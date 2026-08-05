Perú
Agregar Infobae enGoogle

Feminicidio en Ate: Fiscalía logra prisión preventiva para acusado de atacar a su expareja con un cúter

El investigado permanecerá recluido durante nueve meses mientras avanzan las diligencias. El Ministerio Público sostiene que la mujer fue sorprendida durante una reunión previamente acordada y sufrió heridas mortales en el cuello

Feminicidio en Ate: reconstruyen el crimen de Laura Huere tras la captura del autor confeso
Feminicidio en Ate: reconstruyen el crimen de Laura Huere tras la captura del autor confeso| Foto: Latina
Guardar

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra un hombre investigado por el presunto delito de feminicidio agravado en perjuicio de su expareja, una mujer de 31 años, en un caso que conmocionó a los vecinos del distrito de Ate. La medida fue obtenida por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Ate, que presentó diversos elementos de convicción para sustentar el pedido durante la audiencia.

De acuerdo con la investigación fiscal, el crimen ocurrió el pasado 2 de julio, a pocos metros de la vivienda de la víctima. La hipótesis del Ministerio Público sostiene que el investigado habría aprovechado una reunión acordada con la mujer para atacarla con un arma cortante, luego de citarla bajo el argumento de devolver y recoger algunas pertenencias tras el término de su relación sentimental. Mientras continúan las diligencias, el acusado permanecerá recluido de manera preventiva.

PUBLICIDAD

Fiscalía sostiene que el investigado planeó el encuentro y la atacó con un cúter

Fiscalía - Ministerio Público - Feminicidio - Ate - Perú - 5 agosto
Foto: Ministerio Público / X

El caso es investigado por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Ate, que consiguió que se imponga nueve meses de prisión preventiva contra Christian Cruz, investigado por el presunto delito de feminicidio agravado.

Según la tesis presentada por el Ministerio Público, el imputado contactó a su expareja para encontrarse en la intersección de la calle 3 de Agosto con la avenida 26 de Mayo, en Ate. La reunión, de acuerdo con las investigaciones, tenía como finalidad recuperar objetos personales luego de haber concluido la relación que ambos mantenían.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el investigado llegó al lugar portando un cúter que mantenía oculto. Una vez frente a la víctima, la habría atacado por la espalda para inmovilizarla y evitar que pudiera defenderse.

La hipótesis fiscal señala que, tras un forcejeo, la mujer quedó en una situación de indefensión. En esas circunstancias, el investigado le habría provocado varias heridas cortantes en el cuello, lesiones que ocasionaron una hemorragia externa severa, causándole la muerte en el mismo lugar de los hechos.

Durante la audiencia en la que se evaluó el requerimiento de prisión preventiva, la fiscal adjunta provincial Nataly Ortega Vera presentó distintos elementos que, según la investigación, vinculan al imputado con el crimen.

Entre las pruebas expuestas figura el acta de necropsia elaborada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML), documento que detalla la causa de muerte de la víctima. También se incorporaron las declaraciones de testigos que presenciaron parte de lo ocurrido y el acta de la inspección técnico-policial, mediante la cual se registró y documentó la escena donde ocurrió el ataque.

Con estos elementos, el órgano jurisdiccional declaró fundado el requerimiento formulado por la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva por nueve meses para el investigado, mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer completamente las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Canales de ayuda

mujeres hablando de violencia de género y cartel de violencia familiar
Las empresas privadas que participan en concurso de licitación con el Estado serían beneficiadas con mayor puntaje si contratan a mujeres víctimas de violencia. - Crédito Minsa

Si necesitas orientación, apoyo o denunciar un caso de violencia sexual, estos son los principales canales de ayuda disponibles en Perú:

  • Línea 100: Servicio gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que brinda atención las 24 horas del día. Puedes llamar desde cualquier teléfono fijo o móvil.
  • Chat 100: Atención psicológica y legal en línea a través de la página web del MIMP (www.mimp.gob.pe).
  • Centros de Emergencia Mujer (CEM): Hay centros a nivel nacional donde se brinda atención integral (legal, psicológica y social) a víctimas de violencia familiar y sexual.
  • Policía Nacional del Perú (PNP): Puedes acudir a cualquier comisaría para presentar una denuncia, solicitar protección o recibir orientación.
  • Ministerio Público - Fiscalía: Las víctimas pueden acudir a la fiscalía más cercana para iniciar una investigación y acceder a medidas de protección.

