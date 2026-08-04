Felipe Chávez anotó golazo en la victoria de Bayern Múnich: peruano sigue en racha y busca convencer a Vincent Kompany

El martes 4 de agosto, Felipe Chávez tuvo una actuación destacada en un amistoso con el Bayern Múnich. El futbolista peruano convirtió un gol en el triunfo 2-1 ante Jeju United de Corea del Sur, consolidando su candidatura para integrar el primer equipo en el arranque de la nueva temporada.
El peruano sumó su tercer gol en partidos amistosos del club alemán. Créditos: Deporte Libre.
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