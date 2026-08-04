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Sueldo mínimo subiría a S/1.300 “lo más rápido posible”: Ministro de Trabajo da los plazos

Alza del RMV en marcha. Juan Sheput, titular del MTPE, ha detalla cuáles son los siguientes pasos y el tiempo en que se aplicaría el incremento salarial de la remuneración mínima vital, luego del anuncio de la presidenta Keiko Fujimori

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, abordó temas como el incremento de la remuneración mínima vital y los retos laborales en el país. La discusión incluye referencias a la informalidad, la generación de empleo y la recuperación del poder adquisitivo de los hogares peruanos. - Crédito TV Perú
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El Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, ha detallado el proceso sobre cómo se dará el aumento del sueldo mínimo a S/1.300, tras el anuncio de la presidenta Keiko Fujimori en su Mensaje a la Nación del pasado 28 de julio.

“Lo vamos a hacer lo más rápido posible, tomando en cuenta la metodología que tiene que estar involucrada. Es decir, hay una decisión política de parte de la presidente Keiko Fujimori y a partir de ahí (...) tenemos que activar los mecanismos del Consejo Nacional del Trabajo”, resaltó Sheput.

Es decir, convocaran a representante de empresarios y trabajadores, pero no para concertar el monto entre ellos, sino más bien para informar el monto propuesto por el Ejecutivo, el cual estaría respaldado por informes técnicos que se presentarán también en el CNT. ¿Cuánto tomará este proceso en este organismo? El ministro calcula entre 60 y 90 días, alrededor de tres meses.

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dinero - soles - retiro AFP
La RMV subirá a S/1.300, y se sugiere que el aumento se daría este mismo año 2026. - Crédito Andina

¿Alza de RMV en 2026?

El Ministro de Trabajo igual detalla que para empezar todo el proceso de llevar la propuesta de la presidenta al Consejo Nacional de Trabajo se necesitaba que estuvieran primero los funcionarios faltantes del gobierno.

“Al día de hoy ni siquiera tenemos viceministerios. Y necesitamos a los viceministros para poder convocar. Hay un retraso, no motivado por el Gobierno, sino por una herencia de personal burocrático anterior, que lamentablemente está dificultando el asunto. Yo calculo que en esta semana tenemos los viceministros y de inmediato empezamos a convocar a los empresarios y a los representantes de los sindicatos y eso demorará”, aclaró Sheput.

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Como se sabe, ya esta mañana se han empezado a nombrar a los representantes de viceministerios. Completa este proceso se haría la convocatoria para empezar las discusiones en el Consejo Nacional de Trabajo.

Keiko Fujimori
El nuevo sueldo mínimo será de S/1.300. Vendrá con un bono para las pequeñas y medianas empresas para que afronten este alza. - Crédito Presidencia

Así, en base a los plazos que tomaría esto, sugeridos por el mismo ministro de Trabajo, si empieza este mes las reuniones, máximo en noviembre se definiría el aumento del sueldo mínimo, el cual podría aplicarse prontamente, en 2026, o como en el gobierno de Dina Boluarte, empezar su vigencia desde el 1 de enero de 2027.

Aumento en base a “estudio”

Pero Sheput asegura que el aumento del sueldo mínimo estaría basado en un estudio, y no sería algo totalmente ‘político’.

Así, se convocará a los empleadores, a los representantes de los trabajadores y al propio Gobierno, para que de esa manera, en forma concertada, “ellos entiendan que este no es un aumento arbitrario”.

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Aún no hay fecha oficial para el alza del sueldo mínimo a S/1.300 en Perú. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

“Es un aumento que es producto de un estudio que viene acompañado de otras medidas complementarias para no afectar a la gran empresa, ni a la mediana, ni a la pequeña, y que permita sobre todo recuperar el nivel adquisitivo de los hogares peruanos”, aclara el ministro de Trabajo.

Así, el Gobierno, a través de Sheput, sostiene que aumentando a S/1.300 el sueldo mínimo, se recupera “el nivel adquisitivo del año 2020. También hay que pensar en millones de hogares peruanos que en estos momentos no pueden llegar ni siquiera a la canasta familiar”.

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