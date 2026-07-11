Perú

Robo de lingotes de oro en Surco: PNP no descarta conexión con asalto en la Costa Verde

Cinco delincuentes interceptaron un cargamento de oro en plena avenida El Derby, dejando un herido y un secuestrado. La investigación policial apunta a posibles vínculos con un asalto anterior ocurrido en San Miguel

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Robo de lingotes de oro en Surco podría estar vinculado al asalto ocurrido en la Costa Verde.
Robo de lingotes de oro en Surco podría estar vinculado al asalto ocurrido en la Costa Verde.

El distrito de Santiago de Surco fue escenario de un asalto a mano armada que puso en alerta a la Policía Nacional del Perú (PNP). La mañana del último jueves 9 de julio, un grupo de cinco delincuentes interceptó un vehículo que transportaba lingotes de oro por la auxiliar de la avenida El Derby, a plena luz del día.

Los asaltantes, encapuchados y armados, descendieron de una camioneta blanca y dispararon contra el vehículo que trasladaba el material precioso. Durante el asalto, el conductor, identificado como César Espinosa, de 46 años, resultó herido por impactos de bala.

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El copiloto, conocido con el alias de “Urbano”, fue secuestrado y su paradero es materia de investigación. Según la declaración de Espinosa ante la PNP, la mochila con oro fue recogida horas antes en la avenida Del Polo y tenía como destino un almacén ubicado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

De acuerdo con la información de la División de Investigación de Robos, el cargamento sustraído consistía en aproximadamente cinco kilos de lingotes de oro. Los atacantes, tras apoderarse de la mochila y secuestrar al copiloto, escaparon en el mismo vehículo con el que interceptaron a sus víctimas.

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En la escena, los peritos contabilizaron al menos 24 casquillos de bala, sumando elementos para la investigación. El operativo obligó al cierre parcial de la avenida El Derby, afectando el tránsito vehicular y peatonal en una de las vías más transitadas de Lima.

La Policía Nacional continúa con las diligencias y ha solicitado la denuncia formal de la empresa responsable del traslado para avanzar en la identificación de los implicados y esclarecer las circunstancias del robo.

El ataque dejó dos agentes de seguridad heridos luego de que los asaltantes bloquearan el paso y dispararan contra los vehículos que trasladaban el mineral (Créditos: América TV)

Posible vínculo con el asalto en la Costa Verde

La investigación sobre el robo de lingotes de oro en Surco ha cobrado una nueva dimensión tras las declaraciones del comandante general de la PNPÓscar Arriola, quien señaló la hipótesis de una posible conexión con el asalto ocurrido en la Costa Verde en marzo de este año.

“Han transitado por esta zona que parece haber sido estudiada para asestar el golpe. Esta mochila pequeña que contenía este material de oro en un peso aproximado de 5 kilos. Hipótesis de que habrían remanentes que han quedado en libertad y que habían participado acá”, expresó Arriola ante la prensa.

La línea de investigación apunta a que algunos de los involucrados en el asalto anterior, que permanecieron en libertad, podrían estar detrás del nuevo golpe.

Las autoridades consideran que los responsables planificaron con anticipación el recorrido del vehículo y aprovecharon las condiciones del traslado, en las que el agente de seguridad no portaba arma de fuego. Este detalle será evaluado dentro de las diligencias para determinar la ejecución del robo.

La División de Investigación de Robos se mantiene a cargo de la pesquisa y trabaja en la recopilación de evidencias, análisis de cámaras de seguridad y recopilación de testimonios para identificar a todos los participantes. Arriola indicó que “no se descarta que algunos integrantes que permanecieron en libertad tras ese hecho hayan intervenido en el nuevo ataque”.

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