro, del tamaño de una columna o del tipo de ladrillo utilizado. La vivienda debe funcionar como un conjunto estructural diseñado para soportar tanto las cargas verticales como las fuerzas horizontales producidas por un terremoto.