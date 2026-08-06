Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirman que retomaron su relación amorosa: “El amor pudo más”

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirman que retomaron relación amorosa: “El amor pudo más”. Willax Tv: Amor y Fuego.

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Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron que retomaron su relación amorosa, luego de mostrarse juntos en Lima poco tiempo después de haber anunciado una ruptura. La reaparición pública de la pareja se dio primero en redes sociales: el propio presentador argentino compartió en sus historias de Instagram una imagen en la que ambos aparecen sentados a la mesa en un restaurante de Barranco, uno de los distritos más emblemáticos de la capital peruana.

Horas más tarde, los dos fueron abordados por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y Tinelli no esquivó la pregunta central. Ante la consulta del reportero —“El amor pudo más, como muchos dicen, ¿no?”—, respondió sin rodeos: “El amor pudo más, todo bien. Milett puede más, Perú puede más. Sí, todo, todo puede más”.

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La escena en Barranco: la foto que encendió los rumores

La imagen difundida por Tinelli mostró a la pareja compartiendo un momento cotidiano en un restaurante limeño. El hecho llamó la atención porque ocurrió poco tiempo después de que ambos comunicaran el final de su relación, por lo que el posteo se convirtió en la primera señal pública de un acercamiento.

La escena, además, fue leída como un gesto de calma y normalidad: una cena en Lima, lejos del tono de especulación que se había instalado alrededor de ellos. Esa foto fue el detonante para que las cámaras los buscaran y el tema terminara en una confirmación en televisión.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa posan sonrientes en un restaurante de Lima, Perú, tras la noticia del fin de su relación.

“Estamos juntos. Sí, totalmente”: Tinelli confirma la reconciliación

Cuando el reportero de ‘Amor y Fuego’ le preguntó cómo veía la situación después de tantos rumores —“¿Cómo va lo de ustedes, no? Porque mucho se ha hablado, mucho se ha dicho de que volvían, terminaban- ¿Tú cómo lo ves personalmente?”—, Marcelo Tinelli respondió con entusiasmo: “Lo veo bárbaro, lo veo muy bien, siempre lo vi bien, siempre lo vi bien. Así que contento, contento de estar acá con Milett. Muy, muy contento. Venir acá por la familia”.

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La pregunta clave llegó enseguida: “¿Podríamos decir de que Marcelo Tinelli ha regresado con Milett Figueroa?”. Y el conductor lo confirmó: “Bueno, he regresado a verla a ella. Sí, estamos, estamos juntos. Sí, totalmente. Sí, he regresado totalmente”.

Tinelli también marcó distancia con la necesidad de rotular cada paso. “Hay que poner un título a las cosas, todo... La amo, así que está todo bien, estamos todo perfecto. La amo, así que está todo bien, estamos todo perfecto”, dijo, con una declaración afectiva repetida que subrayó el tono emocional de su respuesta.

Marcelo Tinelli confirmó ante cámaras que volvió con Milett Figueroa y respondió a quienes lo vinculan con una estrategia por la serie. Amor y Fuego.

“Venir a Perú y estar con Milett”: la explicación de Tinelli sobre el viaje

En la misma conversación, Tinelli explicó que su regreso a Perú tenía un componente personal ligado a Milett y al lugar. “Es que venir a Perú y estar con Milett acá es venir a la raíz de Perú, acá la comida, comer un ceviche”, comentó.

El conductor también habló del restaurante y dio detalles que mezclaron gastronomía y fútbol, en un tramo más distendido de la entrevista. “Me había hablado mucho de Cantarrana, además dueño de argentino, dueño de Racing, así que le mando un beso al Bicho y sabemos que va a venir y es fanático de un club de Argentina, yo también. Así que quiero que prepare un plato que se llame la Buteler, que es como le dicen al San Lorenzo. Así que estamos haciendo eso”, expresó.

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“No sé, por ahora… disfrutar”: qué dijo sobre los próximos días

Consultado sobre lo que se viene para ellos, Tinelli evitó anticipar planes y se centró en lo inmediato: “No sé, por ahora, no sé, comer, disfrutar, disfrutar acá estos días de, de Lima, disfrutar estos días de Perú”.

El mensaje apuntó a un presente sin anuncios, pero con una confirmación clara: están juntos y el viaje tiene un componente de disfrute personal. En esa línea, su discurso fue consistente con lo que ya había mostrado en Instagram: una escena simple, sin un gran despliegue, pero cargada de significado.

Marcelo Tinelli confirma que volvió con Milett Figueroa: “El amor pudo más". Amor y Fuego.

La segunda temporada de la serie y los comentarios: “No tiene que ver con una cosa de la serie”

Durante la entrevista, el reportero mencionó que “se viene una segunda temporada de la serie” y planteó el rumor que circuló alrededor del regreso de la pareja. Tinelli reaccionó con una aclaración y mostró molestia con la idea de que cada decisión estuviera asociada a un plan promocional.

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“Pero eso, no sé cuándo sale, pero esa cosa que relacionan una cosa que tiene que ver cada movimiento, tiene que ver con una cosa de la serie, no tiene que ver con una cosa de la serie. Realmente uno hace las cosas por las que, lo que siente realmente”, dijo.

Y cuando el periodista insistió con el comentario que circula —“Es que eso es lo que dicen, ¿no? De que ahora que se viene la segunda temporada, que han muerto.”— Tinelli defendió su posición y dijo que respeta las opiniones, pero negó presiones o estrategias detrás. “La opinión del otro, los comentarios me parecen perfectos y los respeto mucho. Siempre soy una persona que jamás cuestionaría un comentario, pero bueno, hay cosas que no son así”, sostuvo.

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Luego reforzó: “Solamente nunca tuve una, una, una presión de nadie, una decisión de nadie de tener que hacer una cosa por algo de la serie. No sé por qué dicen todas esas cosas. La verdad que todo lo que ha sido, ha sido natural entre nosotros y bueno, sigue siendo así”.

Tinelli habló en Amor y Fuego, dijo que están juntos y pidió no reducir su vida a rumores de pantalla. Amor y Fuego.