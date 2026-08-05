Feminicidio en Ate: Fiscalía logra prisión preventiva para acusado de atacar a su expareja con un cúter

Feminicidio en Ate: reconstruyen el crimen de Laura Huere tras la captura del autor confeso| Foto: Latina

Guardar

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra un hombre investigado por el presunto delito de feminicidio agravado en perjuicio de su expareja, una mujer de 31 años, en un caso que conmocionó a los vecinos del distrito de Ate. La medida fue obtenida por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Ate, que presentó diversos elementos de convicción para sustentar el pedido durante la audiencia.

De acuerdo con la investigación fiscal, el crimen ocurrió el pasado 2 de julio, a pocos metros de la vivienda de la víctima. La hipótesis del Ministerio Público sostiene que el investigado habría aprovechado una reunión acordada con la mujer para atacarla con un arma cortante, luego de citarla bajo el argumento de devolver y recoger algunas pertenencias tras el término de su relación sentimental. Mientras continúan las diligencias, el acusado permanecerá recluido de manera preventiva.

PUBLICIDAD

Fiscalía sostiene que el investigado planeó el encuentro y la atacó con un cúter

Foto: Ministerio Público / X

El caso es investigado por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Ate, que consiguió que se imponga nueve meses de prisión preventiva contra Christian Cruz, investigado por el presunto delito de feminicidio agravado.

Según la tesis presentada por el Ministerio Público, el imputado contactó a su expareja para encontrarse en la intersección de la calle 3 de Agosto con la avenida 26 de Mayo, en Ate. La reunión, de acuerdo con las investigaciones, tenía como finalidad recuperar objetos personales luego de haber concluido la relación que ambos mantenían.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el investigado llegó al lugar portando un cúter que mantenía oculto. Una vez frente a la víctima, la habría atacado por la espalda para inmovilizarla y evitar que pudiera defenderse.

La hipótesis fiscal señala que, tras un forcejeo, la mujer quedó en una situación de indefensión. En esas circunstancias, el investigado le habría provocado varias heridas cortantes en el cuello, lesiones que ocasionaron una hemorragia externa severa, causándole la muerte en el mismo lugar de los hechos.

Durante la audiencia en la que se evaluó el requerimiento de prisión preventiva, la fiscal adjunta provincial Nataly Ortega Vera presentó distintos elementos que, según la investigación, vinculan al imputado con el crimen.

PUBLICIDAD

Entre las pruebas expuestas figura el acta de necropsia elaborada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML), documento que detalla la causa de muerte de la víctima. También se incorporaron las declaraciones de testigos que presenciaron parte de lo ocurrido y el acta de la inspección técnico-policial, mediante la cual se registró y documentó la escena donde ocurrió el ataque.

Con estos elementos, el órgano jurisdiccional declaró fundado el requerimiento formulado por la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva por nueve meses para el investigado, mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer completamente las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

PUBLICIDAD

Canales de ayuda

Las empresas privadas que participan en concurso de licitación con el Estado serían beneficiadas con mayor puntaje si contratan a mujeres víctimas de violencia. - Crédito Minsa

Si necesitas orientación, apoyo o denunciar un caso de violencia sexual, estos son los principales canales de ayuda disponibles en Perú:

Línea 100: Servicio gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ( MIMP ) que brinda atención las 24 horas del día. Puedes llamar desde cualquier teléfono fijo o móvil.

Chat 100: Atención psicológica y legal en línea a través de la página web del MIMP (www.mimp.gob.pe).

Centros de Emergencia Mujer (CEM): Hay centros a nivel nacional donde se brinda atención integral (legal, psicológica y social) a víctimas de violencia familiar y sexual.

Policía Nacional del Perú (PNP): Puedes acudir a cualquier comisaría para presentar una denuncia, solicitar protección o recibir orientación.

Ministerio Público - Fiscalía: Las víctimas pueden acudir a la fiscalía más cercana para iniciar una investigación y acceder a medidas de protección.