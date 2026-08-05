Una zona de Lima se está quedando sin oficinas disponibles, y no es San Isidro ni Miraflores

San Isidro Empresarial, Chacarilla y Santiago de Surco lideraron la absorción de oficinas Clase B en Lima durante el primer semestre de 2026.

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El mercado de oficinas Clase B y boutique en Lima muestra señales de recuperación y fuerte dinamismo durante el segundo trimestre de 2026, pero el fenómeno más llamativo ocurre fuera de los polos tradicionales de San Isidro y Miraflores.

Magdalena del Mar y Surquillo emergen como zonas clave donde la vacancia cae a mínimos históricos y la demanda supera la oferta, según el informe difundido por Cushman & Wakefield.

Magdalena del Mar y Surquillo, protagonistas inesperados

Mientras San Isidro Empresarial y Miraflores conservan su atractivo para oficinas premium, la mayor presión sobre los espacios disponibles se traslada a distritos como Magdalena del Mar y Surquillo.

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En el segmento de oficinas boutique, Magdalena del Mar cuenta con un inventario de 29.000 m² y vacancia mínima, posicionándose como una de las áreas con mayor ocupación de Lima.

En paralelo, Surquillo lideró la absorción neta en el trimestre, impulsando la demanda por superficies pequeñas y señalando el interés creciente en ubicaciones fuera del circuito clásico.

El precio promedio de renta de oficinas Clase B en Lima se mantuvo en USD 14 por m² al mes, con Lima Top en USD 15,5 y Callao en USD 8,8.

Vacancia en mínimos y precios en alza

El informe de Cushman & Wakefield detalla que la vacancia promedio de oficinas boutique se ubicó en apenas 3,2%, con Miraflores marcando el récord de solo 0,6%, pero con Magdalena y Surquillo mostrando indicadores igual de ajustados.

Esta escasez de espacios se refleja en los precios: el alquiler ponderado de oficinas boutique llegó a USD 19,4/m² al mes, mientras que en distritos como Santiago de Surco y San Isidro Empresarial los valores alcanzaron USD 27,1/m² y USD 22/m² respectivamente.

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En cuanto al precio de venta, el promedio general fue de USD 2.197/m², con Miraflores a la cabeza (USD 2.780/m²) y Surquillo manteniendo la opción más accesible (USD 1.647/m²).

La dispersión de valores responde a las diferencias de ubicación, tamaño y nivel de infraestructura, pero el dato central es que la escasez de oferta impulsa los precios al alza en todos los submercados.

El ingreso del edificio IQ Surco sumó más de 11.000 m² al inventario de oficinas Clase B y explicó parte del alza de la vacancia en Santiago de Surco.

Nueva oferta, demanda activa y futuro del mercado

Durante el trimestre, el mercado de oficinas Clase B incorporó el edificio IQ Surco en Santiago de Surco, sumando más de 11.000 m² al inventario. Además, existen cerca de 30.000 m² en construcción y 15.000 m² en etapa de proyecto, principalmente en Surco, San Isidro Financiero y San Miguel.

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La absorción neta positiva del semestre, con 9.940 m² colocados, evidencia una recuperación parcial de la actividad y un interés sostenido en áreas con buena accesibilidad y valores competitivos.

En el sector boutique, el inventario total alcanzó 198.317 m², sin grandes incorporaciones en el periodo. La demanda se mantiene activa, especialmente entre pequeñas empresas, startups y profesionales independientes, que priorizan eficiencia, imagen corporativa y servicios comunes de calidad.

El informe destaca que los precios de alquiler subieron un 31,9% interanual y que la absorción neta creció un 147,6% respecto al año anterior, reflejando el atractivo de estos espacios en el contexto actual.

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El segmento de oficinas boutique en Lima alcanzó una vacancia de 3,2% y mostró una demanda sostenida de espacios de 20 a 100 m².

Qué define a la oficina boutique y desafíos para los próximos meses

Las oficinas boutique se caracterizan por superficies de 20 a 100 m², equipamiento técnico, ubicación estratégica y acceso a áreas comunes de calidad. Este formato responde a las necesidades de empresas que buscan optimizar costos sin resignar imagen profesional ni localización.

La combinación de baja vacancia y suba de precios plantea el reto de gestionar la escasez de espacios y de mantener la competitividad frente a la oferta tradicional de oficinas Clase B y A.

El futuro inmediato del mercado dependerá de la capacidad de los nuevos proyectos para diferenciarse en servicios y valor agregado, en un escenario donde la demanda sigue activa, pero cada vez más selectiva y sensible a la relación entre precio, ubicación y calidad del producto.

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