Fenómeno El Niño rompe récords y se vuelve “extraordinario”: Senamhi advierte de un evento sin precedentes

La alerta roja continúa activa en Lima y más de veinte regiones del país, mientras el Fenómeno El Niño transita de un nivel fuerte a uno extraordinario, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
“Estamos primero bajo los efectos de un Niño Costero que ha evolucionado muy rápido, con mucha intensidad, digamos, presente en este otoño. En los últimos días se han cruzado los umbrales incluso de Niño fuerte a extraordinario, cosa que no teníamos un antecedente en el histórico”, advirtió la directora de Meteorología del Senamhi, Grinia Ávalo, a la prensa.
El proceso comenzó entre febrero y marzo, con el calentamiento del mar en la región Niño 1+2. Esta situación se aceleró por la llegada de ondas Kelvin y el debilitamiento de los vientos, fenómenos que mantienen la temperatura marina en aumento.
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“El mecanismo que hace que estas condiciones del mar todavía se mantengan y sigan en alza son el tren de ondas Kelvin que están llegando de aquí a septiembre, inclusive. Esto permite debilitamiento, además asociado a debilitamiento de vientos e ingresos de vientos del norte”, explicó la especialista.
Según el reporte, desde marzo la interacción entre océano y atmósfera frente a la costa peruana se ha intensificado y el fenómeno avanza “galopante hacia el pico que se va a presentar entre noviembre y diciembre”.
“Podemos decir como un resumen de esta fase de evolución del Niño, que es un Niño que está cruzando ya el umbral de fuerte a extraordinario por algunos días. Es un Niño que se está desarrollando con mucha rapidez”, enfatizó Ávalos.
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Temperaturas extremas y nuevos escenarios de riesgo
Las consecuencias del Fenómeno El Niño se evidencian en la costa y el interior del país. El Senamhi informó que la costa norte alcanzó los 38 °C, mientras que distritos de Lima como La Molina y Jesús María registraron temperaturas entre 26 y 27 °C. “En promedio, tenemos entre seis y siete grados más, que es bastante para esta temporada”, puntualizó Ávalos.
El mar cálido no solo afecta la costa. El fenómeno se ha expandido hacia el Pacífico Central, donde desde junio se observan condiciones cálidas, lo que anticipa un segundo semestre de 2026 con todo el Pacífico bajo temperaturas elevadas. “Tenemos el otro sector también del Pacífico Central, que conocido como el Niño Global, que también desde junio ya tiene condiciones cálidas”, detalló la especialista.
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El último aviso del Senamhi advierte que el incremento térmico podría continuar hasta el otoño de 2027. “Las altas temperaturas podrían prolongarse hasta el otoño de 2027”, alertó Ávalos, quien recomendó a la población mantenerse hidratada y seguir los reportes oficiales. Lo habitual en Lima son 18 grados; sin embargo, ahora se han alcanzado hasta 27 grados centígrados.
Las autoridades también prevén riesgos en la Amazonía y la región andina, donde el calentamiento del Pacífico Central podría derivar en sequías y variaciones en el régimen de lluvias.
“El Niño Central o Niño Global afecta de manera indistinta cuando inicien las lluvias entre septiembre y octubre, más bien va a regular estas lluvias. Puede además devenir en sequías importantes en la región andina y en la Amazonía”, precisó la experta.
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