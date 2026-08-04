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Vladimiro Montesinos cumplió su condena de 25 años por el caso Barrios Altos y busca salir de prisión

Defensa del exasesor presidencial ha solicitado la refundición de sus penas restantes; sin embargo, la Corte Suprema ya ha establecido que, por lo menos, permanecerá recluido hasta 2037. El Tribunal Constitucional podría intervenir

Vladimiro Montesinos el gran conspirador nacional que cumple prisión en la Base Naval.
Vladimiro Montesinos busca dejar el CEREC del Callao. Foto: El Comercio.
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El exasesor del exdictador Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, cumplió su condena de 25 años de prisión por el caso Barrios Altos y su defensa ha desplegado una estrategia legal para sacarlo del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) de la Base Naval del Callao.

Se trata de la pena que se le impuso por las matanzas de Barrios Altos, El Santa y la desaparición del periodista Pedro Yauri. Es la pena más alta que se le ha impuesto al ‘Doc’ y la que absorbió gran parte de las condenas posteriores por refundición.

El pasado 24 de junio de este año, Montesinos cumplió los 25 años de encierro. Sus abogados ya solicitaron la refundición de las condenas restantes y su inmediata puesta en libertad, según pudo conocer Infobae.

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No obstante, la Sala Penal Liquidadora Transitoria Nacional a cargo de su caso ha observado la solicitud porque no adjuntó copia de las condenas que busca refundir. Únicamente adjuntó la condena de 20 años de prisión por el caso Sobres bomba, condena que apeló inicialmente, pero luego desistió de ello. Este diario dio cuenta de ello en un informe a inicios de junio de este año.

El colegiado declaró inadmisible el pedido de refundición de penas y le dio un plazo a la defensa de Vladimiro Montesinos para que subsane, bajo advertencia de archivar la solicitud.

Fiscalía pide 35 años de prisión contra Vladimiro Montesinos por el caso Sobres Bomba. Foto: captura Justicia TV
Vladimiro Montesinos en una audiencia judicial de este año de este 2026. Foto: captura Justicia TV

¿Cuándo sale Vladimiro Montesinos?

Si bien casi todas las condenas impuestas a Vladimiro Montesinos han sido absorbidas por la de 25 años del caso Barrios Altos, hay algunas que se ejecutan de manera independiente a esta. Así lo ha determinado la Corte Suprema en distintos pronunciamientos.

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Son dos condenas las que impiden la salida de Montesinos este 2026. La de 20 años de prisión por el homicidio calificado y desaparición forzada de Santiago Fortunato Gómez Palomino, un joven dirigente israelita que fue secuestrado por el Grupo Colina en julio de 1992 acusado falsamente de almacenar armas en su casa y reunirse con subversivos. Fue torturado e interrogado para luego ser ejecutado con disparos en la cabeza. Sus restos fueron hallados 20 años en una fosa común en la playa La Chira.

La Corte Suprema ha establecido que la condena de 20 años contra el ‘Doc’ por este caso vencerá el 21 de agosto de 2031.

El segundo caso que impide la liberación del exasesor presidencial es la condena de 19 años y 8 meses de prisión por el caso Pativilca. La Sala Penal Liquidadora inicialmente refundió la pena; sin embargo, la Corte Suprema anuló esta decisión y estableció que vencerá el 30 de setiembre de 2037.

Corte Suprema ordena que Vladimiro Montesinos cumpla su condena de 19 años de prisión por el caso Pativilca
Corte Suprema ordena que Vladimiro Montesinos cumpla su condena de 19 años de prisión por el caso Pativilca

Finalmente, existe una tercera condena pendiente de que el Poder Judicial decida si es absorbida o si debe cumplirse. Se trata de la condena de 20 años de prisión por el caso Sobres bomba. La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria fijó los años de prisión, pero no realizó el cómputo. Esta es una de las penas que la defensa de Vladimiro Montesinos busca que sea refundida.

El TC podría intervenir

Vladimiro Montesinos inició un proceso de habeas corpus para que se recalculen algunas de sus condenas pendientes. En primera instancia le dieron la razón en parte, pero la Sala Constitucional revocó esa decisión. La defensa del ‘Doc’ ya recurrió al Tribunal Constitucional.

El precedente que adoptó el TC en el caso Juan Rivero Lazo, sobre la refundición de penas, podría jugar a favor de Montesinos.

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