Temas Relacionados

FeminicidioAteViolencia contra la mujerFiscalíaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Despiste de camión de carga provoca derrame en la calzada y cierre total de la Vía de Evitamiento en sentido hacia el sur

Lima Expresa informó que la congestión vehicular se extendió desde el puente Habich hasta el puente Huáscar mientras continuaban las labores para retirar el camión y limpiar el derrame

Despiste de camión de carga provoca derrame en la calzada y cierre total de la Vía de Evitamiento en sentido hacia el sur

Aseguradora deberá pagar S/ 118.195 por llamadas spam: se analizaron más de 11 mil audios para determinar la multa

Indecopi confirmó la sanción tras determinar que la compañía no acreditó contar con la autorización de los usuarios para ofrecer productos mediante comunicaciones comerciales. La investigación incluyó la revisión de más de 11.000 grabaciones de llamadas

Aseguradora deberá pagar S/ 118.195 por llamadas spam: se analizaron más de 11 mil audios para determinar la multa

Cusco se prepara para la llegada del papa León XIV: Espera recibir hasta 100 mil devotos en Sacsayhuamán

La histórica gira del pontífice nacionalizado peruano recorrerá cuatro regiones entre el 11 y el 17 de noviembre. Expectativa máxima en Cusco, Lima y Lambayeque por las misas masivas y el operativo logístico sin precedentes

Cusco se prepara para la llegada del papa León XIV: Espera recibir hasta 100 mil devotos en Sacsayhuamán

Shirley Cherres se despide de Víctor Angobaldo con emotivo mensaje tras su muerte: “Mi corazón está roto en mil pedazos”

La exmodelo publicó un mensaje en sus redes sociales tras confirmarse el fallecimiento de Víctor Angobaldo, luego de un accidente de tránsito en Cañete.

Shirley Cherres se despide de Víctor Angobaldo con emotivo mensaje tras su muerte: “Mi corazón está roto en mil pedazos”

Así vivieron los turistas que quedaron varados en Machu Picchu por los incendios forestales que obligaron a suspender los trenes

La emergencia dentro del Santuario Histórico de Machu Picchu mantiene paralizado el servicio de trenes, mientras SERFOR monitorea el incendio y el Ministerio de Cultura ofrece facilidades para los visitantes afectados

Así vivieron los turistas que quedaron varados en Machu Picchu por los incendios forestales que obligaron a suspender los trenes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Embajador del Vaticano prevé que la visita del Papa León XIV al Perú será “la más multitudinaria” en la historia

Embajador del Vaticano prevé que la visita del Papa León XIV al Perú será “la más multitudinaria” en la historia

Luis Rubio, voceado para presidir EsSalud: esta sería la razón detrás de su renuncia a la candidatura por Lima

JEE acepta renuncia de Luis Rubio: Rafael López Aliaga asumiría la alcaldía de Lima si Renovación Popular gana

Presidente del JNE evita referirse al caso de Rafael López Aliaga, pero cree que “debe permitirse la reelección”

¿Reelección encubierta? Más de 130 alcaldes electos en 2022 postulan en 2026 como primer regidor a nivel nacional

ENTRETENIMIENTO

Shirley Cherres se despide de Víctor Angobaldo con emotivo mensaje tras su muerte: “Mi corazón está roto en mil pedazos”

Shirley Cherres se despide de Víctor Angobaldo con emotivo mensaje tras su muerte: “Mi corazón está roto en mil pedazos”

Karina Rivera anuncia su regreso a la televisión con un nuevo programa en Panamericana TV: "Muy contenta en mi nueva casa"

Baruj Ocharán y Fiorella Castillo apoyan a Naldy Saldaña y dicen que advirtieron injusticias en ‘La Bella Luz’: “Nos llamaron malagradecidos”

Mackeily Luján, Ariana Gonzáles y Anely Dávila de ‘La Bella Luz’ aseguran que desconocían el acoso denunciado por Naldy Saldaña

Productora de ‘Esto es Guerra’ responsabiliza a Kevin Díaz por fuerte caída en juego: “No adoptó la postura correcta durante el salto”

DEPORTES

Jairo Vélez explicó su conexión con la hinchada de Alianza Lima y el “privilegio” de ser llamado a la selección peruana

Jairo Vélez explicó su conexión con la hinchada de Alianza Lima y el “privilegio” de ser llamado a la selección peruana

Hernán Barcos se juntó con Guillermo Viscarra tras su reciente salida de Alianza Lima y compartieron mensajes: “Historia pura”

Denuncian amenazas y violencia contra árbitros tras FC Cajamarca vs Sport Huancayo: ANDADP pide garantías y rechaza agresiones

¿Qué viene para Ignacio Buse? El próximo torneo que disputará tras su eliminación en el Masters 1000 de Montreal 2026

Ignacio Buse se despide prematuramente del Masters 1000 de Montreal 2026 tras ceder en sets corridos ante Cameron Norrie