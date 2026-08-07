Betssy Chávez ya se encuentra en México tras abandonar el Perú

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofrece una conferencia de prensa desde Palacio Nacional el 7 de agosto de 2026. Aborda el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Perú. También confirma la llegada de la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, a quien México concedió asilo político. Un intérprete de lenguaje de señas acompaña la transmisión. La mandataria explica el proceso diplomático que culminó con el salvoconducto. Es una cobertura de evento oficial.

Guardar

La expremier de Pedro Castillo, Betssy Chávez, quien fue condenada a 11 años y 5 meses de prisión, llegó a México tras poder salir del Perú gracias al salvoconducto concedido por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

Así lo confirmó el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, a través de una publicación en X (antes Twitter). En su mensaje, el canciller de Claudia Sheinbaum, reveló que tuvo una llamada telefónica con su par Carlos Espá tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Además de acordar la elaboración de una hoja de ruta para la reapertura de las embajadas en Perú y México, Velasco agradeció la gestión de Espá por el otorgamiento del salvoconducto a Betssy Chávez, “quien ya se encuentra en México, así como la disposición de las autoridades peruanas para concretar este paso, en beneficio de los dos pueblos y de los lazos históricos que los unen”.

PUBLICIDAD

“Con el liderazgo de las presidentas Claudia Sheinbaum y Keiko Fujimori en cada país, y el respeto mutuo entre ambos gobiernos, se abre una nueva etapa entre México y Perú“, cerró así su mensaje.

Quién es Betssy Chávez, la ex primera ministra de Pedro Castillo que provocó la ruptura entre Perú y México| ComexPerú/Andina (Composición Infobae Perú)

Iniciativa de Keiko Fujimori

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que el otorgamiento del salvoconducto a Betssy Chávez fue “iniciativa” de Keiko Fujimori.

“Nosotros protegimos a Betsy Chávez, pedimos en su momento a Brasil que se pudiera hacer cargo de la embajada. Ella permaneció todo este tiempo en la embajada. Y ahora que gana la presidenta Fujimori, es iniciativa de ella llamar a México. Llama al canciller ella de manera personal: le dice que quiere resolver el tema de Betsy Chávez y que está dispuesta a dar el salvoconducto en el momento que llegue a ser presidenta. Y a partir de ahí se da, pues un proceso de comunicación con ellos, hasta que el día de hoy entiendo que ya aterrizó”, sostuvo Sheinbaum en su conferencia matutina.

PUBLICIDAD

La mandataria de México dejó en claro que su canciller Roberto Velasco dejó en claro en todo momento a la presidenta Keiko Fujimori la posición de México sobre Pedro Castillo.

“Ella (Keiko) dijo que lo entendía, que él (Castillo) estaba en un proceso judicial en Perú, pero que era su deseo restablecer las relaciones con México. Y por esta razón pues evidentemente, además nosotros nunca rompimos relaciones con Perú, se restablecen las relaciones y ya Roberto puede dar mucho más explicaciones de todos los detalles de esto. Pero nos da gusto al final, porque ella (Chávez) está por llegar a México resguardando su vida y es una señal importante de haber dado este salvoconducto y restablecer las relaciones con México”, agregó Sheinbaum.

PUBLICIDAD

Keiko Fujimori lleva una banda política ante la bandera de Perú, Betssy Chávez aparece en un encuadre circular y Claudia Sheinbaum se dirige a un público desde un podio en México.

México conoce la situación de Betssy Chávez

El gobierno de Keiko Fujimori notificó formalmente a México que Betssy Chávez, expremier de Pedro Castillo, carga con una condena de 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión antes de otorgarle el salvoconducto que le permitió viajar a ese país, donde tiene concedido el asilo diplomático. La Cancillería peruana dejó expresa reserva del derecho a solicitar su extradición si las autoridades judiciales lo requieren.

Chávez también enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía de la Nación. Lima rechazó cualquier acusación de persecución política y afirmó que en el país rigen el Estado de derecho y la separación de poderes.

PUBLICIDAD