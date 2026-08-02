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“Juntos nos puede ir aún mejor”: Kenia López Rabadán asiste al 250 aniversario de la Independencia de EEUU

El diplomático estadounidense ha destacado el trabajo bilateral durante las captura de Alfonso ‘N’, presunto líder del Cártel de los Reyes

Tres personas posan frente a un fondo con banderas de Estados Unidos, estrellas, el número 250 y el texto 'Freedom'
Kenia López Rabadán, Ronald Johnson y una mujer posan durante el evento del 250 aniversario de Estados Unidos. (@kenialopezr)
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La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, destacó su asistencia al acto por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos y afirmó: “juntos nos puede ir aún mejor”, en un mensaje publicado desde su cuenta oficial en ‘X’tras el evento encabezado por el embajador estadounidense, Ronald Johnson.

En su publicación, la legisladora agradeció al diplomático de Estados Unidos en México y a su esposa, Alina Arias, por la hospitalidad durante la conmemoración. También sostuvo que ambos países comparten una relación “histórica, económica y social” que debe fortalecerse con diálogo, respeto mutuo y cooperación.

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El mensaje apareció después de una ceremonia en la que Johnson defendió el momento actual de la relación bilateral. El embajador aseguró que “nuestra frontera es la más segura de la historia” y vinculó ese balance con decomisos de armas, narcóticos y operativos contra líderes del crimen organizado.

Durante ese acto, celebrado en las nuevas instalaciones de la embajada, Johnson también afirmó que México y Estados Unidos mantienen un intercambio cercano a un billón de dólares al año y que la agenda común debe seguir sobre una lógica de “responsabilidad compartida”. En ese marco, la publicación de López Rabadán retomó el tono de cooperación bilateral y lo resumió con una frase de cierre: “A México y a Estados Unidos les puede ir muy bien, pero juntos nos puede ir aún mejor”.

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El embajador endureció el tono sobre seguridad

En el mismo contexto bilateral, Ronald Johnson también elevó el tono en materia de seguridad tras la captura (ocurrida el día de ayer) de Alfonso Fernández Magallón, identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como presunto líder del Cártel de Los Reyes.

En X, el embajador escribió que “los criminales no tienen dónde esconderse” y atribuyó el resultado a la coordinación entre agencias de ambos países.

Ficha de recompensa de EEUU por "La Quiringua". Crédito: DOS
Ficha de recompensa de EEUU por "La Quiringua". Crédito: DOS

El mensaje, incluyó un reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional y al Gabinete de Seguridad de México. Johnson también vinculó esa detención con la línea de cooperación que, según planteó, mantienen los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum para desmantelar cárteles y procesar a responsables de delitos violentos.

“La detención de hoy de Alfonso “N,” líder del Cártel de Los Reyes, envía otro mensaje claro: los criminales no tienen dónde esconderse. Aplaudo a @Defensamx1 y al Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) por sus esfuerzos continuos. Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump y la Presidenta @Claudiashein, nuestro compromiso compartido para desmantelar cárteles y hacer responsables a los criminales violentos sigue dando resultados. #JuntosLogramosMás", escribió el diplomático.

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