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¿Qué es el Escudo de las Américas? el grupo al que Perú buscará ingresar a pedido de Keiko Fujimori

Internacionalistas consideran que grupo liderado por Estados Unidos puede ayudar con información necesaria para luchar contra el crimen organizado

La presidenta Keiko Fujimori reveló que durante una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó el interés del Perú de incorporarse al Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por la administración de Donald Trump. Fuente: Canal N
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Incluso desde antes de asumir la presidencia, Keiko Fujimori confirmó su intención de que el Perú ingrese al Escudo de las Américas, la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para enfrentar al crimen organizado transnacional y el narcotráfico. Ya como mandataria, incluso afirmó que pidió al secretario de Estado, Marco Rubio, que el país forme parte de esta coalición regional.

La mandataria afirmó que la alianza “busca unir esfuerzos de países que enfrentan a la criminalidad organizada, al narcotráfico y busca compartir información”. Añadió que al Perú “le gustaría participar”, que “nos conviene participar” y que los países que ya integran el bloque “también van a estar interesados que el Perú pueda formar parte y contribuir con información”.

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El anuncio fue hecho durante una visita a bases militares en Mazamari, en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Allí, la presidenta vinculó un eventual ingreso al bloque con el fortalecimiento de la estrategia nacional contra las organizaciones criminales.

La iniciativa fue presentada en marzo de 2026 durante una cumbre en Miami y reúne a varios países del continente, entre los que se encuentran algunos de la región , como Argentina, Ecuador y Bolivia.

Fotografía difundida en la cuenta en X @DanielNoboaOk del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de Noboa (d) y su homólogo de EE.UU., Donald Trump (4-d), en la foto de familia en la cumbre 'Escudo de las Américas' este sábado, en Miami (Fl, EE.UU.). EFE/ @DanielNoboaOk
Fotografía difundida en la cuenta en X @DanielNoboaOk del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de Noboa (d) y su homólogo de EE.UU., Donald Trump (4-d), en la foto de familia en la cumbre 'Escudo de las Américas' este sábado, en Miami (Fl, EE.UU.). EFE/ @DanielNoboaOk

Incluso el canciller Carlos Espá anunció al inicio de su gestión que iniciará las coordinaciones con países vecinos y la incorporación del Perú al Escudo de las Américas.

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Los especialistas discrepan sobre el alcance y los riesgos

La pregunta de fondo es qué implicaría para el Perú integrarse a esa coalición. Para el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay, el ingreso supondría mayores niveles de coordinación y cooperación entre Estados, con acceso a experiencia acumulada por países que ya enfrentan redes criminales transnacionales.

En conversación con Panamericana, Rodríguez Mackay sostuvo que “es evidente que Estados Unidos tiene un avance en el combate a la criminalidad organizada transnacional”. Agregó que esa experiencia, junto con la de otros países, “nosotros la requerimos”.

El especialista también remarcó que la pertenencia al bloque permitiría al Perú “entrar en interacción con los otros países que tienen problemas similares”. A su juicio, ese rasgo responde a la naturaleza del fenómeno, porque se trata de delitos que atraviesan fronteras.

Primer plano de Keiko Fujimori con traje oscuro y banda rojiblanca con emblema peruano, junto a un escudo con mapa de las Américas y texto Shield of the Americas
La presidenta Keiko Fujimori, junto al emblema del Escudo de las Américas, señala el interés de Perú en la coalición contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. (Composición: Infobae Perú)

Farid Kahatt, también internacionalista, planteó al mismo medio que el costo jurídico y político de pertenecer a este grupo podría significar la presencia de tropas estadounidenses en territorio peruano.

“Si permitimos que tropas americanas actúen en el Perú, Estados Unidos pone como condición que no sean procesadas por autoridades nacionales en caso de imputárseles un crimen. Es decir, si cometen delitos en el Perú, no van a ser juzgados por cortes peruanas. Yo preguntaría si realmente queremos que ese sea el caso”, advirtió.

Kahatt también cuestionó el tipo de herramienta que requiere la lucha contra estas redes. “En materia de inteligencia, esa es la prueba que no se requiere las fuerzas armadas. La inteligencia relevante aquí es la inteligencia policial”, afirmó.

Hasta ahora, no existe una respuesta oficial de Estados Unidos sobre la intención expresada por el gobierno peruano de sumarse al Escudo de las Américas.

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