Aumento del sueldo mínimo es insuficiente para la CGTP: “Debería estar cerca a los S/1.500″

Keiko Fujimori propone subir el sueldo mínimo vital a S/1.300. Pero la CGTP considera que debe subir a S/1.500. - Crédito Andina

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Keiko Fujimori ya dio el primer paso para definir un nuevo sueldo mínimo en su gobierno. Dio el anuncio del aumento de la remuneración mínima vital a S/1.300 (actualmente en S/1.130).

Si bien el sector empresarial veía con buenos ojos a Fujimori, ahora ella aplicaría un alza de la RMV —a la que las empresas se opusieron en 2024, en la negociación con la representación de los trabajadores—, pero con ‘bono compensatorio’, para no afectar a las pequeñas y medianas empresas.

Este monto sigue siendo lejano a la canasta básica familiar, de S/1.860 (el costo de mantener a una familia de cuatro, el promedio en Perú). Además, Infobae Perú conversó con la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el mayor grupo sindical del país, quienes resaltaron que el monto propuesto por Fujimori sigue siendo insuficiente y que para el siguiente año, la proyección considera una RMV en S/1.500.

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El video presenta un análisis periodístico donde Jorge Zapata, presidente de CONFIEP, discutiendo un tema económico. Los ejes de temas abordan 'Análisis del mensaje presidencial' y la entrada de Keiko Fujimori al Palacio de Gobierno. Asimismo, se muestra si hay viabilidad de un aumento del sueldo mínimo.

RMV de S/1.300 aún sería insuficiente

Para Gustavo Minaya, secretario general de la CGTP, el primer mensaje a la Nación de Keiko Fujimori ha sido uno con “muchas generalidades y abundantes ausencias para dar solución a los graves problemas estructurales que atraviesa la población más pobre de nuestro país”.

Especialmente hay un tema de interés para la CGTP, que es el aumento del sueldo mínimo, una de las banderas de la confederación con respecto a todos los trabajadores privados del país. Si bien este grupo ha buscado que en el monto pueda empezar a subir y S/1.300 era uno que se pedía en su momento como paso inicial, eso era en 2024.

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“En lo referido al incremento de la RMV, el monto propuesto es insuficiente y tampoco ha especificado cuándo se hará efectivo. Según datos estadísticos oficiales que sirven de referencia para este incremento, tenemos que a fines del 2025 la RMV debió estar en S/1.371 y la proyección estadística indica que para el 2027 debería estar cerca de los S/1.500″, aclara Minaya para Infobae Perú.

El nuevo sueldo mínimo será de S/1.300. Vendrá con un bono para las pequeñas y medianas empresas para que afronten este alza. - Crédito Presidencia

Es cierto que tampoco se sabe, ni se tienen noticias aún de cuándo se aplicará el alza anunciada por Keiko Fujimori, pero no se descarta que no puede hacer prontamente y ver alguna manera de aplicar otra alza, los S/200 que faltarían para 2027, que considera la CGTP.

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“Otro punto clave a tener en cuenta es que la RMV sea un monto que equipare al valor de la canasta básica familiar que está en S/1.860.00 y El estado peruano está atrasado en este objetivo país”, añadió el representante sindical.

¿El bono a Pymes sería suficente?

Asimismo, Minaya considera que “no hay medidas efectivas para incrementar la formalización del empleo ni políticas claras para la creación de nuevos empleos de calidad. Seguiremos siendo un país primario exportador sin rumbo para impulsar la industrialización del país".

Aún no hay fecha para el alza del sueldo mínimo a S/1.300 en Perú. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Es más, tanto como el sector empresarial, la CGTP no considera que el bono compensatorio a las Pymes para subir la RMV sea suficiente, al menos tal como ha sido anunciado.

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“El apoyo a las pequeñas y micro empresas no pasa por darles un bono de compensación solamente, sino, apoyarlas con otros elementos esenciales como brindarles acceso a nuevas tecnologías, créditos baratos, mercados para asegurar sus productos y celeridad en los tramites para su formalización”, concluye.