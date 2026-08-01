¿Qué pasó en Nasca? Todo lo que se sabe de la avioneta que se estrelló y cobró la vida de 13 personas

Bomberos y personal de Serenazgo Vista Alegre trabajan en el lugar del accidente de una avioneta de Aerodiana en el sector Pueblo Viejo de Nasca, Ica, Perú, donde se combatió el fuego.

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Una avioneta de la empresa Aerodiana se estrelló cerca del mediodía de este sábado 1 de agosto en la provincia de Nasca, en la región Ica, dejando un saldo de trece personas fallecidas y ningún sobreviviente. La aeronave, que realizaba un vuelo turístico sobre las famosas Líneas de Nasca, cayó e incendió en un predio agrícola del sector Pueblo Viejo, a poco más de un kilómetro de la carretera Panamericana Sur.

El vuelo, uno de los más solicitados por turistas extranjeros que visitan el sur del país, partió del aeropuerto de Pisco con once pasajeros y dos tripulantes a bordo. La aeronave, un modelo Cessna Caravan C-208 con matrícula OB-2001, tenía previsto recorrer los geoglifos declarados Patrimonio Mundial por la Unesco.

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Una avioneta de la empresa Aerodiana se estrelló en un predio agrícola de Nasca, Ica, mientras realizaba un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca. Videos e imágenes registradas tras el accidente muestran la magnitud del siniestro que dejó 13 fallecidos, entre ellos 11 turistas extranjeros, el piloto y el copiloto. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la tragedia aérea. Fuente: X / Roger García

¿Qué pasó en Nasca?

De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la aeronave operada por Aerodiana despegó a las 12:10 p.m. del aeropuerto de Pisco. Su destino era un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca. Cerca de la 1:00 p.m., cuando sobrevolaba las cercanías de la localidad de Socos, en el distrito de Pueblo Nuevo, la tripulación reportó una emergencia, tras lo cual se perdió el contacto radial. Pocos minutos después, la avioneta se precipitó a tierra y terminó incendiada.

Equipos de emergencia, bomberos y personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) se desplazaron de inmediato al lugar, donde confirmaron que no había sobrevivientes. El incendio dificultó las labores de rescate iniciales, según detalló la Compañía de Bomberos Número 82.

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Un trágico accidente aéreo se registró en la provincia de Nazca, Perú, donde una avioneta de la empresa Aerodiana se precipitó a tierra con 11 pasajeros y 2 tripulantes. El vuelo, que tenía como objetivo sobrevolar las enigmáticas Líneas de Nazca, no dejó sobrevivientes. - TV Perú Noticias

Lista preliminar de las víctimas

En la aeronave viajaban once turistas extranjeros y dos tripulantes peruanos. Según la información confirmada por el MTC y la Municipalidad Provincial de Nasca, las víctimas extranjeras corresponden a siete ciudadanos italianos, dos alemanes y dos españoles. La identidad de las personas fallecidas aún no ha sido difundida oficialmente.

Pronunciamiento de las municipalidades

La Municipalidad Provincial de Nasca lamentó la tragedia y aseguró que se mantiene coordinando el apoyo a los familiares y embajadas de los países de origen de las víctimas.

“Desde que se tomó conocimiento de la emergencia, la Municipalidad Provincial de Nasca, a través de las áreas competentes, brindó el apoyo correspondiente en las labores de atención y respuesta”, comunicó la entidad.

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Por su parte, la Municipalidad Distrital de Vista Alegre, además de enviar sus condolencias, confirmó que la aeronave despegó del aeropuerto de Pisco. La Municipalidad de Vista Alegre desmintió versiones que indicaban que la avioneta partió del aeropuerto María Reiche Neuman de Nasca, precisando que el despegue fue desde el aeropuerto de Pisco.

Pronunciamiento del MTC y Mincetur

El MTC, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores (RR EE), activó protocolos para brindar apoyo a los deudos y garantizar que la información llegue de manera directa y oportuna.

“El MTC brindará todas las facilidades necesarias para el desarrollo de las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos”, indicó la institución. Además, se comprometió a fortalecer permanentemente la seguridad de las operaciones aéreas.

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Por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que las autoridades han activado los protocolos de atención, brindando apoyo a las embajadas de los países de origen de las víctimas y coordinando acciones con las entidades competentes.

Condiciones meteorológicas

La región Ica registró el día previo al accidente vientos Paracas de hasta 50 km/h, que obligaron a suspender los vuelos turísticos. Las compañías reanudaron las operaciones el 1 de agosto tras la mejora del clima. Las autoridades investigan si las condiciones meteorológicas influyeron en el siniestro.

Antecedentes

No es la primera tragedia aérea relacionada con el turismo en Nasca. En 2022, la caída de una avioneta dejó siete muertos, mientras que en 2010 otro accidente cobró la vida de seis personas. La seguridad en los vuelos turísticos vuelve a ser tema de revisión para las autoridades.

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