Gobierno de Keiko Fujimori evaluará impacto de los 16 feriados nacionales: “Sí tenemos que analizar”

¿Se van los feriados o no? Ministro de Trabajo revela que harán estudio de impacto. - Crédito Andina

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, han afirmado que el Gobierno no tiene previsto reducir los feriados en el Perú. Como se sabe, desde julio de 2023, cuando se promulgó el último que propuso el Congreso anterior, el país tiene 16 de estas fechas libres que aplican a nivel nacional y para todos los trabajadores.

Sin embargo, se debe apuntar que Fujimori es clara en que no reducirá feriados, pero el ministro de Trabajo si bien actualmente tienen la misma posición, ha sugerido igual tendrán primero que evaluar el tema. Ahora detalló más de qué se trataría esto.

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“La presidenta dijo que se iban a mantener [los feriados], dijo que no se iban a disminuir, tampoco se iban a aumentar. Pero en el ‘interim’ sí tenemos que analizar”, aclaró Sheput.

Los peruanos tienen 16 días feriados en el calendario nacional. - Crédito Pinterest

Impacto de los feriados serán evaluados

“Nosotros tenemos que buscar el justo medio. Tenemos que ver un ganar-ganar”, resalta el ministro de Trabajo. Se refiere al hecho de que se vea una medida para que los feriados no afecten negativamente a ningún sector, y ni a la ciudadanía.

“A los empresarios dicen que los feriados significan un costo. Ellos tienen mercados que satisfacer y tienen que trabajar todos los días, y al trabajar en feriados tienen que pagar más. Pero por otro lado, hay un sector gastronómico, de turismo, recreacional, que están contentos. Que han subido su facturación, que están teniendo bastante renta, que su negocio va viento en popa”, explica.

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¿Por qué se dieron los feriados?

Sheput resalta que el Congreso anterior, unicameral, tuvo un criterio ‘espejo’ sobre la aprobación de feriados —se agregaron cuatro al calendario nacional—.

Juan Sheput, ministro de Trabajo, reveló que hará estudio de impacto de los feriados. Pero actualmente no se prevé reducirlos. - Crédito Presidencia

“Este es un tema complejo. Cuando el Congreso ha dado estos feriados, lo ha hecho simplemente para replicar. ‘Miguel Grau representa la Marina, y tiene feriado. ¿Por qué no lo va a tener el ejército el 7 de junio? ¿Por qué no lo va a tener la Fuerza Aérea el 23 de julio?’ Ese ha sido el criterio", explica Sheput

Agrega que dado que hubieron batallas en el marco de la Independencia del Perú que tenían feriado, se aplicó lo mismo para otras fechas. “El 9 de diciembre es el día de la Batalla de Ayacucho, feriado. ¿Por qué no lo es el 6 de agosto el día de la Batalla de Junín?“, ironiza.

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Es decir, “no era un criterio motivado en una dinámica de la economía o de homenaje”. Pero, además, señala lo que pasaba también con los feriados largo.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, abordó temas como el incremento de la remuneración mínima vital y los retos laborales en el país. La discusión incluye referencias a la informalidad, la generación de empleo y la recuperación del poder adquisitivo de los hogares peruanos. - Crédito TV Perú

“El último feriado largo que incorporó un puente el 27 de julio, en el caso del sector público este [fin de semana largo] vino desde el 23 de julio, porque también hicieron puente el 24. Y se fueron hasta el 29. Pero el sector privado trabajaba”, expone Sheput.

La cuestión acá es algo que señalaba Infobae Perú anteriormente, que el fin de semana largo de este año no aplicaba a los privados, luego de cuatro años con días feriados cercanos a los fines de semana.

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Para el ministro de Trabajo también es un tema a tomar en cuenta. “Todo ese tipo de cosas debemos evaluar para sacar una adelante una adecuada medida”, aclara.