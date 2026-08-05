¿Usas el microondas para calentar o cocinas? Los cuidados que debes tener con los recipientes

Un microondas abierto calienta un tupper con arroz y vegetales, ilustrando la necesidad de retirar cualquier etiqueta o elemento no apto antes de calentar para evitar riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El microondas se ha convertido en un electrodoméstico habitual para recalentar alimentos, descongelar productos e incluso preparar algunas comidas en pocos minutos. Sin embargo, los especialistas advierten que uno de los principales errores al utilizarlo está en elegir recipientes que no fueron diseñados para soportar altas temperaturas.

Aunque existe la creencia de que el microondas puede provocar cáncer, los oncólogos consultados por el portalparade.com. señalan que este aparato no genera radiación capaz de dañar el ADN de las células. El riesgo está relacionado con el uso inadecuado de ciertos envases, especialmente aquellos fabricados con plásticos que no son aptos para este tipo de calentamiento.

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¿Qué recipientes se deben evitar en el microondas?

No todos los recipientes de plástico pueden introducirse en el microondas. Cuando un envase no está diseñado para resistir el calor, puede deteriorarse y favorecer la liberación de sustancias químicas hacia los alimentos, como el bisfenol A (BPA) y los ftalatos, compuestos estudiados por su posible efecto como disruptores endocrinos.

Cuatro tápers transparentes sobre una encimera blanca muestran la organización de comidas con porciones de pescado grillado, quinoa, nueces y una mezcla de manzana verde y arándanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, se recomienda revisar siempre las indicaciones del fabricante y evitar el uso de envases descartables, recipientes deteriorados o aquellos que no tengan una señal que confirme su compatibilidad con microondas.

Vidrio, cerámica y plásticos aptos: las opciones más seguras

Los especialistas aconsejan utilizar recipientes de vidrio, cerámica o plásticos fabricados específicamente para microondas, ya que estos materiales están diseñados para resistir el calentamiento y permiten conservar los alimentos de manera segura. Además, los envases reutilizables facilitan la organización diaria, pues permiten preparar una comida, almacenarla y posteriormente calentarla en el mismo recipiente, reduciendo pasos durante la preparación.

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La elección del tamaño y formato también puede ser útil para planificar las comidas de varios días y distribuir mejor las porciones. En cambio, se debe evitar introducir recipientes metálicos o con detalles de aluminio, debido a que pueden generar chispas y afectar el funcionamiento del electrodoméstico.

¿También se puede cocinar en microondas?

El uso del microondas no se limita a recalentar comida. Actualmente existen recipientes diseñados para preparar alimentos como arroz, pasta, verduras al vapor o huevos en poco tiempo. Sin embargo, estos utensilios deben cumplir con las condiciones necesarias para cocinar a altas temperaturas y permitir una adecuada limpieza.

Los especialistas de BASA recomiendan verificar que los recipientes sean aptos para microondas, que estén elaborados con materiales seguros para el contacto con alimentos y seguir las instrucciones de uso indicadas por el fabricante.

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Además de elegir correctamente los utensilios, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca la importancia de mantener prácticas seguras de manipulación y conservación de alimentos. Según el organismo, cientos de millones de personas enferman cada año por consumir alimentos contaminados, por lo que la higiene y el almacenamiento adecuado siguen siendo claves en la alimentación diaria.

En ese sentido, utilizar recipientes adecuados permite aprovechar mejor el microondas, organizar las comidas con anticipación y reducir riesgos asociados al mal uso de los envases.