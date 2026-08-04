Felipe Chávez anotó golazo en la victoria de Bayern Múnich: peruano sigue en racha y busca convencer a Vincent Kompany

El martes 4 de agosto, Felipe Chávez tuvo una actuación destacada en un amistoso con el Bayern Múnich . El futbolista peruano convirtió un gol en el triunfo 2-1 ante Jeju United de Corea del Sur , consolidando su candidatura para integrar el primer equipo en el arranque de la nueva temporada.

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