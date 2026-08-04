Perú vs Estados Unidos en setiembre: día y estadio del amistoso confirmado por fecha FIFA 2026

Perú enfrentará a Estados Unidos en amistoso confirmado para la fecha FIFA 2026.

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La selección peruana sumó un nuevo amistoso para la próxima fecha FIFA de 2026. El equipo dirigido por Mano Menezes enfrentará a Estados Unidos, rival que participó en el último Mundial y alcanzó los octavos de final.

Estados Unidos anunció el amistoso a través de sus redes sociales oficiales. De los cuatro partidos que disputará en septiembre, el primero será frente a la selección peruana.

El encuentro entre Perú y Estados Unidos está programado para el 26 de septiembre en el Inter.co Stadium, ubicado en la ciudad de Orlando. Hasta el momento, no se ha confirmado el horario del partido.

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Perú se enfrentará a Estados Unidos en la fecha FIFA de setiembre.

Estados Unidos, el rival mundialista de Perú

Estados Unidos participó en el Mundial 2026 como uno de los anfitriones y logró avanzar hasta los octavos de final. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino debutó con una contundente victoria 4-1 ante Paraguay, luego venció 2-0 a Australia y cerró la fase de grupos con una derrota 3-2 frente a Turquía. Estos resultados le permitieron clasificar como primero del Grupo D, sumando 6 puntos, con 8 goles a favor y 4 en contra.

En el cierre del grupo, Turquía sorprendió y le quitó el invicto al conjunto estadounidense con un triunfo en el tiempo de descuento en Los Ángeles. A pesar de iniciar ganando con un gol de Auston Trusty, Estados Unidos vio cómo Arda Güler y Orkun Kökçü marcaron para el equipo turco. Sebastián Berhalter igualó el marcador al inicio del complemento, pero Kean Ayhan selló el 3-2 definitivo en los minutos finales.

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Ya en los dieciseisavos de final, Estados Unidos superó a Bosnia y Herzegovina por 2-0 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Sin embargo, el equipo quedó eliminado en octavos de final tras caer 4-1 ante Bélgica en el Lumen Field de Seattle.

El Mundial de Estados Unidos también estuvo marcado por la polémica en torno a Folarin Balogun. El delantero recibió una tarjeta roja que fue suspendida por la FIFA después de una gestión directa del presidente Donald Trump, lo que le permitió disputar el partido de octavos de final contra Bélgica. El caso generó debate sobre la influencia política en las decisiones disciplinarias durante el torneo.

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Mundial 2026 - Estados Unidos 1 - Bélgica 4 - ES

Segundo amistoso de Perú en fecha FIFA 2026

La selección peruana, en plena etapa de reconstrucción tras su ausencia en el Mundial 2026, afrontará una agenda internacional con amistosos frente a selecciones que participaron en la última cita mundialista.

Luego del encuentro ante Estados Unidos por la fecha FIFA, la ‘bicolor’ tendrá como siguiente rival a Canadá, equipo que alcanzó los octavos de final en la Copa del Mundo.

La Federación Peruana de Fútbol anunció el amistoso ante Canadá a través de sus redes sociales y envió un mensaje directo a la hinchada: “El corazón vuelve a latir. La Bicolor regresa a la cancha para medirse ante Canadá en un nuevo amistoso internacional”.

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Información sobre el amistoso de Perú ante Canadá en octubre del 2026. - captura: FPF

Mano Menezes, entrenador de Perú, aún no ha dado a conocer la convocatoria, pero se espera que mantenga la base que enfrentó a Haití y España. Nombres como André Carrillo, Jairo Vélez, Pedro Gallese, Erick Noriega, Oliver Sonne y Marcos López aparecen como opciones para dar rodaje internacional al grupo.

El amistoso se disputará el 3 de octubre en el estadio Saputo de Montreal. América TV y su plataforma América TV GO transmitirán el partido, con la posible inclusión de Movistar Deportes para ampliar la cobertura. El horario está pendiente de confirmación.

Canadá, que clasificó a los octavos de final en el Mundial y mostró un juego físico y organizado, representará una exigente prueba para el equipo dirigido por Menezes.

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