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Enfrentamiento en vivo entre Pati Lorena y Pamela López marca el estreno de su programa: “A usted le gustaba Paul Michael”

El canal oficial de la telenovela en YouTube lanzó su nuevo formato con la presencia de las dos figuras, quienes protagonizaron un tenso intercambio ante la audiencia digital en su primera emisión

Vale Todo React se estrenó con tensión entre Pati Lorena y Pamela López.
Vale Todo React se estrenó con tensión entre Pati Lorena y Pamela López.
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El espacio digital de la novela ‘Vale Todo’ inició su transmisión en YouTube el pasado 3 de agosto y lo hizo con un enfrentamiento en vivo entre sus conductoras: Pati Lorena y Pamela López, figuras que participaron previamente en el reality La Granja VIP. La propuesta, que se emite a través del canal oficial de YouTube de Vale Todo Perú para Panamericana TV, busca acompañar cada capítulo de la telenovela con una previa, comentarios en formato react y un post show, incorporando la interacción directa con la audiencia.

El debut del programa estuvo marcado por la tensión y el tono desafiante entre las conductoras, quienes no dudaron en exponer en pantalla parte de la rivalidad que arrastran desde su paso por el conocido reality. Pamela López dio la bienvenida al público, destacando la participación de su comunidad digital conocida como Kitty Pam: “Mi nombre es Pamela López y estamos ya conectados y se siguen sumando toda mi comunidad de Kitty Pam”, anunció la conductora al inicio de la transmisión.

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La interacción no tardó en adquirir un tono personal cuando Pati Lorena intervino para reclamar espacio en la conducción. “Hijita, déjame hablar también a mí”, pidió Lorena, a lo que López respondió de manera irónica: “Dale, señora. Yo sé que usted busca siempre el protagonismo. Señora, un ratito, ya va a llegar. Ya la dejo a usted. A ver, preséntese, señora”. El intercambio de bromas y comentarios punzantes marcó el ritmo del estreno, manteniendo la atención de los seguidores de ambas figuras.

Las exparticipantes de La Granja VIP iniciaron su espacio en YouTube para Panamericana TV con un cruce de ironías y bromas, marcando el tono polémico de la nueva propuesta que acompaña cada capítulo de la telenovela. TikTok Ric La Torre

Durante el diálogo, Pati Lorena saludó a Pamela López preguntándole por su bienestar después del tiempo transcurrido desde su último encuentro televisivo. López respondió: “Señora, gracias a Dios, muy bien. Hoy día la vuelvo a ver”. La conversación continuó con referencias a la experiencia en La Granja VIP y a los cambios físicos de las presentadoras. “Ya has adelgazado”, comentó Lorena, a lo que López replicó: “Yo siempre regia. Sí, la granja, pues, porque como usted me escondía la comida, tenía que comer poco. Gracias a usted bajé de peso”. Las bromas cruzadas sobre el pasado en el reality sirvieron para establecer un clima de tensión y complicidad a la vez.

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Pati Lorena y Pamela López conducen el espacio digital de la novela ‘Vale Todo’ en YouTube para Panamericana TV
Pati Lorena y Pamela López conducen el espacio digital de la novela ‘Vale Todo’ en YouTube para Panamericana TV

Le recuerda a Paul Michael

El enfrentamiento subió de tono cuando se hizo alusión a otras personas que formaron parte de la historia de ambas. “Hay otra persona que también está muy bien, mi amor. Mira cómo brilla”, insinuó Lorena, mostrándole la imagen de su expareja. “Ah, Paul Michael, mi ex”, respondió la Pamela, generando risas y comentarios entre ambas. “Está soltero, hijita”, sumó Lorena, mientras López recordó: “Yo sé que a usted le gustaba Paul Michael. Usted tenía una inclinación por Michael”. Lorena aclaró: “Yo soy una mujer casada, mi amor, felizmente casada, a diferencia tuya. Vamos, hijita, vamos a empezar con el Vale Todo, porque yo...”. El intercambio terminó con una ironía sobre el número de matrimonios de Lorena: “¿Su matrimonio número?”, preguntó López.

La transmisión de Vale Todo React busca captar la atención de los seguidores de la telenovela y de las propias conductoras, quienes cuentan con comunidades activas en redes sociales. El formato del programa incluye una previa antes de cada episodio de la novela, reacciones en tiempo real y debates sobre los momentos más comentados. Al finalizar cada capítulo, se realiza un post show donde las presentadoras analizan lo ocurrido y responden preguntas de la audiencia que participa en vivo a través del chat de YouTube.

La estrategia de Panamericana TV apunta a potenciar la interacción digital y aprovechar la popularidad de las exparticipantes de La Granja VIP, quienes han sabido construir una narrativa propia más allá de la ficción televisiva. La confrontación en vivo durante el estreno evidencia la apuesta por un contenido dinámico y polémico, donde las diferencias personales se convierten en parte del atractivo para la audiencia.

El canal oficial de Vale Todo Perú en YouTube será el escenario para las próximas emisiones, cada una acompañando los capítulos de la telenovela y brindando espacio para las reacciones espontáneas de Pati Lorena y Pamela López. La producción anunció que el formato se mantendrá a lo largo de toda la temporada, con la expectativa de sumar nuevos seguidores y mantener el interés con secciones interactivas y momentos de alto voltaje.

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