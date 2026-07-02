COFIDE se convierte en el primer banco peruano acreditado por el principal fondo climático del mundo

Gracias a esta acreditación, la entidad podrá gestionar recursos para proyectos orientados a reducir emisiones, fortalecer la resiliencia climática e impulsar infraestructura sostenible. Foto: Google Maps

El Perú dio un paso relevante para ampliar su acceso al financiamiento internacional destinado a enfrentar los efectos del cambio climático. COFIDE, el Banco de Desarrollo del Perú, obtuvo la acreditación del Green Climate Fund (GCF), convirtiéndose en la primera entidad bancaria peruana autorizada para acceder de manera directa a los recursos del principal fondo climático multilateral del mundo.

Con este reconocimiento, la institución podrá canalizar financiamiento hacia iniciativas vinculadas con la reducción de emisiones, el fortalecimiento de la resiliencia climática y el desarrollo de infraestructura sostenible. Además, el país contará por primera vez con una institución financiera de desarrollo habilitada para presentar proyectos directamente ante este mecanismo internacional.

PUBLICIDAD

Acceso directo a recursos para proyectos climáticos

La acreditación permite que COFIDE estructure y presente programas y proyectos al Green Climate Fund, además de administrar recursos provenientes del fondo y gestionar financiamiento internacional bajo exigentes estándares fiduciarios, ambientales, sociales y de gobernanza.

Este avance fortalece la capacidad del Perú para captar recursos destinados a iniciativas que impulsen una economía con menores emisiones de carbono, contribuyan a reducir brechas de infraestructura y promuevan medidas de adaptación frente al cambio climático.

Un proceso de evaluación con estándares internacionales

Para obtener la acreditación, el Green Climate Fund sometió a COFIDE a una evaluación de sus capacidades institucionales en aspectos como gobernanza, transparencia, gestión financiera, cumplimiento fiduciario y administración de riesgos ambientales y sociales.

PUBLICIDAD

La acreditación habilita a COFIDE para presentar proyectos al Green Climate Fund, administrar sus recursos y acceder a financiamiento internacional bajo estándares internacionales. Foto: Google Maps

Superar este proceso confirma el fortalecimiento institucional desarrollado por el banco en los últimos años, con el objetivo de adecuarse a las mejores prácticas internacionales y consolidar su capacidad para gestionar recursos internacionales con eficiencia, transparencia y enfoque en resultados.

Respaldo del Green Climate Fund y de COFIDE

Achala Abeysinghe, directora del Departamento de Servicios de Inversión del Green Climate Fund, destacó la incorporación de la entidad peruana al grupo de instituciones acreditadas. “Nos complace dar la bienvenida a la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. del Perú como Entidad Acreditada del Green Climate Fund. Esta acreditación crea nuevas oportunidades para ampliar el acceso al financiamiento climático y movilizar inversión en apoyo a las prioridades climáticas del Perú. El GCF está comprometido a asociarse con instituciones financieras de desarrollo nacionales para fortalecer la apropiación nacional de la acción climática y escalar las inversiones sostenibles”.

PUBLICIDAD

Por su parte, el presidente ejecutivo de COFIDE, Jorge Velarde, sostuvo que este logro marca una nueva etapa para la institución y el país. “Esta acreditación representa mucho más que un reconocimiento institucional. Significa que el Perú cuenta ahora con un banco de desarrollo habilitado para acceder directamente al principal fondo climático del mundo y movilizar recursos internacionales hacia proyectos y programas que contribuyan a cerrar brechas con impacto ambiental y social. Es también el resultado del fortalecimiento institucional que hemos venido impulsando para actuar bajo los más altos estándares internacionales. Ahora comienza el trabajo más importante: estructurar iniciativas de calidad y construir, junto con el Green Climate Fund y nuestros aliados, una cartera de proyectos que permita transformar esta oportunidad en resultados concretos para el país”.

Sectores que podrán acceder al financiamiento

El nuevo acceso a recursos internacionales permitirá impulsar proyectos en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo sostenible del país. Entre ellas figuran las energías renovables, el transporte sostenible, la infraestructura resiliente, la gestión integral del agua, la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible, la conservación de ecosistemas y el desarrollo urbano sostenible.

PUBLICIDAD

La acreditación también incorpora a COFIDE al grupo de instituciones financieras de desarrollo reconocidas por el Green Climate Fund a nivel global, ampliando las posibilidades de movilizar inversión pública y privada hacia proyectos alineados con las prioridades nacionales en materia de sostenibilidad y acción climática.

El acceso a financiamiento internacional facilitará el desarrollo de proyectos en sectores clave para el desarrollo sostenible del país. Foto: Google Maps

Un mayor rol como banco de desarrollo

Con este reconocimiento internacional, COFIDE fortalece su posición como entidad encargada de conectar fuentes de financiamiento global con las necesidades de inversión del país, promoviendo la movilización de capital para proyectos de alto impacto.

Tras más de cinco décadas de operación, el banco busca consolidar su papel como una institución de desarrollo moderna, orientada a acelerar la transición del Perú hacia un modelo de crecimiento más sostenible, resiliente e inclusivo.

PUBLICIDAD