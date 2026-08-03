México
Agregar Infobae enGoogle

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 3 de agosto de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Guardar

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este lunes 3 de agosto monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México. En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

En pocas líneas:

    07:20 hsHoy

    México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

    Temas Relacionados

    Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico Nacionalepicentromexico-noticias

    Últimas noticias

    Mariana Ochoa es la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026: los habitantes celebraron el regreso de Luis Chaparro

    Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

    Mariana Ochoa es la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026: los habitantes celebraron el regreso de Luis Chaparro

    Sismo de 4.4 de magnitud se registra en Chiapas

    El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

    Sismo de 4.4 de magnitud se registra en Chiapas

    Quiénes son los 17 participantes de La Casa de los Famosos México 2026 que siguen en el reality: lista completa

    Tras la eliminación de Mariana Ochoa en la primera gala del domingo 2 de agosto, La Casa de los Famosos México 2026 continúa con 17 participantes

    Quiénes son los 17 participantes de La Casa de los Famosos México 2026 que siguen en el reality: lista completa

    Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 2 de agosto

    Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

    Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 2 de agosto

    No se rompe “la maldición” en La Casa de los Famosos México: primera eliminada es mujer

    En las cuatro temporadas del reality, siempre fue una mujer quien abrió la lista de expulsados

    No se rompe “la maldición” en La Casa de los Famosos México: primera eliminada es mujer

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    El Gobierno eliminó más requisitos para importar alimentos de países con altos estándares sanitarios

    El Gobierno eliminó más requisitos para importar alimentos de países con altos estándares sanitarios

    Gemelos digitales: el futuro no está en los datos del pasado

    Las raíces peronistas del RIGI

    La cultura de provincia de Santa Fe, a la vanguardia

    Vuelven las lluvias y el frío en el AMBA: día por día, cómo estará el tiempo esta semana

    INFOBAE AMÉRICA

    El precio del petróleo se desploma ante la expectativa de un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

    El precio del petróleo se desploma ante la expectativa de un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

    La ex líder detenida de Myanmar, Aung San Suu Kyi, se reunió con la Cruz Roja por primera vez desde el golpe militar que la derrocó en 2021

    A días del inicio de las maniobras anuales Han Kuang, Taiwán aseguró que la cooperación militar con EEUU supera lo imaginado

    Crisis en Cuba: la isla sufrió un nuevo apagón nacional y ya acumula seis colapsos de su sistema eléctrico en 2026

    Capturaron a dos hombres acusados de rociar con gasolina y matar a un hombre de 66 años en El Salvador

    DEPORTES

    Fue campeón con Boca, estuvo a un paso de ser citado por Bielsa y hoy maneja una empresa de demoliciones: “Tenía que seguir el legado”

    Fue campeón con Boca, estuvo a un paso de ser citado por Bielsa y hoy maneja una empresa de demoliciones: “Tenía que seguir el legado”

    Locura por Vozinha en Chile: el video de la multitudinaria bienvenida en el aeropuerto antes de sumarse a su nuevo club

    El contundente mensaje de Marcos Acuña tras la derrota de River Plate frente a Rosario Central

    La histórica racha de hace más de un siglo que igualó River Plate con la derrota ante Rosario Central

    La reacción del público de River con Coudet y la decisión que tomó junto al plantel tras la derrota ante Rosario Central