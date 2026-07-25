Los cuatro ‘nuevos’ feriados nacionales que dejó el Congreso unicameral saliente

La eliminación de feriados es considerada una medida impopular, pero gremios y actores políticos le han pedido a Keiko Fujimori que considere eliminarlos. Esta ya prometió no hacerlo. - Crédito Andina/Melina Mejía

El Congreso de la República del 2021-2026 ha cesado sus funciones, y el nuevo parlamento, uno bicameral, ya ha juramentado. Ya el portal del Congreso se viene renovando y todo queda listo para las medidas que se plantearán desde diferentes frentes en este nuevo Congreso.

¿Sabías que una de las medidas que más han impactado en los peruanos de los parlamentarios que dejaron sus funciones han sido la aprobación de feriados? Se han tratado de cuatro fechas que fueron promovidas desde partidos como Perú Libre, Alianza Para el Progreso, Fuerza Popular y validados con sus votos por varios más. Este parlamento hizo más grande la lista de días libres nacionales, que antes estaba en doce.

PUBLICIDAD

7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera (Ley N.º 31788), incorporado en 2023

23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú, en homenaje al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales (Ley N.º 31822), incorporado en 2023

6 de agosto: Batalla de Junín (Ley N.º 31530), incorporado en 2022

9 de diciembre: Batalla de Ayacucho (Ley N.º 31381), incorporado en 2021.

El jueves 23 de julio se celebró el último feriado que aprobó el Congreso unicameral que va de salida. En total fueron cuatro fechas libres que promovieron. - Crédito Mincetur

Perú ahora tiene 16 feriados

La aclaración es válida, dada la cantidad de personas que recibieron el feriado del pasado jueves 23 de julio con sorpresa. Pero este ya lleva siendo celebrado y aplicado desde el 2023 y fue el último que validó el Congreso.

Los peruanos estaba acostumbrados a solo los feriados del 27 y 28 de julio, y ahora cuentan con esta ‘nueva’ fecha, que, como todo feriado, se le aplica el triple pago si se trabaja o día de descanso compensatorio.

Así, la lista, con este y otros tres feriados más, subió a 16 días libres, los cuales aplican para el sector público y los trabajadores privados.

PUBLICIDAD

El Congreso de la República declaró nuevo feriado nacional el día 23 de julio,Día de la Fuerza Aérea del Perú. Video: TV Perú

Keiko Fujimori promete no eliminar feriados

A pesar de los pedidos de diferentes actores políticos en la esfera pública, la presidenta entrante, Keiko Fujimori, ha prometido que no eliminará feriados, lo que incluiría las últimas cuatro fechas aprobadas desde el Congreso de la República saliente.

Vale la pena señalar que su partido, Fuerza Popular sí voto a favor de varios de los feriados que se plantearon desde el Congreso, inclusive sirviendo con un proyecto de ley que fue la semilla del feriado que pasó del 23 de julio.

Un repaso rápido de Infobae Perú revela que el partido de la mandataria entrante votó a favor de aprobar estas últimas fechas libres, excepto una.

PUBLICIDAD

Fuerza Popular tuvo un rol en la aprobación de feriados desde el Congreso. - Crédito Composición Infobae/Congreso

En orden de aprobación en el Congreso, así votó FP para los feriados desde el Congreso:

19 fueron en contra y uno en abstención Feriado del 9 de diciembre : Fue propuesto por Perú Libre. En la votación, FP solo tuvo un voto a favor,y uno en abstención

Feriado del 6 de agosto : Fue propuesto por Perú Libre. En la votación, FP tuvo 14 votos a favor, tres en contra, tres en abstención y dos sin respuesta

Feriado del 7 de junio : Fue propuesto por Alianza Para el Progreso y Renovación Popular. En la insistencia de la Ley Fuerza Popular tuvo 21 votos a favor

Feriado del 23 de julio : Este tuvo origen en una propuesta de Rosangella Barbarán, pero que fue modificada por un error al ser observada por la presidente de entonces Dina Boluarte. Solo ocho congresista de FP votaron a favor en el último filtro para que se aprobara por insistencia. Hubo dos votos en contra y los demás no asistieron a esta sesión.