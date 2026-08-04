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Los nueve hábitos japoneses de Andrea Rodríguez para transformar tu vida personal y financiera

En entrevista con Infobae, la escritora colombiana explica cómo los métodos tradicionales de Japón transformaron su vida personal y profesional, y comparte consejos prácticos para quienes buscan equilibrio, resiliencia y organización en el día a día.

¿Sientes que tus finanzas están desordenadas o que te falta un propósito claro? Andrea Rodríguez te introduce a poderosos hábitos japoneses que te ayudarán a ahorrar con intención, aumentar tu productividad y, lo más importante, encontrar tu Ikigai, tu razón de ser.
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Andrea Rodríguez, autora de “Nueve hábitos japoneses”, describe su acercamiento a la cultura nipona como una respuesta a la necesidad de dar sentido a una vida acelerada. En diálogo con Infobae, la escritora relata que su interés surgió al buscar herramientas para encontrar equilibrio y propósito.

“Cuando empecé a estudiar estos hábitos y vi la posibilidad en que me podían ayudar a encontrarle sentido, a encontrar mi ikigai, efectivamente, gracias a la escritura de este libro, encontré mi ikigai”, afirma Rodríguez.

Para la autora, el ikigai representa ese propósito vital que conduce a una mayor satisfacción y sentido en la vida cotidiana. La exploración de prácticas milenarias japonesas, según comparte, permitió que su día a día adquiriera una dirección más clara y consciente.

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Finanzas personales y el método Kakebo

Formada como contadora pública, Rodríguez detectó un puente natural entre su carrera y los principios japoneses de organización financiera. En sus palabras, incluso quienes tienen formación en finanzas pueden perder de vista el destino de su dinero.

El método Kakebo, tradicional en Japón, le permitió visualizar y controlar ingresos y gastos, dándole un propósito concreto al ahorro.

Retrato de una mujer de cabello negro largo y liso, mirada al frente, labios pintados de rojo. Viste una blusa negra. Fondo de pared con piedras
Andrea Rodriguez, autora de '9 hábitos japoneses', en entrevista con Infobae Perú por el marco de la FIL Lima 2026. (Paula Elizalde)
“Cuando empecé a aplicar el Kakebo, a distribuir ingresos y gastos y a ver cómo se me estaban yendo, ya uno con un método puede organizarlos y evitar que el dinero se nos escape”, señala Rodríguez en la entrevista con Infobae.

Recomienda a los jóvenes profesionales que inician su trayectoria laboral adoptar este sistema para establecer metas y proyectos a mediano y largo plazo, fomentando el ahorro con objetivos definidos.

Osoji y la limpieza como ritual de renovación

El libro de Rodríguez aborda el Osoji, un ritual japonés de limpieza profunda orientado a eliminar lo innecesario tanto en el entorno físico como en el plano mental.

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Según la autora, este hábito permite despejar la mente y el hogar, generando espacio para nuevas oportunidades y proyectos. “Al vaciar lo físico, también nosotros estamos descargando nuestra mente, nuestros pensamientos y así estamos dando bienvenida a nuevas ideas y proyectos”, explica.

La práctica de Osoji, detalla Rodríguez, trasciende la organización material y se convierte en una herramienta para alcanzar mayor claridad y bienestar emocional, facilitando la renovación personal.

Mujer con cabello oscuro y labios rojos sonríe a la cámara mientras sostiene un libro blanco con diseño de flores rojas y el texto '9 hábitos japoneses'
Andrea Rodríguez presenta su obra "Nueve hábitos japoneses que cambiarán tu vida". (Paula Elizalde)

Productividad, mejora continua y autocompasión

En el ámbito de la productividad, el libro introduce el concepto de Kaizen, enfocado en la mejora continua a través de pequeñas acciones diarias. Rodríguez sostiene que la clave está en avanzar paso a paso, sin buscar cambios extremos de inmediato.

“Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy”, resume la autora, quien enfatiza la importancia de los rituales de amor propio y el desarrollo personal.

Junto a Kaizen, destaca el Hansei, la autorreflexión, como un recurso para aprender de los errores sin caer en la autocrítica destructiva. Rodríguez señala que reconocer las equivocaciones y analizarlas permite crecer y evitar futuros tropiezos: “Debemos decir: ‘Bueno, cometí este error, voy a estudiarlo para ver qué debo hacer, qué debo cambiar y próximamente, en un futuro, no volverlo a cometer’”.

Resiliencia y hábitos para el bienestar

Entre los nueve hábitos presentados en su libro, Rodríguez resalta el Kintsugi, la técnica de la resiliencia, y el Shinrin-Yoku, conocido como baño de bosque. Considera que el arte de aceptar y transformar la adversidad resulta fundamental para fortalecer el carácter y avanzar. “Debemos ver las cicatrices como trofeo de, como recordatorio de todas las batallas que hemos ganado”, sostiene.

A quienes enfrentan el inicio de la vida laboral o nuevas responsabilidades, recomienda integrar prácticas como el Kakebo y el Kaizen para gestionar las finanzas y los proyectos personales con claridad. Rodríguez invita a descubrir el ikigai y a practicar la resiliencia como principios para una existencia más equilibrada y significativa.

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