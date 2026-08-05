Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 5 de agosto de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Dos sismos de magnitud 4.0 sacudieron el oriente peruano durante la jornada del 4 de agosto, según informes del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El primero tuvo lugar al sureste de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, mientras que el segundo se localizó al noroeste de Saposoa, en la región de Huallaga, durante la noche.

Perú se ubica sobre el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad tectónica en el mundo. La interacción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana origina constantes movimientos que, en ocasiones, alcanzan magnitudes destructivas. Los especialistas del IGP explicaron en Radio Nacional que la subducción de la placa oceánica bajo el continente genera acumulación de energía, la cual se libera en forma de sismos.

Esta característica geológica ha marcado la historia del país. Los principales eventos sísmicos registrados en el territorio han causado daños materiales y pérdidas humanas a lo largo de los siglos. El conocimiento de esta realidad impulsa campañas permanentes de información y simulacros nacionales de evacuación.