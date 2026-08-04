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Lin Shaye confirma su visita a Perú por el estreno de ‘La noche del demonio 6’

La actriz anunció su llegada a nuestro país y envió un mensaje a sus seguidores peruanos

Diptych de la actriz Lin Shaye: izquierda, mujer mayor con cabello rubio sujetando una linterna azul; derecha, mujer sonriendo con texto "HOLA PERÚ"
La actriz Lin Shaye aparece en una imagen promocional para el estreno de su película "La noche del demonio 6" en Perú, junto a una escena del filme.
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La actriz Lin Shaye, una de las figuras más reconocidas del cine de terror, anunció que llegará a Lima en agosto para participar en el estreno de la nueva entrega de la franquicia Insidious. El anuncio se hizo a través de un video dirigido especialmente al público peruano, donde la intérprete de Elise Rainier expresó su entusiasmo por acercarse a los seguidores de la saga en Sudamérica.

“Hola Perú, soy Lin Shaye y tengo una noticia muy emocionante que por fin puedo compartir con ustedes. ¡Podré verlos en persona muy pronto! Sí, voy a visitar su hermoso país para celebrar el estreno de ‘La noche del demonio: Están entre nosotros’ y estoy muy feliz por ello. No puedo esperar para verlos”, manifestó la actriz.

La actriz anunció su llegada a nuestro país y envió un mensaje a sus seguidores peruanos | Andes Films

Perú, única parada internacional antes del estreno mundial

La agenda de Lin Shaye en Lima incluye actividades promocionales los días 10 y 11 de agosto, donde compartirá con medios, creadores de contenido e invitados especiales. Perú será el único país fuera de los Estados Unidos incluido en la gira internacional de presentación, lo que destaca la relevancia del mercado peruano para Sony Pictures en el lanzamiento global de la cinta.

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Con una trayectoria de más de cinco décadas en cine y televisión y más de 250 títulos en su carrera, Shaye se ha consolidado como una de las actrices más queridas y reconocibles del género de terror. Su papel como Elise Rainier ha dejado una marca profunda entre los fanáticos de la saga, quienes la consideran una referencia ineludible dentro de la franquicia.

Una mujer de cabello rubio, con chaqueta negra bordada y camiseta roja. A la derecha, una captura de pantalla de una publicación de Instagram
La actriz Lin Shaye aparece en una publicación de Instagram confirmando su visita a Perú para el estreno de la película "La Noche del Demonio: Están Entre Nosotros".

La historia de La noche del demonio: Están entre nosotros retoma la exploración del plano sobrenatural “The Further”, característico de la serie, y promete nuevos episodios de suspenso, horror y fenómenos paranormales. La llegada de Shaye ha generado gran expectativa entre los seguidores peruanos, que esperan su visita como un acontecimiento especial para la comunidad local amante del terror.

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El film se estrenará oficialmente en los cines del país el 20 de agosto, y la presencia de Lin Shaye busca fortalecer el vínculo entre la franquicia y su audiencia en la región, a través de actividades directas con el público y los medios.

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