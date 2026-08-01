Tragedia en Nasca: avioneta con turistas extranjeros se estrella y mueren 13 personas

Un trágico accidente aéreo se registró en la provincia de Nazca, Perú, donde una avioneta de la empresa Aerodiana se precipitó a tierra con 11 pasajeros y 2 tripulantes. El vuelo, que tenía como objetivo sobrevolar las enigmáticas Líneas de Nazca, no dejó sobrevivientes. - TV Perú Noticias

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Una avioneta de la empresa Aerodiana que realizaba un vuelo turístico se precipitó a tierra y se incendió este sábado 1 de agosto sobre un predio agrícola en el sector Pueblo Viejo, a unos seis kilómetros de la ciudad de Nasca, en la región Ica, Perú. El siniestro ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde, cerca del aeródromo María Reiche, y dejó un saldo de 13 fallecidos: 11 turistas, el piloto y el copiloto. No se reportaron sobrevivientes entre los ocupantes de la aeronave.

La avioneta había partido desde el aeropuerto de la provincia de Pisco con destino a los geoglifos de las Líneas de Nasca, pero minutos después del despegue perdió contacto con la torre de control y se accidentó a pocos minutos de llegar a su destino. Residentes de la zona que presenciaron el impacto reportaron que la aeronave ardió en llamas tras una fuerte explosión al momento del choque contra el terreno.

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Escombros humeantes de una avioneta siniestrada y vehículos de emergencia se observan en un predio agrícola de Pueblo Viejo, Nasca, Perú, tras un accidente.

Sin sobrevivientes: el fuego dificultó el rescate

La Compañía de Bomberos Número 82 acudió al lugar y logró controlar el fuego, aunque el incendio dificultó las labores de rescate en la zona. Equipos de emergencia y autoridades se desplazaron hasta el predio agrícola para ejecutar las tareas de atención e iniciar las investigaciones que permitan establecer las causas del accidente. El área permanece acordonada mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar.

Hasta el momento, las causas del siniestro permanecen bajo investigación. Las autoridades señalaron que aún no se ha determinado la nacionalidad de todos los pasajeros, aunque de manera preliminar se informó que entre las víctimas habría turistas italianos. Las autoridades locales y nacionales iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y brindar información oficial sobre la identidad de los fallecidos.

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Bomberos y personal de Serenazgo Vista Alegre trabajan en el lugar del accidente de una avioneta de Aerodiana en el sector Pueblo Viejo de Nasca, Ica, Perú, donde se combatió el fuego.

Zona de vientos extremos

El accidente se produce en un contexto de condiciones meteorológicas desfavorables en la región Ica. El 31 de julio, dos avionetas que retornaban al aeródromo María Reiche, en el distrito de Vista Alegre, debieron ser desviadas al aeródromo de Marcona por vientos superiores a los 40 kilómetros por hora y baja visibilidad provocada por polvo en suspensión. Como medida de precaución, las operaciones de sobrevuelo sobre los geoglifos habían quedado suspendidas hasta este sábado 1 de agosto.

El siniestro generó conmoción en la región, donde los sobrevuelos turísticos a las Líneas de Nasca —declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco— constituyen una actividad habitual y representan uno de los principales atractivos turísticos del Perú. Aerodiana, la empresa operadora de la aeronave accidentada, ofrece servicios de sobrevuelo sobre los geoglifos, además de chárter privado y carga aérea.

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Restos calcinados de una avioneta de Aerodiana permanecen en el suelo agrícola de Pueblo Viejo, Nasca, Perú, tras el accidente que dejó 13 víctimas mortales.

Municipalidades de Nasca y Vista Alegre se pronuncian

A través de comunicados oficiales, la Municipalidad Provincial de Nasca y la Municipalidad Distrital de Vista Alegre expresaron sus condolencias a los familiares de las 13 personas fallecidas tras el accidente de la aeronave de la empresa Aerodiana, ocurrido en el sector de Pueblo Viejo. La comuna provincial informó que, según datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la avioneta despegó desde la ciudad de Pisco para realizar un vuelo turístico sobre las Líneas y Geoglifos de Nasca, y señaló que brindó apoyo en las labores de atención y respuesta desde que se conoció la emergencia.

Por su parte, en un comunicado, la Municipalidad Distrital de Vista Alegre aclaró que la aeronave no partió del Aeropuerto María Reiche Neuman de Nasca, sino del Aeropuerto de Pisco, con el objetivo de evitar la difusión de información inexacta. Asimismo, indicó que, de acuerdo con la información preliminar de las autoridades, la avioneta sufrió una emergencia durante el vuelo, aunque las causas del siniestro continúan bajo investigación. Ambas municipalidades coincidieron en señalar que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar las responsabilidades y esclarecer lo ocurrido.

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Municipalidades de Nasca y Vista Alegre se pronuncian tras accidente de avioneta que dejó 13 muertos. (Foto composición: Infobae Perú/FB)