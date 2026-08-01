Perú
Agregar Infobae enGoogle

Tragedia en Nasca: avioneta con turistas extranjeros se estrella y mueren 13 personas

La aeronave, operada por la empresa Aerodiana, partió desde el aeropuerto de Pisco para realizar un sobrevuelo turístico sobre las Líneas de Nasca

Un trágico accidente aéreo se registró en la provincia de Nazca, Perú, donde una avioneta de la empresa Aerodiana se precipitó a tierra con 11 pasajeros y 2 tripulantes. El vuelo, que tenía como objetivo sobrevolar las enigmáticas Líneas de Nazca, no dejó sobrevivientes. - TV Perú Noticias
Guardar

Una avioneta de la empresa Aerodiana que realizaba un vuelo turístico se precipitó a tierra y se incendió este sábado 1 de agosto sobre un predio agrícola en el sector Pueblo Viejo, a unos seis kilómetros de la ciudad de Nasca, en la región Ica, Perú. El siniestro ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde, cerca del aeródromo María Reiche, y dejó un saldo de 13 fallecidos: 11 turistas, el piloto y el copiloto. No se reportaron sobrevivientes entre los ocupantes de la aeronave.

La avioneta había partido desde el aeropuerto de la provincia de Pisco con destino a los geoglifos de las Líneas de Nasca, pero minutos después del despegue perdió contacto con la torre de control y se accidentó a pocos minutos de llegar a su destino. Residentes de la zona que presenciaron el impacto reportaron que la aeronave ardió en llamas tras una fuerte explosión al momento del choque contra el terreno.

PUBLICIDAD

Escombros quemados de una aeronave sobre terreno árido con humo ascendente. A lo lejos se ven arbustos secos y vehículos de emergencia blancos
Escombros humeantes de una avioneta siniestrada y vehículos de emergencia se observan en un predio agrícola de Pueblo Viejo, Nasca, Perú, tras un accidente.

Sin sobrevivientes: el fuego dificultó el rescate

La Compañía de Bomberos Número 82 acudió al lugar y logró controlar el fuego, aunque el incendio dificultó las labores de rescate en la zona. Equipos de emergencia y autoridades se desplazaron hasta el predio agrícola para ejecutar las tareas de atención e iniciar las investigaciones que permitan establecer las causas del accidente. El área permanece acordonada mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar.

Hasta el momento, las causas del siniestro permanecen bajo investigación. Las autoridades señalaron que aún no se ha determinado la nacionalidad de todos los pasajeros, aunque de manera preliminar se informó que entre las víctimas habría turistas italianos. Las autoridades locales y nacionales iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y brindar información oficial sobre la identidad de los fallecidos.

PUBLICIDAD

Una persona con gorra y chaleco de Serenazgo Vista Alegre observa a un bombero que extingue un incendio en los escombros de un avión en un terreno árido
Bomberos y personal de Serenazgo Vista Alegre trabajan en el lugar del accidente de una avioneta de Aerodiana en el sector Pueblo Viejo de Nasca, Ica, Perú, donde se combatió el fuego.

Zona de vientos extremos

El accidente se produce en un contexto de condiciones meteorológicas desfavorables en la región Ica. El 31 de julio, dos avionetas que retornaban al aeródromo María Reiche, en el distrito de Vista Alegre, debieron ser desviadas al aeródromo de Marcona por vientos superiores a los 40 kilómetros por hora y baja visibilidad provocada por polvo en suspensión. Como medida de precaución, las operaciones de sobrevuelo sobre los geoglifos habían quedado suspendidas hasta este sábado 1 de agosto.

El siniestro generó conmoción en la región, donde los sobrevuelos turísticos a las Líneas de Nasca —declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco— constituyen una actividad habitual y representan uno de los principales atractivos turísticos del Perú. Aerodiana, la empresa operadora de la aeronave accidentada, ofrece servicios de sobrevuelo sobre los geoglifos, además de chárter privado y carga aérea.

Restos carbonizados de una aeronave en llamas y humo negro se elevan desde un terreno seco con vegetación escasa y árboles
Restos calcinados de una avioneta de Aerodiana permanecen en el suelo agrícola de Pueblo Viejo, Nasca, Perú, tras el accidente que dejó 13 víctimas mortales.

Municipalidades de Nasca y Vista Alegre se pronuncian

A través de comunicados oficiales, la Municipalidad Provincial de Nasca y la Municipalidad Distrital de Vista Alegre expresaron sus condolencias a los familiares de las 13 personas fallecidas tras el accidente de la aeronave de la empresa Aerodiana, ocurrido en el sector de Pueblo Viejo. La comuna provincial informó que, según datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la avioneta despegó desde la ciudad de Pisco para realizar un vuelo turístico sobre las Líneas y Geoglifos de Nasca, y señaló que brindó apoyo en las labores de atención y respuesta desde que se conoció la emergencia.

