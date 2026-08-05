Así vivieron los turistas que quedaron varados en Machu Picchu por los incendios forestales que obligaron a suspender los trenes

Cientos de turistas nacionales y extranjeros se encuentran varados en la estación de Ollantaytambo, Cusco, tras la suspensión del servicio de trenes hacia Machu Picchu debido a un incendio forestal en la zona. Latina Noticias

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Los efectos de los incendios forestales en la región Cusco alcanzaron una de las principales rutas de acceso turístico del país y alteraron el desplazamiento de visitantes nacionales y extranjeros. La interrupción del transporte ferroviario hacia Machu Picchu modificó la programación de cientos de personas que esperaban ingresar o retornar desde la ciudadela.

La suspensión del servicio respondió a una medida preventiva frente al riesgo generado por el avance del fuego en un tramo cercano a la vía férrea. Las autoridades y entidades competentes activaron protocolos para atender la emergencia mientras continuaban las labores de evaluación de la zona afectada.

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La situación también provocó largas esperas en la estación de Ollantaytambo, punto desde el cual parten los trenes con destino a Machu Picchu. Los pasajeros permanecieron durante varias horas sin una definición sobre la reanudación del servicio, mientras las empresas operadoras y las instituciones públicas seguían el desarrollo del incendio.

En paralelo, distintas entidades del Estado difundieron comunicados con medidas dirigidas a los visitantes afectados. Entre ellas figuraron disposiciones para la reprogramación o devolución de boletos de ingreso al sitio arqueológico, además del monitoreo permanente del incendio dentro del Santuario Histórico de Machupicchu.

Suspensión del servicio ferroviario dejó pasajeros a la espera

Cientos de turistas quedaron varados durante varias horas en la estación de Ollantaytambo. Facebook

El tránsito ferroviario entre Ollantaytambo y Machu Picchu quedó suspendido debido al incendio forestal que comprometió un sector próximo a la línea del tren. Según la información difundida durante la cobertura de la emergencia, el riesgo de caída de rocas y árboles sobre la infraestructura motivó la paralización de los viajes en ambos sentidos.

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En la estación de Ollantaytambo permanecieron numerosos turistas que aguardaban instrucciones para continuar su recorrido. De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, varios pasajeros permanecían desde la noche anterior o desde las primeras horas de la mañana sin recibir una confirmación sobre la salida de los trenes.

Una visitante procedente de Lima explicó la situación que enfrentó tras perder el horario de ingreso a la ciudadela. “Solo que no hay tren para ir a Machu Picchu. Todos los que tenemos entrada la hemos perdido. Yo tengo a las siete de la mañana entrada. También tengo pagado todo”, manifestó.

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Otro turista procedente de Madrid, señaló que la información recibida resultaba insuficiente. “Hay información contradictoria” y “No es información veraz por parte de la empresa”, indicó al referirse a la falta de precisiones sobre la reprogramación del servicio.

Riesgo en la vía motivó la medida preventiva

El incendio afectó un sector donde el terreno presentaba condiciones que podían provocar desprendimientos sobre la línea férrea. La pérdida de vegetación incrementó el riesgo de caída de rocas y árboles, motivo por el cual no se autorizó el tránsito de los trenes.

También se informó que los trabajos para enfrentar la emergencia comenzaron desde las primeras horas del día. Sin embargo, todavía no existía una confirmación oficial sobre el momento en que sería posible restablecer las operaciones ferroviarias con seguridad.

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Mientras continuaban las evaluaciones, algunos viajeros optaron por buscar rutas alternativas para ingresar o salir de Machu Picchu mediante el acceso por Hidroeléctrica, especialmente quienes tenían vuelos programados desde Cusco.

Ministerio de Cultura activa protocolo para los visitantes afectados

El riesgo de caída de rocas y árboles sobre la vía motivó la medida preventiva. Mincul

El Ministerio de Cultura informó, mediante un comunicado difundido por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, que se mantenía la coordinación con entidades públicas y privadas vinculadas a la atención de la emergencia.

La institución precisó que, tras conocerse el incendio registrado en el kilómetro 107 de la ruta ferroviaria, se activó el protocolo previsto para casos fortuitos y de fuerza mayor. Esta medida contempla facilidades para la reprogramación o el reembolso de los boletos de ingreso a la llaqta de Machu Picchu correspondientes a las personas afectadas por la suspensión del servicio.

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El comunicado también señaló que las coordinaciones continuarían con las instituciones competentes con el propósito de proteger la seguridad de los visitantes y de la población local, además de informar oportunamente sobre las decisiones adoptadas conforme evolucionara la emergencia.

SERFOR mantiene vigilancia del incendio en el Santuario Histórico

Incendio forestal obligó a suspender el servicio ferroviario entre Ollantaytambo y Machu Picchu. Serfor

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) informó que el incendio forestal registrado en el distrito de Machupicchu permanecía bajo monitoreo permanente. Según la entidad, el evento fue identificado el 3 de agosto dentro del ámbito del Santuario Histórico de Machupicchu.

De acuerdo con la entidad, el incendio corresponde a un evento de tipo subterráneo que afecta el patrimonio forestal del área protegida. La institución indicó que elaboró reportes técnicos de vigilancia los días 3 y 4 de agosto, documentos remitidos al Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cusco, a la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y al Sistema de Alerta Temprana de Cusco, además de otras autoridades regionales.

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La entidad precisó que, hasta el 4 de agosto, el incendio continuaba activo, por lo que mantendría el seguimiento técnico para verificar su evolución y proporcionar información a las autoridades responsables de las acciones de respuesta.