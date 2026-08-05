¿Cuándo se aprobaría el nuevo sueldo mínimo de S/1.300? Este mes sería clave

El aumento será de S/170, un alza de 15%, superior a las realizadas anteriormente por los últimos mandatarios. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

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El sueldo mínimo subirá a S/1.300. En su Mensaje a la Nación el pasado martes 28 de julio la presidenta Keiko Fujimori así lo confirmó, pero tras este anuncio, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput, ha detallado el proceso que esto deberá seguir.

Así, primero se convocar a representantes de sindicatos, gremios empresariales y del Estado al Consejo Nacional de Trabajo para evaluar el sueldo mínimo. Es aquí donde, según Sheput, el Ejecutivo presentará el estudio técnico que sustenta este alza propuesta por Fujimori.

El proceso de discusión implicaría que se llegue a acuerdo entre las tres partes sobre el monto de sueldo mínimo propuesto por la Presidenta (un alza de S/170, o 15%). Esto, según los plazos calculados por el propio Ministro de Trabajo, sería tomaría entre 60 y 90 días, lo que haría que la nueva RMV se defina entre octubre y noviembre, siendo este último como el límite, suponiendo que se empiece este mes las discusiones.

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Juan Sheput, ministro de Trabajo, reveló que hay un estudio técnico que justifica el aumento del sueldo mínimo. - Crédito Presidencia

¿Aumento para 2026?

Ya en 2024, el Consejo Nacional de Trabajo pasó por un proceso similar, justamente que empezó en agosto de 2024, luego de que la presidenta de entonces, Dina Boluarte, anunciará que quería subir el sueldo mínimo.

Sin embargo, en esos meses no se logró acuerdo sobre el aumento, anteriormente ha fallado también en tener éxito el Consejo Nacional de Trabajo —como se sabe, ha quedado pendiente la definición del mecanismo para que el sueldo mínimo se defina automáticamente cada año, según ciertos parámetros— y quedó como potestad de la presidenta el aumentar la RMV por su cuenta.

Así, la medida entró en vigencia en enero de 2025. Ahora, los plazos empezarían a correr pronto, según lo sugerido por el ministro de Trabajo, y en el mismo mes que en 2024.

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El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, abordó temas como el incremento de la remuneración mínima vital y los retos laborales en el país. La discusión incluye referencias a la informalidad, la generación de empleo y la recuperación del poder adquisitivo de los hogares peruanos. - Crédito TV Perú

Si se define o no el aumento del sueldo mínimo para noviembre de este año, igual la potestad quedaría en el Ejecutivo de subir al monto prometido de S/1.300. Con lo que la vigencia podría ser similar y empezar el 2027 con el nuevo monto.

Aumento con estudio en mano

Pero a diferencia del 2024, esta vez el Ejecutivo llega a la discusión en el Consejo Nacional de Trabajo —donde se convocará a los empleadores, a los representantes de los trabajadores y al propio Gobierno— con estudio ‘en mano’.

El MTPE señala que busca que se entienda que esta alza a S/1.300 de la RMV, “no es un aumento arbitrario”. “Es un aumento que es producto de un estudio que viene acompañado de otras medidas complementarias para no afectar a la gran empresa, ni a la mediana, ni a la pequeña, y que permita sobre todo recuperar el nivel adquisitivo de los hogares peruanos”, aclaró el ministro de Trabajo.

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El nuevo sueldo mínimo será de S/1.300. Vendrá con un bono para las pequeñas y medianas empresas para que afronten este alza. - Crédito Presidencia

Así, este incluiría medidas para mejorar la productividad y la competitividad. Como se recuerda, sobre esto último se estaba evaluando la eliminación de feriados para lograrlo.

Sin embargo, ya la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Trabajo Juan Sheput señalaron que de entrada el Gobierno no tiene previsto eliminar feriados. Pero sí habrá, no obstante, también un estudio para analizar el impacto de estos.