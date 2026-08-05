Ministro de la Producción: “El Fenómeno El Niño debe verse como una oportunidad para el país”

El Ministerio de la Producción de Perú se ubica junto a un mapa que indica las altas temperaturas oceánicas en la costa peruana relacionadas con el Fenómeno El Niño. (Composición:Infobae Perú/Agencia Andina)

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El Perú acumula cuatro temporadas pesqueras consecutivas con resultados positivos y, para el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, esa experiencia debe servir como base para afrontar un nuevo escenario: un Fenómeno El Niño cada vez más recurrente, al que el país debe aprender a adaptarse y aprovechar.

El titular del Produce sostuvo que el incremento en la frecuencia de este evento climático obliga a replantear la forma en que se gestionan los recursos y las actividades productivas. En lugar de enfocarse únicamente en sus efectos negativos, consideró que también es posible identificar oportunidades para diversos sectores.

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“Estamos viendo que cada vez es más frecuente el Fenómeno El Niño. Lo importante es acostumbrarnos, pues el Perú tiene grandes ventajas producto de sus diversos climas y su riqueza”, declaró el ministro durante una entrevista con RPP.

Pescadores peruanos descargan la pesca en un muelle mientras embarcaciones faenan en las aguas cálidas del Fenómeno El Niño al amanecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Niño: riesgos y oportunidades

La pesca industrial de anchoveta y la agroindustria figuran entre los sectores más afectados cuando el fenómeno se activa. Las cuotas de captura se reducen, las cadenas de abastecimiento se alteran y las pérdidas pueden ser cuantiosas. Ese es el lado del balance que el país ya conoce.

Lo que Requejo pone sobre la mesa es el otro lado. Las aguas cálidas que caracterizan al fenómeno traen consigo especies como el atún, el barrilete y el bonito, cuya presencia abre posibilidades tanto para la pesca artesanal como para la industria. “También aparecen otras especies de oportunidad para la captura de la pesca artesanal y la captura de la pesca industrial”, precisó el ministro para el citado medio.

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Una embarcación anchovetera muestra redes semivacías, y en un puerto peruano pescadores artesanales descargan atún y bonito, lo que indica el impacto del Fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Imarpe será clave frente al Fenómeno El Niño

El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, sostuvo que la investigación científica y el monitoreo permanente de las actividades de captura son fundamentales para aprovechar de manera eficiente los recursos pesqueros en un contexto de mayor variabilidad climática.

En ese sentido, destacó la reciente designación de Renato Guevara como presidente del Instituto del Mar del Perú (Imarpe). Según explicó, el biólogo cuenta con amplia experiencia en el estudio del Fenómeno El Niño y sus efectos sobre los recursos hidrobiológicos.

“Nuestro órgano científico bandera cuenta con los mejores cuadros técnicos y está liderado por un especialista de casa que nos ayudará a afrontar esta situación de la mejor manera posible”, afirmó Requejo para RPP.

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Científicos del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) realizan investigaciones oceanográficas en el litoral peruano a bordo de un buque científico para el monitoreo pesquero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respaldo científico

El ministro fue explícito al trazar la hoja de ruta para la presente temporada: un manejo científico y adaptativo que permita capturar sin comprometer la sostenibilidad de la anchoveta. La apuesta, según Requejo, se asienta en el aprendizaje acumulado durante los últimos cuatro ciclos exitosos.

“Los peruanos tenemos que acostumbrarnos a consumir lo que el mar nos brinda”, planteó el ministro para el mismo medio, en una frase que resume la orientación de fondo de su propuesta: diversificar el consumo interno hacia las especies que el propio contexto climático pone a disposición del país.

Especialistas supervisan la captura sostenible de anchoveta desde la embarcación pesquera Santa María III, que opera frente a la costa peruana con monitoreo de datos científicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)