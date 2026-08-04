SSC detiene a 54 de La Unión Tepito y Anti-Unión Tepito en operativos de CDMX

La SSC detuvo a 54 presuntos integrantes de La Unión Tepito y Anti-Unión Tepito durante julio y los primeros días de agosto, en operativos ejecutados en la Zona Centro de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a 54 presuntos integrantes de las organizaciones delictivas La Unión Tepito y Anti-Unión Tepito durante julio y los primeros días de agosto, según reportes oficiales.

Las acciones, ejecutadas por la Subsecretaría de Operación Policial y la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, respondieron a una estrategia para combatir los delitos de alto impacto en la Zona Centro de la capital, donde ambas células generan violencia de forma sistemática.

Con ello, los 54 detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público en ese mismo periodo. A continuación, se detallan los operativos por zona.

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Detenciones en la colonia Morelos el 16 de julio

El 16 de julio, en la colonia Morelos, los agentes detuvieron a Osmar “N”, presunto integrante de la Anti-Unión Tepito. El hombre amenazó con un objeto punzocortante a otra persona para despojarla de sus pertenencias, y las investigaciones lo vinculan además con una agresión por arma de fuego registrada el 28 de mayo.

Ese mismo día y en el mismo punto, los oficiales aseguraron a un menor de edad identificado como “El Niño”. Portaba 27 bolsitas con marihuana y las pesquisas lo relacionan con el delito de lesiones dolosas por disparo de arma de fuego.

Manos de varias personas con esposas se extienden a través de los barrotes oxidados de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El Niño” figura también como presunto integrante de la Anti-Unión Tepito. Su detención ocurrió en el mismo marco operativo que la de Osmar “N”.

Operativo del 18 de julio en la colonia Centro: tres detenidos y 15 cajas con marihuana

El 18 de julio, una denuncia ciudadana derivó en la detención de Melchor “N”, José “N” y Alfredo “N” en la colonia Centro. A los tres se les aseguraron 15 cajas y 18 bolsas negras con marihuana.

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Las investigaciones establecen que los tres detenidos tenían a su cargo el almacenamiento y la distribución de narcóticos para La Unión Tepito. Su captura representó uno de los golpes más directos a la logística de esa organización durante el periodo.

Juan Carlos “N”: portación de arma y vínculo con homicidio de 2024

El 22 de julio, en la colonia Centro, los agentes detuvieron a Juan Carlos “N” por la probable portación de narcóticos y un arma de fuego. Las pesquisas lo señalan como presunto integrante de La Unión Tepito y lo vinculan con un homicidio registrado en mayo de 2024.

Su detención añadió un elemento de gravedad al expediente acumulado durante los operativos de julio. La portación simultánea de droga y arma refuerza el perfil delictivo que la SSC atribuye a esta célula.

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Un joven viste una camisa blanca y un pantalón beige, mientras sus manos están esposadas por detrás de su espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Decomiso total: más de 941 bolsas con marihuana, cocaína y metanfetamina

Al cierre del periodo, los operativos dejaron un decomiso total de más de 15 cajas y 941 bolsas con marihuana, cerca de 200 dosis de cocaína y alrededor de 100 envoltorios con metanfetamina. Las cifras reflejan el volumen de narcóticos que ambas organizaciones movían en la Zona Centro.

La SSC atribuye estos resultados a la articulación entre las dos subsecretarías involucradas en los operativos. La coordinación entre inteligencia policial y operación en campo permitió identificar objetivos, actuar sobre denuncias ciudadanas y asegurar droga en puntos de almacenamiento y distribución.

La estrategia de la SSC apunta al debilitamiento progresivo de las estructuras de La Unión Tepito y Anti-Unión Tepito. Las detenciones de julio y los primeros días de agosto suman eslabones que la autoridad describe como parte de un avance sostenido contra los principales generadores de violencia en la capital.

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La guerra entre La Unión Tepito y la Anti-Unión deja 24 muertos en 16 ataques en 2026

La guerra entre La Unión Tepito y la Anti-Unión Tepito acumula al menos 24 muertos en 16 ataques entre enero y julio de 2026, según un recuento de Milenio. El método dominante es siempre el mismo: dos sicarios en motocicleta identifican al objetivo, abren fuego y huyen de inmediato.

El ataque más reciente ocurrió el 27 de julio en la Plaza de Santo Domingo, a unas cuadras del Zócalo capitalino, donde ejecutaron a Edgar Iván Herrera Segura, conocido como El Valentín, tío de Irving Jonathan Herrera Sánchez, El Irving, líder histórico de La Unión Tepito. Dos semanas antes, el 12 de julio, sicarios en moto asesinaron a Lizeth Yuridia Juárez, La Chofis o Big Mama, operadora de seguridad del exlíder de La Unión Óscar Andrés Flores Ramírez, El Lunares, en un estacionamiento de la calle Matamoros en Tepito.

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Una cinta policial amarilla con la inscripción "Escena del crimen" demarca una zona investigada en el asfalto de una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Julio cerró como el mes más letal del periodo: ocho asesinatos en seis atentados. Junio había marcado ya una inflexión con cinco víctimas mortales en tres ataques, mientras que los primeros meses del año registraron una escalada progresiva desde un muerto en enero hasta cuatro en febrero.

El conflicto desbordó los límites de la colonia Morelos. En mayo, un comando ejecutó a un hombre frente a su familia en la colonia Olivar del Conde, en la alcaldía Álvaro Obregón, y en julio cayeron seis presuntos integrantes de una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en esa misma demarcación.

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La fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján reconoció que el reacomodo de ambas organizaciones explica buena parte del comportamiento reciente de los homicidios en la ciudad, aunque aclaró que no todos los casos responden a esa disputa. La funcionaria informó una reducción de 13.3% en asesinatos durante el periodo y anunció la creación de una unidad de inteligencia con 42 analistas dedicados a elaborar perfiles geográficos y distinguir los homicidios de origen criminal de los interpersonales.