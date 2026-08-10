Dos sujetos intentan robar una miniván en Huachipa, escapan en un auto y terminan chocando contra un vehículo de transporte público

Cámaras de seguridad registraron el preciso instante en que un delincuente intenta abrir una minivan en Huachipa. Al ser sorprendido por los trabajadores del lugar, huye con su cómplice, pero su escape termina aparatosamente cuando chocan su vehículo, facilitando su captura. TVPerú

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Un intento de robo de una miniván terminó con un accidente de tránsito y la intervención de dos sujetos en Huerto de Huachipa. El hecho ocurrió durante el fin de semana, frente a una empresa, donde un vehículo permanecía estacionado.

Según la información proporcionada, uno de los sospechosos descendió de un automóvil y se dirigió hacia la miniván. El sujeto llevaba una herramienta metálica conocida como peine, con la cual intentó manipular la cerradura del vehículo.

La acción fue detectada por trabajadores del lugar, quienes salieron para impedir que el vehículo fuera sustraído. Además, las cámaras de seguridad registraron los movimientos del sospechoso durante el intento de ingreso a la unidad.

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Ante la reacción de los trabajadores, el sujeto corrió hacia el automóvil en el que lo esperaba su cómplice. Ambos emprendieron la fuga, pero el recorrido terminó pocos minutos después tras un choque con una unidad de transporte público.

Fuga terminó en choque contra transporte público

Uno de los sujetos bajó de un automóvil e intentó abrir una miniván estacionada frente a una empresa en Huerto de Huachipa. Composición: Infobae

El conductor tomó dirección hacia la avenida Ramiro Prialé luego de recoger a su acompañante. La huida terminó cuando el automóvil impactó contra una unidad de transporte público.

El accidente permitió la llegada del personal motorizado de los Halcones, que intervino al conductor del vehículo. La intervención se produjo luego del choque registrado durante la fuga.

Tras la intervención policial, los dos sujetos fueron trasladados a la comisaría de Huachipa. En el caso también quedó registrada la herramienta metálica que, según la información proporcionada, fue utilizada para intentar abrir la miniván.

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Las autoridades continuarán con las investigaciones para establecer si ambos sujetos están involucrados en el intento de robo ocurrido frente a la empresa.

Líneas de emergencia

El Gobierno lanzó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para denunciar extorsiones y recibir protección inmediata. Esta línea está interconectada con la Central de Emergencias 105, y permitirá a los ciudadanos aportar pruebas como audios y videos.

También tienes las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116

Centro de Emergencia Mujer: 100

SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia): 106

Hospital Nacional de Emergencias: 113