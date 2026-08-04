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Obras para mitigar efectos del Fenómeno El Niño no podrán ejecutarse en cuatro meses, advierte diputado de Piura

Eduardo Castillo, representante de Fuerza Popular, indicó que el gobierno necesita el apoyo del sector privado para realizar obras necesarias

Diputado Eduardo Castillo, representante de Fuerza Popular
Diputado Eduardo Castillo, representante de Fuerza Popular
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El diputado de Piura, Eduardo Castillo, de la bancada de Fuerza Popular, advirtió que Piura no llegará con obras definitivas para mitigar las consecuencias del Fenómeno El Niño en los próximos cuatro meses. Sostuvo que, ante ese plazo, la respuesta debe concentrarse en descolmatar ríos y reforzar diques para reducir el riesgo de inundaciones.

El legislador del oficialismo sostuvo que el problema se genera por retrasos acumulados. Según indicó a RPP, la prevención tiene “0%” de ejecución y la reacción apenas alcanza el 4%, un nivel que atribuyó sobre todo a la compra de materiales de emergencia como calaminas y triplay para atender a la población durante las lluvias.

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Castillo afirmó que las obras debieron iniciarse hace varios años y remarcó que el gobierno anterior tenía que haber comenzado hace meses las intervenciones para amortiguar los efectos del fenómeno. Señaló que la falta de acciones oportunas incrementa el riesgo para la población de Piura.

“Lamentablemente, ayer se le hizo una pregunta a la señora presidenta sobre la salida del río al mar, que es una solución definitiva y lamentablemente en cuatro meses no se va a poder hacer este tipo de trabajo”, indicó el representante de la región Piura.

Mujer con gorra roja y camisa blanca habla por micrófono, hombre con gorra beige de policía detrás, manos con teléfonos en primer plano, bandera roja, poste blanco, árboles, cielo despejado
Keiko Fujimori habla en Piura durante su recorrido por las obras de prevención del Fenómeno El Niño, acompañada por un efectivo policial. (Flickr/Presidencia Perú)

Convocatoria al sector privado

Castillo valoró las medidas anunciadas por el Gobierno para reducir el impacto de las lluvias. Entre ellas, destacó la asignación inmediata de $140 millones para labores de descolmatación y el despliegue de maquinaria para ejecutar esos trabajos.

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Citado por RPP, también consideró positiva la convocatoria del Ejecutivo al sector privado y a los tres niveles de gobierno para afrontar la emergencia. Para el legislador, ese apoyo será determinante porque las obras de gran envergadura no estarán listas en el corto plazo.

“En estos momentos estamos abocados al tema de la prevención y también se está coordinando en temas de reacción. Para eso también se convoca al sector privado. En Junín hemos visto cómo la Caja Huancayo ha hecho un apoyo con veintidós millones de soles me parece para poder levantar la ciudad devastada y de esta manera tenemos que convocar absolutamente a todos”, indicó el diputado Castillo al medio radial.

Keiko Fujimori, con gorra roja, camisa blanca y jeans azules, habla por micrófono desde una camioneta, rodeada de público y excavadoras
Keiko Fujimori se dirige a un grupo de personas desde una camioneta durante su visita a obras de prevención del río Piura. (Flickr/Presidencia Perú)

El representante de Fuerza Popular también saludó la presencia de la presidenta Keiko Fujimori en Piura y sostuvo que asumió el liderazgo de la respuesta frente al fenómeno. Según declaró, designó como responsables del trabajo de descolmatación al ministro de Desarrollo Agrario y al ministro de Defensa.

Castillo advirtió que el margen de maniobra ya es estrecho. "En cuatro meses no se va a poder hacer este tipo de trabajo, así que el reforzamiento de diques y la descolmatación y el refuerzo de diques... va a tener que ver mucho del apoyo del Gobierno y del empresariado privado", dijo.

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