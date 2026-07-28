Conoce a Juan Carlos Requejo, nuevo titular del Ministerio de la Producción (Produce) para el mandato de Keiko Fujimori

Requejo estudió Derecho en la Universidad de Piura y posteriormente cursó una maestría en Derecho Empresarial en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Foto: Presidencia de la República

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Juan Carlos Requejo asume la conducción del Ministerio de la Producción (Produce) durante el gobierno de Keiko Fujimori. Su designación lo coloca al frente de una cartera encargada de las políticas vinculadas con la industria, las micro y pequeñas empresas (mypes) y la actividad pesquera.

El nuevo ministro cuenta con una trayectoria en distintas entidades del Estado, donde ha ocupado cargos de dirección, viceministerios y funciones de gestión. Su experiencia se ha desarrollado en sectores como trabajo, agricultura, pesca, salud, justicia y desarrollo productivo.

Formación académica y perfil profesional

Requejo es abogado por la Universidad de Piura y obtuvo una maestría en Derecho Empresarial en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Asimismo, realizó estudios relacionados con liderazgo directivo y gestión corporativa en el PAD.

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A lo largo de su carrera ha desarrollado funciones principalmente en la administración pública, desempeñándose en puestos de alta responsabilidad dentro de diferentes instituciones del Estado.

Experiencia en el Ministerio de la Producción

Desde noviembre de 2025 hasta hoy, Juan Carlos Requejo se desempeñó como viceministro de Mype e Industria del Ministerio de la Producción (Produce). Su nombramiento fue oficializado mediante una resolución suprema suscrita por el entonces ministro César Quispe Luján.

En ese cargo estuvo a cargo de funciones relacionadas con el desarrollo de la industria nacional, la promoción de la competitividad y el fortalecimiento de las actividades productivas, experiencia que ahora precede su llegada como titular del sector.

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Trayectoria en otras entidades del Estado

Antes de incorporarse a Produce, Requejo ocupó diversos cargos en la administración pública. Entre 2019 y 2022 fue superintendente de Sunafil, entidad encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa laboral en el país.

También ejerció la Gerencia General del Poder Judicial en 2022 y anteriormente fue viceministro de Trabajo durante 2020. Entre 2014 y 2016, además, desempeñó el cargo de viceministro de Pesca, sumando experiencia en distintas áreas del Ejecutivo.

Otros cargos desempeñados

La trayectoria del nuevo titular de Produce también incluye funciones como secretario general de los ministerios de Trabajo y Agricultura, responsabilidades que ejerció entre 2007 y 2013.

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Más adelante, a inicios de 2024, asumió de manera provisional la presidencia ejecutiva de Sierra y Selva Exportadora. En paralelo, desarrolló labores de consultoría para la alta dirección del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), ampliando su experiencia en la gestión pública antes de asumir el Ministerio de la Producción.