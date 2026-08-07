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Betssy Chávez salió del Perú rumbo a México: Gobierno de Keiko Fujimori le dio el salvoconducto

Canciller Carlos Espá informó que la expremier de Pedro Castillo dejó el país en la medianoche. Hoy se restablecieron las relaciones diplomáticas con México

Este video es un reportaje de noticias que muestra en pantalla dividida el exterior de una residencia, identificada como la Embajada de México, con un emblema y custodiada por varios policías. Se observan conos de tráfico en la vía pública. A la derecha, se presenta una imagen de la política Betssy Chávez. Textos en pantalla indican que ella recibió un salvoconducto y salió del país a la medianoche, dirigiéndose a México. El contenido cubre la partida de Chávez de Perú tras obtener el asilo político.
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La expremier Betssy Chávez, condenada a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión, salió del territorio nacional hoy viernes 7 de julio tras recibir el salvoconducto por parte del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

En diálogo con RPP Noticias, el canciller Carlos Espá indicó que el salvoconducto fue concedido “en fiel cumplimiento a la Convención de Caracas”.

“Somos un gobierno institucional, un gobierno de respeto a las leyes, de imperio de la ley, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Y en ese sentido, en fiel cumplimiento a la Convención de Caracas del año 54, hemos procedido con el salvoconducto de la señora Betsy Chávez. Y me siento tan feliz de poder anunciar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con México”, declaró Espá.

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Composición de dos retratos: Keiko Fujimori sonríe con chaqueta roja a la izquierda, y Betssy Chávez con chaqueta oscura y diadema a la derecha
La presidenta Keiko Fujimori y la expremier Betssy Chávez aparecen en un montaje fotográfico relacionado con la decisión sobre el salvoconducto en Lima, Perú.

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú precisó que la expremier de Pedro Castillo dejó territorio nacional a la medianoche de la jornada. Así se acordó, dijo, con la Cancillería de México antes de que se publique el comunicado conjunto donde se anuncia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

A consideración de Carlos Espá, Betssy Chávez se encuentra en buenas condiciones de salud. El canciller agradeció a quienes intervinieron en la salida de la exjefa del gabinete. “Al gobierno de Brasil, que tenía la representación de los intereses de México en el Perú, al Ministerio de Defensa por otorgar la autorización del vuelo del avión de México que llegó a Lima, al Ministerio del Interior que dio toda la seguridad. Y, sobre todo desde mi punto de vista y de mi parte, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a sus funcionarios, de manera tan profesional como siempre lo hacen, han logrado también que estas coordinaciones entre las cancillerías hayan fructificado y que en este momento podamos dar esta feliz noticia del restablecimiento de relaciones entre Perú y México”, sostuvo.

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Carlos Espá indicó que, producto de la reanudación de las relaciones diplomáticas, se reabrirán las embajadas en cada país. “Luego seguramente vamos a conocer el nombramiento de los embajadores y, sobre todo, vamos a impulsar una serie de iniciativas, no solamente de orden económico, sino también de orden cultural, para demostrar que nuestra voluntad de acercamiento, de estrechar nuestras relaciones con un país hermano como es México, son auténticas y son importantes tanto para México como para el Perú”, apuntó.

Carlos Espá es presentado como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Perú por la presidenta Keiko Fujimori, en Lima, Perú. 28 de julio de 2026. REUTERS/Angela Ponce
Carlos Espá es presentado como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Perú por la presidenta Keiko Fujimori, en Lima, Perú. 28 de julio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Perú informó a México sobre la condición de Betssy Chávez

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó formalmente al gobierno de México que Betssy Chávez fue sentenciada por conspiración para una rebelión y que además está bajo investigación del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.

A pesar de ello, el gobierno peruano procedió a otorgar las garantías y el salvoconducto a favor de la exfuncionaria, en cumplimiento de los artículos V y XII de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954. La Cancillería dejó expresa constancia de que se reserva el derecho de solicitar su extradición si las autoridades judiciales peruanas así lo requieren.

El comunicado rechazó cualquier señalamiento de persecución política y reafirmó la vigencia del Estado de derecho en el país.

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