Por su parte, en un comunicado, la Municipalidad Distrital de Vista Alegre aclaró que la aeronave no partió del Aeropuerto María Reiche Neuman de Nasca, sino del Aeropuerto de Pisco, con el objetivo de evitar la difusión de información inexacta. Asimismo, indicó que, de acuerdo con la información preliminar de las autoridades, la avioneta sufrió una emergencia durante el vuelo, aunque las causas del siniestro continúan bajo investigación. Ambas municipalidades coincidieron en señalar que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar las responsabilidades y esclarecer lo ocurrido.

Municipalidades de Nasca y Vista Alegre se pronuncian tras accidente de avioneta que dejó 13 muertos. (Foto composición: Infobae Perú/FB)
Municipalidades de Nasca y Vista Alegre se pronuncian tras accidente de avioneta que dejó 13 muertos. (Foto composición: Infobae Perú/FB)

Temas Relacionados

NascaIcaAccidente aéreoAvionetaLíneas de Nascaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ignacio Abraham, el lateral de la selección de Siria que quiere Héctor Cúper y por el que Universitario deberá pagar 1 millón de dólares

El técnico argentino ya lo tuvo bajo su dirección en el equipo sirio, pero existe una dificultad importante debido a que su pase es propiedad de Banfield y Estudiantes de Río Cuarto

Ignacio Abraham, el lateral de la selección de Siria que quiere Héctor Cúper y por el que Universitario deberá pagar 1 millón de dólares

Yahaira Plasencia respalda a empresa que bajó del escenario a Daniela Darcourt: “Son estrictos con el horario”

Tras el episodio donde Daniela fue retirada del escenario, Yahaira sostuvo que este tipo de recortes ya ocurrió antes y mencionó un caso con Son Tentación.

Yahaira Plasencia respalda a empresa que bajó del escenario a Daniela Darcourt: “Son estrictos con el horario”

Jesús Castillo se prepara para dejar Universitario: negociación en marcha con el Espérance Sportive de Túnez, histórico club de África

El mediocentro peruano se dispone a marcharse de Ate, tras haber recibido una propuesta formal del Espérance Sportive, que espera contar con su presencia en las próximas horas. En la ‘U’ no habrá bloqueo alguno

Jesús Castillo se prepara para dejar Universitario: negociación en marcha con el Espérance Sportive de Túnez, histórico club de África

Samahara Lobatón se sincera sobre su salud mental en el pódcast de Magaly Medina: “Tengo ansiedad, borderline y depresión”

La influencer dijo que está enfocada en sanar y en su estabilidad emocional, por lo que descartó buscar una relación.

Samahara Lobatón se sincera sobre su salud mental en el pódcast de Magaly Medina: “Tengo ansiedad, borderline y depresión”

Paolo Guerrero llama ‘amor de mi vida’ a Ana Paula Consorte, pero en redes lo recuerdan todo: “Mañana se bloquean”

El futbolista compartió fotos familiares, pero los comentarios recordaron las idas y vueltas de la pareja.

Paolo Guerrero llama ‘amor de mi vida’ a Ana Paula Consorte, pero en redes lo recuerdan todo: “Mañana se bloquean”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Denuncian penalmente a Patricia Benavides por ejercicio ilegal de la profesión de abogada

Denuncian penalmente a Patricia Benavides por ejercicio ilegal de la profesión de abogada

La Policía aún puede detener a Vladimir Cerrón: Líder de Perú Libre cuenta con orden de captura por otro caso

PJ condena a César Acuña a un año y seis meses de prisión suspendida

Keiko Fujimori EN VIVO HOY, sábado 1 de agosto: la presidenta del Perú llegó al VRAEM

Madre y hermano de Nadine Heredia piden al PJ extender efectos del fallo del TC a favor de Ollanta Humala

ENTRETENIMIENTO

Yahaira Plasencia respalda a empresa que bajó del escenario a Daniela Darcourt: “Son estrictos con el horario”

Yahaira Plasencia respalda a empresa que bajó del escenario a Daniela Darcourt: “Son estrictos con el horario”

Samahara Lobatón se sincera sobre su salud mental en el pódcast de Magaly Medina: “Tengo ansiedad, borderline y depresión”

Paolo Guerrero llama ‘amor de mi vida’ a Ana Paula Consorte, pero en redes lo recuerdan todo: “Mañana se bloquean”

Mariella Zanetti denuncia agresión y acoso a su hija por parte de un arrendador en Surquillo

Daniela Darcourt se pronuncia tras ser sacada del escenario en pleno concierto en Europa: “Una falta de respeto total”

DEPORTES

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Ignacio Abraham, el lateral de la selección de Siria que quiere Héctor Cúper y por el que Universitario deberá pagar 1 millón de dólares

Jesús Castillo se prepara para dejar Universitario: negociación en marcha con el Espérance Sportive de Túnez, histórico club de África

Perú vs España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Resultados de la Copa Federación Sub 17 de Vóley HOY: así van los duelos del torneo preparatorio en Lima