Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 5 de agosto de 2026

Dos sismos de magnitud 4.0 sacudieron el oriente peruano durante la jornada del 4 de agosto, según informes del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El primero tuvo lugar al sureste de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, mientras que el segundo se localizó al noroeste de Saposoa, en la región de Huallaga, durante la noche.
Perú se ubica sobre el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad tectónica en el mundo. La interacción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana origina constantes movimientos que, en ocasiones, alcanzan magnitudes destructivas. Los especialistas del IGP explicaron en Radio Nacional que la subducción de la placa oceánica bajo el continente genera acumulación de energía, la cual se libera en forma de sismos.
Esta característica geológica ha marcado la historia del país. Los principales eventos sísmicos registrados en el territorio han causado daños materiales y pérdidas humanas a lo largo de los siglos. El conocimiento de esta realidad impulsa campañas permanentes de información y simulacros nacionales de evacuación.
Sismo alertó a Moquegua hoy
Un sismo de magnitud 3.5 se registró a las 00:28 horas del 5 de agosto de 2026, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 11 kilómetros, con epicentro ubicado a 6 kilómetros al oeste de La Capilla, en la provincia General Sánchez Cerro, región Moquegua.
La intensidad del sismo fue reportada como II-III en La Capilla, lo que indica una percepción leve a moderada por parte de la población local. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personales. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada y seguir las indicaciones de los organismos oficiales.
¿Cuándo fue el último gran sismo en Lima?
De acuerdo con los datos oficiales, el último gran sismo que afectó a Lima ocurrió el 15 de agosto de 2007, aunque su epicentro se localizó en la región de Pisco, al sur de la capital. El evento alcanzó una magnitud de 7,9 y provocó severos daños en infraestructura, así como cientos de víctimas. Las ondas sísmicas se sintieron con fuerza en Lima, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia.
En los años recientes, Lima ha experimentado temblores de menor intensidad. Estos episodios reiteran la importancia de no bajar la guardia frente al riesgo sísmico, según remarcan los especialistas entrevistados. La memoria colectiva mantiene viva la preocupación por la posible ocurrencia de un sismo de mayor magnitud en la capital.
¿Cuántos años de silencio sísmico tiene Lima y el Callao?
Expertos del IGP y del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas afirman que Lima y el Callao acumulan más de 270 años de silencio sísmico respecto a un gran terremoto. El último evento de magnitud significativa se remonta a 1746, cuando un sismo devastó la ciudad y generó un tsunami que afectó buena parte de la costa central. Desde entonces, la región no ha experimentado un movimiento de igual magnitud.
La acumulación de energía en la zona de subducción, según los científicos, incrementa el riesgo de un nuevo gran sismo. Este periodo de silencio refuerza la necesidad de preparación ciudadana, así como la revisión constante de las normas de construcción y la infraestructura crítica en la capital y sus alrededores.
Información útil para enfrentar un sismo en Perú
Ante la posibilidad de un sismo importante, las autoridades y expertos recomiendan a la población mantener la calma y actuar con rapidez. Entre las recomendaciones clave destacan:
- Identificar zonas seguras dentro de la vivienda, lejos de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
- Establecer rutas de evacuación y puntos de encuentro familiares.
- Participar en simulacros nacionales de sismos organizados por INDECI.
- Revisar periódicamente la estructura de la vivienda, especialmente si se encuentra en zonas antiguas o vulnerables.
Mochila de emergencia: ¿Qué debe contener?
La mochila de emergencia es un elemento fundamental en la estrategia de preparación. Las autoridades recomiendan que cada hogar cuente con una mochila lista para cada integrante de la familia, con suministros suficientes para al menos 48 horas. El contenido sugerido incluye:
- Agua potable (2 litros por persona por día).
- Alimentos no perecibles (barritas energéticas, enlatados, galletas).
- Linterna y baterías de repuesto.
- Botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos y personales.
- Documentos personales en una bolsa hermética.
- Radio portátil con pilas.
- Ropa de abrigo y manta ligera.
- Mascarillas y alcohol en gel.
- Silbato y cuaderno con números de emergencia.
¿Qué hacer si vivo en un departamento de piso elevado durante un sismo fuerte?
Quienes residen en edificios de varios pisos deben tomar precauciones específicas. El IGP sugiere permanecer en el interior de la vivienda durante el movimiento y no utilizar ascensores. Las recomendaciones incluyen:
- Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.
- Protegerse bajo una mesa sólida o junto a una columna estructural.
- Esperar a que termine el movimiento antes de evacuar, verificando la seguridad de las escaleras.
- Mantener la calma y seguir las indicaciones del personal de seguridad del edificio, si lo hubiera.
Acciones después de un sismo: recomendaciones clave
Al finalizar el movimiento sísmico, es fundamental realizar una evaluación rápida del entorno. Las autoridades aconsejan:
- Revisar si hay daños estructurales en la vivienda.
- Cortar el suministro eléctrico y de gas si se detectan fugas o desperfectos.
- Comunicarse con familiares y autoridades mediante mensajes de texto para evitar la saturación de las líneas telefónicas.
- Prestar atención a las réplicas que suelen seguir a un sismo de magnitud considerable.
¿Dónde informarse y cómo mantenerse preparado?
Las instituciones oficiales, como el Instituto Geofísico del Perú y el Instituto Nacional de Defensa Civil, ofrecen información actualizada y recursos de capacitación gratuitos. Es recomendable:
- Seguir las plataformas oficiales en redes sociales para recibir alertas sísmicas.
- Participar en talleres y charlas sobre prevención de desastres.
- Descargar aplicaciones móviles avaladas por las autoridades para recibir notificaciones en tiempo real.
¿Qué medidas existen para reforzar la seguridad en Lima?
Los municipios y el Gobierno central impulsan programas de revisión y reforzamiento de escuelas, hospitales y edificios públicos. Además, promueven la actualización de los códigos de construcción para incorporar tecnologías antisísmicas. Entre las acciones destacadas:
- Inspección periódica de estructuras críticas y obras en zonas de alto riesgo.
- Capacitaciones dirigidas a brigadas comunitarias.
- Incentivos para la construcción de viviendas seguras.
Sismo en Moquegua
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.5 ocurrido el 5 de agosto de 2026 a las 00:28 horas, con una profundidad de 11 kilómetros.
El epicentro se localizó a 6 kilómetros al oeste de La Capilla, en la provincia General Sánchez Cerro, región Moquegua. El movimiento telúrico registró una intensidad II-III en La Capilla, según el reporte oficial de CENSIS.