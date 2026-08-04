A balazos desde moto y a plena luz del día: así opera la guerra criminal en Tepito que suma 24 muertos

La disputa por el control del narcomenudeo, la extorsión y el cobro de piso ya rebasó la colonia Morelos y llegó a alcaldías como Álvaro Obregón (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un niño de tres años murió junto a su tío de 42 en un ataque directo en Tepito en marzo de 2026: esa ejecución resume la escala y la brutalidad de la guerra que la Unión Tepito y la Anti-Unión libran por el control del narcomenudeo, la extorsión y el cobro de piso en la colonia Morelos y el Centro Histórico de la Ciudad de México. La disputa acumula al menos 24 muertos en 16 eventos violentos entre enero y julio de este año, según una revisión de Milenio.

El método de los atacantes se repite con precisión en la mayoría de los casos: dos hombres en motocicleta se acercan al objetivo sin mediar palabra, abren fuego y huyen del lugar.

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El asesinato del tío de El Irving y el ataque en pleno Centro Histórico

El episodio más reciente ocurrió el 27 de julio, a media tarde y con luz de día, a unas cuadras del Zócalo capitalino. Dos individuos en motocicleta localizaron a su objetivo en la Plaza de Santo Domingo y le dispararon siete veces.

La víctima fue Edgar Iván Herrera Segura, conocido como El Valentín, operador de la célula familiar Los Herrera Segura y tío de Irving Jonathan Herrera Sánchez, El Irving, líder histórico de La Unión Tepito. Dos personas más resultaron heridas en el ataque.

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Dos semanas antes, el 12 de julio, fue asesinada Lizeth Yuridia Juárez, La Chofis o Big Mama, operadora de seguridad de Óscar Andrés Flores Ramírez, El Lunares, exlíder de La Unión Tepito. Los reportes policiales consignaron el mismo patrón: dos hombres en motocicleta le dispararon en un estacionamiento de la calle Matamoros, en Tepito, y al huir uno de los agresores se cambió de ropa.

La disputa por el control del narcomenudeo, la extorsión y el cobro de piso ya rebasó la colonia Morelos y llegó a alcaldías como Álvaro Obregón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 8 de julio, un ataque contra una barbería en la esquina de Tenochtitlan y Peñón dejó dos muertos. Ese mismo día, frente a las letras monumentales de Tepito, fueron ejecutados dos presuntos extorsionadores de La Unión.

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La escalada mes a mes: de enero a julio de 2026

La violencia no irrumpió de golpe. En enero se registró un ataque con un muerto; en febrero, dos atentados dejaron cuatro muertos y cinco heridos.

En abril hubo dos agresiones con dos muertos y dos heridos. En mayo, un presunto extorsionador de La Unión fue asesinado junto a otra persona en la calle Tenochtitlán, en un ataque que además produjo dos heridos.

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Junio marcó una inflexión: tres ataques con cinco víctimas mortales elevaron la frecuencia de los episodios. Julio cerró como el mes más letal, con ocho asesinatos en seis atentados, de acuerdo con el recuento de Milenio.

El saldo acumulado de los siete meses es de 24 muertos en 16 hechos violentos, todos con el mismo sello operativo: sicarios en moto, blanco identificado, disparo directo y fuga inmediata.

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Una cinta policial amarilla con la inscripción "Escena del crimen" demarca una zona investigada en el asfalto de una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guerra entre ambas organizaciones desbordó los límites de Tepito. En mayo, un comando ejecutó a un hombre frente a su familia en la colonia Olivar del Conde, en la alcaldía Álvaro Obregón.

En julio, en esa misma alcaldía, cayeron seis presuntos integrantes de una célula que, según la policía capitalina, operaba para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La presencia del CJNG en el mapa amplía la dimensión del conflicto más allá de las dos organizaciones locales.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la fiscalía capitalina han golpeado la estructura de ambos bandos desde febrero. Entre los detenidos figuran el padre de El Tortas, exlíder de la Anti-Unión; la célula UJ40, identificada como operadores de El Irving; y Brian ‘N’, El Rojo, señalado como líder de narcomenudistas.

También fue capturado El Gregory, mando de La Unión, detenido en Coyoacán como objetivo prioritario de las autoridades.

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, reconoció que el reacomodo de esas organizaciones criminales explica buena parte del comportamiento reciente de los homicidios en la ciudad. No obstante, precisó que no todos los casos responden a la disputa entre la Unión y la Anti-Unión, ya que algunos corresponden a conflictos interpersonales.

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La disputa por el control del narcomenudeo, la extorsión y el cobro de piso ya rebasó la colonia Morelos y llegó a alcaldías como Álvaro Obregón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al presentar un balance de resultados, Alcalde Luján informó una reducción de 13.3 por ciento en los asesinatos durante el periodo. Además, anunció la creación de una unidad de inteligencia con 42 analistas de la fiscalía, dedicada a elaborar perfiles geográficos y distinguir qué homicidios obedecen a una disputa criminal.

La propia policía capitalina describe varios ataques registrados en distintas calles de la ciudad como “directos”: sin robo de por medio y sin que las víctimas tengan vínculos confirmados con algún grupo del crimen organizado. Esa categoría abre interrogantes sobre el alcance real del conflicto y la cifra total de víctimas atribuibles a la guerra entre la Unión y la Anti-Unión.

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