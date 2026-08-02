Quiso evitar el robo de su celular y terminó asesinado: la tragedia de un adolescente de 14 años en el Rímac

Un adolescente de 14 años murió tras ser atacado con un arma blanca durante un presunto intento de robo de su celular en el Rímac. Según las primeras investigaciones, el menor logró caminar varios metros antes de desplomarse cerca del parque Abelardo Gamarra. Fuente: Exitosa Noticias

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Un adolescente de 14 años murió tras ser atacado con un arma blanca durante un presunto robo de celular en el distrito del Rímac. El crimen ocurrió la tarde del sábado en la avenida Abelardo Gamarra y ha generado conmoción entre los vecinos, quienes denuncian que la delincuencia se ha intensificado en la zona.

De acuerdo con la información difundida por Exitosa Noticias, en un primer momento algunos testigos creyeron que la víctima había recibido disparos. Sin embargo, los peritos de Criminalística descartaron esa versión y determinaron que el menor fue apuñalado luego de resistirse al asalto.

El caso también reavivó la preocupación por la inseguridad en el distrito. Según los vecinos, este asesinato ocurrió pocas horas después de otro homicidio registrado cerca del paradero de Acho, por lo que exigen mayor presencia policial y medidas urgentes para frenar la violencia.

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Agentes de la Policía y peritos criminalísticos acordonan la escena de un homicidio en la vía pública en el distrito del Rímac. (Captura: Exitosa Noticias)

Adolescente fue atacado tras resistirse al robo de su celular

Las primeras diligencias indican que el adolescente fue interceptado por delincuentes que intentaron quitarle su celular cuando caminaba por la avenida Abelardo Gamarra. Al resistirse al robo, uno de los atacantes lo hirió con un arma blanca.

Aunque resultó gravemente herido, el menor logró avanzar varios metros antes de desplomarse frente a una vivienda ubicada cerca del parque Abelardo Gamarra. El inmueble cuenta con cinco cámaras de seguridad que podrían haber registrado parte del recorrido de la víctima y los movimientos de los responsables.

Un vecino contó a Exitosa Noticias que, al inicio, se pensó que el adolescente había recibido disparos. “Lo que contaban era que no se dejó robar y le propinaron dos disparos. Incluso decían que los responsables eran dos menores de edad”, relató. Horas después, esa versión fue descartada por los peritos, quienes confirmaron que la víctima murió a causa de heridas provocadas con un arma blanca.

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Vecinos y transeúntes observan el lugar donde un adolescente de 14 años falleció tras un ataque con arma blanca en el distrito del Rímac, Lima. (Captura: Exitosa Noticias)

Familiares piden justicia y cuestionan las primeras diligencias

Mientras la Policía Nacional y el Ministerio Público iniciaban las investigaciones, los familiares del adolescente reclamaron que algunas evidencias permanecían en la escena del crimen sin ser recogidas por los peritos.

Una familiar aseguró a Exitosa Noticias que en el lugar todavía había una zapatilla negra y el espejo de una motocicleta que, según indicó, pertenecerían a los delincuentes. “Ahí hay evidencias. Está la zapatilla y el espejo de una moto. De ahí pueden sacar huellas o cabellos”, sostuvo.

La mujer también pidió que los responsables sean identificados y sancionados. “Lo que queremos es justicia y que caiga todo el peso de la ley contra los criminales”, expresó. Además, indicó que el adolescente era estudiante y cursaba su etapa escolar.

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Cinta policial de “Obras” acordonó una calle en el distrito del Rímac tras la muerte de un adolescente de 14 años, víctima de un ataque con arma blanca durante un presunto robo de celular. (Captura: Exitosa Noticias)

Vecinos denuncian que la delincuencia mantiene en alerta al Rímac

El crimen incrementó la preocupación de los residentes del sector, quienes aseguran que los robos y asesinatos se han vuelto frecuentes en esa parte del Rímac.

“Acá hay varios robos y asesinatos. Más temprano también hubo otro crimen por Acho. Es una pérdida muy lamentable porque se trata de un menor de edad”, comentó un vecino a Exitosa Noticias. El mismo residente afirmó que en la zona también son constantes los casos de extorsión contra pequeños comerciantes.

Los vecinos señalaron que viven con temor debido a la falta de seguridad. “Mi hijo, mi esposa y yo estamos expuestos a la delincuencia. No sabemos en qué momento nos puede tocar. Vienen en moto y aquí no hay seguridad”, manifestó el residente, quien además pidió la instalación de una garita de vigilancia y un mayor patrullaje policial para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

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