Identifican a las víctimas del accidente aéreo en Nasca: equipo forense realiza prueba y análisis

Avanzan peritajes para identificar a los fallecidos de Nazca, familiares esperan resultados Lead: Los cuerpos de las trece víctimas | Video: Latina Noticias

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El proceso de identificación de las víctimas tras el accidente de una aeronave turística en Nasca avanza con procedimientos científicos y coordinaciones internacionales. Las autoridades informaron que trece personas fallecieron después de que un avión turístico se precipitara en la zona, marcando uno de los hechos más graves en la historia reciente del turismo local.

El equipo de especialistas del Instituto de Medicina Legal trasladó los cuerpos a la morgue central de Ica, donde se ejecutan pruebas de ADN, análisis odontológicos y estudios antropológicos para confirmar cada identidad.

La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación continúa recopilando pruebas sobre las causas del siniestro

El trabajo forense y el apoyo internacional

El doctor Rubén Brizuela, jefe nacional de Medicina Legal, explicó que un grupo integrado por médicos, odontólogos, un antropólogo y técnicos necropsiadores lleva adelante las diligencias. “A todos se les tomará una muestra de ADN por seguridad”, afirmó Brizuela.

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El proceso, reforzado por un equipo llegado desde Lima, podría extenderse entre dos y tres días. Las autoridades priorizan la entrega de los cuerpos identificados a sus familias, aunque la identificación se complica por el estado de los restos, que en algunos casos presentan quemaduras severas y traumatismos múltiples.

Representantes consulares de Italia y Alemania ya participan en las gestiones de identificación y repatriación. Una vez concluidas las pruebas, los restos se entregarán a los allegados y se iniciarán los trámites para su retorno a los países de origen.

El proceso de reconocimiento de los pasajeros desaparecidos incluye la colaboración de equipos forenses y diplomáticos| Foto: Genry Bautista

Investigación sobre las causas y continuidad de los vuelos turísticos

Mientras avanza la identificación, la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación mantiene las pericias en el sector de Pueblo Viejo, cerca de la entrada de Majoro, punto donde ocurrió la tragedia. El investigador Carlos Cordero, integrante de la comisión, indicó que se examinan componentes clave de la aeronave.

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El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, manifestó que la prioridad del Estado es acompañar a las familias afectadas y asegurar una investigación rigurosa.

“Siempre hay responsabilidad, eso es lo que determinará la comisión”, expresó Valencia. Según subrayó, la investigación busca establecer las causas del siniestro e identificar posibles responsabilidades de operadores, fabricantes y autoridades aeronáuticas.

Por su parte, la empresa Aerodiana transmitió sus condolencias a los familiares a través de un comunicado y aseguró que colabora con las autoridades. Además, informó que evaluará la programación de sus vuelos en función de las disposiciones oficiales. Pese al accidente, los sobrevuelos turísticos sobre las líneas de Nasca continúan sin restricciones.

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Tragedia en Nazca: autoridades identifican a las víctimas y mantienen investigación| Foto: Difusión

La presidente de la República, Keiko Fujimori, señaló la posibilidad de suspender los vuelos en el aeropuerto de Pisco, pero no

Lista de pasajeros

Las familias aguardan la conclusión del proceso forense y la investigación que permita esclarecer cómo se produjo la tragedia en Nasca.

Elena Sala (Italia, 58 años)

Matteo Gianturco (Italia, 24 años)

Lorenzo Angelucci (Italia, 24 años)

Massimo Angelucci (Italia, 58 años)

Cristina Maria Bianco (Italia, 57 años)

Paolo Gianturco (Italia, 59 años)

Pietro Gianturco (Italia, 18 años)

Andreas Hofmann (Alemania, 78 años)

Gertrud Maria Hofmann (Alemania, 77 años)

Yerro Alfredo Avilés Muñoz (España, 52 años)

Ana Isabel Sánchez Muñoz (España, 52 años)