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Clausuran 18 boticas en Lima por venta de medicamentos vencidos: Minsa alerta sobre riesgos al consumidor

El operativo del Minsa permitió retirar productos farmacéuticos sin garantías sanitarias en cuatro distritos de Lima, tras detectar irregularidades como falta de registro, conservación inadecuada y procedencia desconocida

La Digemid y las Diris de Lima Metropolitana fiscalizaron 29 establecimientos farmacéuticos en Comas, Chorrillos, Ate y el Cercado de Lima.
La Digemid y las Diris de Lima Metropolitana fiscalizaron 29 establecimientos farmacéuticos en Comas, Chorrillos, Ate y el Cercado de Lima. Foto: Andina
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El Ministerio de Salud (Minsa) clausuró 18 boticas durante un operativo de fiscalización realizado en cuatro distritos de Lima Metropolitana, tras detectar la comercialización de medicamentos y dispositivos médicos que no cumplían con las condiciones exigidas por la normativa sanitaria.

La intervención estuvo a cargo de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), en coordinación con las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Metropolitana, y permitió inspeccionar 29 establecimientos farmacéuticos ubicados en Comas, Chorrillos, Ate y el Cercado de Lima.

Minsa detectó productos vencidos y sin registro sanitario

Durante las acciones de control, los fiscalizadores identificaron diversas irregularidades que llevaron al cierre de los establecimientos intervenidos. Entre los productos encontrados figuraban medicamentos vencidos, artículos en condiciones inadecuadas de conservación y productos de procedencia desconocida.

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Asimismo, se hallaron dispositivos médicos odontológicos que no contaban con las garantías necesarias para su comercialización, debido a que algunos carecían de registro sanitario o presentaban condiciones que podían afectar su calidad y seguridad.

El operativo tuvo como finalidad evitar que productos ilegales lleguen a los consumidores y reducir los riesgos asociados al uso de medicamentos que no cumplen con los estándares de eficacia, seguridad y calidad establecidos por la autoridad sanitaria.

Los fiscalizadores detectaron medicamentos vencidos, productos mal conservados y de origen desconocido, lo que motivó el cierre de los locales.
Los fiscalizadores detectaron medicamentos vencidos, productos mal conservados y de origen desconocido, lo que motivó el cierre de los locales. Foto: Andina

Mediante sus redes sociales, el Minsa señaló que estas acciones forman parte de la vigilancia sanitaria permanente que desarrolla para proteger a la población y prevenir la distribución de productos que puedan representar un peligro para la salud.

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Digemid habilita canales para denunciar venta ilegal de medicinas

La población que identifique la comercialización irregular de medicamentos, dispositivos médicos o productos sanitarios puede presentar una denuncia ante la Digemid a través de su plataforma virtual de denuncias por comercio ilegal.

Los ciudadanos también pueden reportar establecimientos que funcionen sin autorización sanitaria o que ofrezcan productos falsificados, vencidos, sin registro sanitario, con rotulado adulterado o almacenados en condiciones deficientes.

Las denuncias pueden efectuarse de manera anónima o formal. En el primer caso, el ciudadano no debe proporcionar sus datos personales y no recibirá información sobre las acciones realizadas posteriormente por la autoridad competente.

En cambio, quienes opten por una denuncia formal deberán brindar sus datos de contacto y podrán acceder a información sobre el resultado de las medidas adoptadas tras la investigación correspondiente.

El uso de medicamentos vencidos puede afectar su eficacia y seguridad, debido a que sus componentes pueden perder estabilidad con el tiempo.
El uso de medicamentos vencidos puede afectar su eficacia y seguridad, debido a que sus componentes pueden perder estabilidad con el tiempo. Foto: difusión

La Digemid recomienda que los reportes incluyan la mayor cantidad de detalles posibles para facilitar las intervenciones, como el nombre del producto, la ubicación del establecimiento, la dirección del local y fotografías o documentos que permitan sustentar la denuncia.

Riesgos de consumir medicamentos vencidos

Consumir medicamentos vencidos implica utilizar productos cuya fecha de vida útil ya terminó, por lo que el fabricante y las autoridades sanitarias dejan de garantizar plenamente su calidad, seguridad y eficacia. Con el paso del tiempo, los componentes activos pueden degradarse, reduciendo el efecto esperado del tratamiento o generando cambios en su composición.

Además, algunos fármacos pueden presentar riesgos adicionales si fueron almacenados de manera incorrecta, como alteraciones químicas o contaminación, lo que podría provocar reacciones adversas, alergias o agravar la enfermedad que se busca controlar. En el caso de ciertos medicamentos, como los antibióticos, una menor potencia puede dificultar la eliminación de infecciones y favorecer problemas de resistencia.

Por ello, la recomendación es no utilizar productos vencidos y desecharlos mediante los canales adecuados para evitar que vuelvan al mercado informal.

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