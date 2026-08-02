Español que asegura haber viajado en la avioneta accidentada en Nasca una semana antes señaló: “Nos dijeron que eran las naves más seguras”

Antonio López, un ciudadano español residente en Perú, ofrece su testimonio tras haber volado junto a sus padres en la misma avioneta que se estrelló al día siguiente en Nazca, causando la muerte de 13 personas. Narra los detalles de su viaje y su conmoción al enterarse de la fatal noticia. Latina Noticias

Guardar

El accidente de una aeronave turística cerca de las Líneas de Nazca volvió a poner atención sobre las condiciones de seguridad en uno de los circuitos aéreos más conocidos del país. Mientras las autoridades mantienen las investigaciones para determinar el origen del siniestro, nuevos testimonios permiten conocer cómo transcurrían estos vuelos desde la perspectiva de algunos pasajeros.

Entre esos relatos figura el de un ciudadano español que aseguró haber viajado una semana antes en la misma aeronave involucrada en el accidente. Su experiencia aporta detalles sobre el procedimiento previo al despegue, las condiciones del viaje y las sensaciones que experimentó durante el recorrido sobre el desierto peruano.

PUBLICIDAD

El siniestro dejó trece víctimas mortales: once turistas extranjeros y dos tripulantes peruanos. Según la información oficial, la avioneta partió desde el aeropuerto de Pisco con destino al circuito turístico sobre las Líneas de Nazca. Durante el trayecto, la tripulación reportó una emergencia a la torre de control antes de perder toda comunicación.

De forma paralela, los antecedentes registrados durante los últimos años muestran otros accidentes e incidentes en vuelos turísticos sobre la zona. Los informes técnicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) forman parte del contexto que vuelve relevante el análisis de las condiciones operacionales de este servicio.

PUBLICIDAD

Pasajero relata cómo transcurrió el vuelo días antes del accidente

Antonio López, ciudadano español residente en Perú desde septiembre del año anterior, explicó que decidió visitar Nazca junto a sus padres por interés en la cultura peruana. Durante una entrevista con Latina tras el accidente, recordó la impresión que recibió al conocer la noticia.

“Lo primero, la noticia, ha sido muy trágica. Para mí, nada más enterarme de la noticia, se me aceleró el cuerpo porque es algo que sabes que podías haber sido tú, sabes que podías haber sido tú y además con tus padres”, expresó.

El turista indicó que el aeropuerto desde donde partió el recorrido presentaba poca actividad. Según su testimonio, el ingreso, los controles de seguridad y el embarque transcurrieron con normalidad. También recordó la información que recibió antes del vuelo.

PUBLICIDAD

“Nos habían dicho que estas aeronaves eran las más seguras, la opción más segura, eran de 2020, 2021. No podíamos sospechar de que algo iba a salir mal”, señaló.

López también comentó que uno de los integrantes del grupo decidió no subir al vuelo debido a accidentes registrados anteriormente en este tipo de servicios. Pese a esa advertencia, explicó que optaron por continuar porque recibieron información sobre las características de la aeronave.

Descripción del interior y del recorrido

Un ciudadano español aseguró que viajó en la misma aeronave accidentada una semana antes del siniestro. Composición: Infobae

Durante la entrevista, el ciudadano español explicó que la aeronave no presentaba características similares a las de un avión comercial, aunque tampoco observó elementos que despertaran preocupación.

PUBLICIDAD

“Cuando tú entras a la avioneta, te encuentras que no es un avión comercial de estos muy grandes. Está mucho menos equipado en cuanto a infraestructura, en cuanto a asientos y tal, pero es perfectamente viable. No tienes nada que sospechar”, afirmó.

Otro aspecto mencionado por López fue la ausencia de una explicación sobre protocolos de emergencia antes del despegue.

“No te dan ningún aviso de seguridad, de oye, en caso de emergencia. No te dicen nada, es disfruten el viaje, abróchense los cinturones”, manifestó.

Respecto al recorrido, recordó que durante parte del trayecto la aeronave sufrió movimientos que atribuyó a las condiciones atmosféricas de la zona.

“Ya sabíamos los famosos vientos Paracas, cómo son de violentos y de impredecibles casi”, comentó. También explicó que, pese a las sacudidas, los pasajeros intentaron mantener la calma. “Te ríes por los nervios, porque realmente sí te asusta un momento”, añadió.

PUBLICIDAD

Antonio López sostuvo que pudo confirmar que se trataba de la misma aeronave accidentada tras revisar la información difundida por las autoridades. “El número de serie, el OB-2001, que lo han confirmado las autoridades contra incendios, eso lo he visto esta mañana”, declaró durante la entrevista.

También explicó que la noticia llegó por medio del amigo que decidió no participar en el vuelo turístico. Según relató, todavía no comunicó el accidente a sus padres porque busca preservar el recuerdo positivo que conservaron de su visita al Perú.

Accidentes registrados en vuelos turísticos sobre Nazca

Las autoridades investigan las causas del accidente de la avioneta de Aerodiana que dejó 13 fallecidos durante un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca. (Foto: Agencia Andina)

Los registros oficiales muestran otros casos relevantes relacionados con operaciones aéreas destinadas al sobrevuelo de las Líneas de Nazca.

El 25 de febrero de 2010, una avioneta Cessna 206 de Nazca Airlines sufrió un accidente durante un vuelo turístico. El siniestro dejó sin vida al piloto y a varios pasajeros extranjeros. Posteriormente, la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) elaboró un informe técnico sobre ese caso.

PUBLICIDAD

Entre 2013 y 2021, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones registró diversos accidentes e incidentes operacionales vinculados con vuelos turísticos en la zona. Los reportes incluyeron aterrizajes de emergencia, fallas de motor y desperfectos mecánicos que motivaron inspecciones adicionales. De acuerdo con esos registros, gran parte de los eventos estuvo relacionada con problemas técnicos.

El 4 de febrero de 2022, una aeronave Cessna 207 cayó pocos segundos después del despegue desde el aeropuerto María Reiche. El accidente dejó siete víctimas mortales, entre ellas cinco turistas y dos tripulantes. La investigación oficial concluyó que una pérdida progresiva de potencia del motor provocó la pérdida de sustentación antes del impacto contra el terreno.

PUBLICIDAD

Las Líneas de Nazca reciben alrededor de 100 mil visitantes cada año y miles de vuelos turísticos se realizan durante ese periodo, según los datos disponibles. Sin embargo, la repetición de accidentes e incidentes registrados en distintos momentos volvió a colocar bajo revisión aspectos relacionados con el mantenimiento de las aeronaves, los mecanismos de fiscalización y la gestión del riesgo en este tipo de operaciones, asuntos que forman parte de las investigaciones y evaluaciones efectuadas por las autoridades competentes.