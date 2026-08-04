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Niña de 4 años supera compleja malformación tras cirugía y podrá volver a comer por vía oral

La pequeña pasó por cuatro operaciones previas en distintos establecimientos de salud sin resolver definitivamente su condición

La intervención multidisciplinaria duró más de cuatro horas y tuvo una evolución favorable - Créditos: Essalud.
La intervención multidisciplinaria duró más de cuatro horas y tuvo una evolución favorable - Créditos: Essalud.
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Danna Sofía tuvo que alimentarse mediante una sonda durante cuatro años debido a una malformación congénita que le impedía ingerir comida por la vía natural. La menor, nacida en Arequipa y sometida a cuatro operaciones en diferentes establecimientos de salud, finalmente podrá masticar y consumir alimentos gracias a una compleja intervención realizada por especialistas del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud.

La pequeña fue diagnosticada desde su nacimiento con atresia esofágica, una anomalía que ocurre cuando el esófago no se desarrolla correctamente y queda interrumpida la conexión entre la boca y el estómago. Esta condición le impedía alimentarse con normalidad y obligaba a sus familiares a recurrir permanentemente a una sonda para garantizar su nutrición.

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Diana Valdez de la Peña, madre de la paciente y natural de Juliaca, contó que durante los primeros años de vida de su hija buscaron alternativas en instituciones públicas y privadas. En esos establecimientos, la niña pasó por cuatro procedimientos quirúrgicos con diferentes métodos, aunque ninguno consiguió resolver de manera definitiva su problema. La familia llegó posteriormente al Hospital Rebagliati, donde un grupo de cirujanos pediátricos evaluó el complicado cuadro y determinó que era necesario efectuar una nueva operación.

Danna Sofía enfrenta una malformación desde su nacimiento y ahora podrá comer sin sonda - Créditos: Essalud.
Danna Sofía enfrenta una malformación desde su nacimiento y ahora podrá comer sin sonda - Créditos: Essalud.

El procedimiento se realizó el 14 de julio y estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario dirigido por Miguel Olivas Trujillo, jefe del Departamento de Cirugía Pediátrica del citado nosocomio. La alternativa aplicada fue un reemplazo del esófago mediante ascenso gástrico, una técnica de alta complejidad que consiste en movilizar el estómago hacia el tórax para conectarlo con la boca y crear una nueva vía que permita el tránsito de los alimentos.

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La intervención se prolongó durante más de cuatro horas y concluyó con resultados favorables. Según el especialista, la evolución de Danna permitirá que próximamente comience a probar sus primeros alimentos por la vía oral. El cambio no solo representa una mejora en su alimentación, sino también una oportunidad para favorecer su desarrollo nutricional, intelectual y emocional.

Antes de la operación, la menor recibía preparaciones licuadas directamente mediante una sonda colocada en el estómago. Esa condición le impedía masticar, degustar y tragar normalmente. Ahora, tras la reconstrucción realizada por los médicos, podrá desarrollar progresivamente esas funciones y avanzar hacia una rutina cotidiana más cercana a la de cualquier niña de su edad.

Danna Sofía vuelve a comer por vía oral tras cuatro años alimentándose por una sonda - Créditos: Essalud.
Danna Sofía vuelve a comer por vía oral tras cuatro años alimentándose por una sonda - Créditos: Essalud.

Olivas destacó además la participación coordinada de profesionales de distintas especialidades, así como el respaldo de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Rebagliati. El equipamiento especializado y la tecnología disponible fueron determinantes para afrontar una intervención de semejante dificultad.

La atresia esofágica es una enfermedad poco frecuente que se presenta aproximadamente en uno de cada 3500 nacidos vivos. Su tratamiento requiere atención especializada y, cuando se plantea realizarlo fuera del país, el costo puede superar el millón de soles.

Para Diana Valdez, el resultado marca un antes y un después. La madre recordó que anteriormente Danna apenas podía saborear la comida antes de expulsarla. Hoy, en cambio, puede masticarla y pasarla hacia el estómago. La expectativa de la familia es que la niña regrese a casa con un adecuado peso, crecimiento y, sobre todo, una nueva posibilidad de disfrutar plenamente de sus alimentos.

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