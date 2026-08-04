Un muerto y 39 heridos fue el saldo de un choque entre autobús y tractocamión en Sonora

39 heridos fueron llevados a diversos hospitales Foto: Cruz Roja

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Un choque entre un autobús de pasajeros y un tractocamión dejó un muerto y 39 lesionados la noche del lunes 3 de agosto en la carretera federal México 15, al sur de Empalme, Sonora, mientras las autoridades mantenían abierta la investigación para determinar qué provocó el impacto en una ruta que iba de Sinaloa a Tijuana.

El saldo preliminar incluyó a pasajeros de distintas edades, entre ellos niños desde siete años y adultos mayores de más de 70. Los heridos fueron clasificados por triage: siete quedaron en código rojo, siete en código amarillo y 12 en código verde, además de otras personas pendientes de valoración médica.

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El accidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas a la altura de Las Guásimas, en el tramo Ciudad Obregón-Empalme. Otra ficha preliminar ubicó el hecho entre el kilómetro 94+200 y el kilómetro 96, en sentido norte-sur, dentro de la zona de Guaymas y Empalme.

La víctima mortal fue identificada como Cruz Antonio Castro Higuera, de 48 años, conductor del autobús. Murió en el lugar después de quedar prensado en la cabina por la fuerza del golpe.

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El copiloto Lorenzo Rubio Aboite resultó lesionado y fue reportado como estable. De manera extraoficial, se indicó que el operador fallecido era originario de Los Mochis, Sinaloa.

El autobús salió de Guasave con destino a Tijuana

La unidad involucrada era el autobús número económico 439, identificado en distintos reportes como perteneciente a la línea GTB y a Norte de Sinaloa. Había salido de Guasave, Sinaloa, con destino a Tijuana, Baja California, cuando ocurrió la colisión.

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El reporte preliminar señaló que se trató de un choque por alcance contra la caja refrigerada o tipo contenedor de un tractocamión. Una versión inicial apuntó a que el tráiler presuntamente estaba detenido sobre la carpeta asfáltica por una falla mecánica, pero esa hipótesis todavía no fue confirmada de forma oficial.

Las autoridades no dieron a conocer una causa definitiva. La investigación quedó a cargo de las instancias competentes, que también debían deslindar responsabilidades.

Otro dato preliminar indicó que el autobús terminó sobre el acotamiento tras el impacto y no presentó volcadura. Aun así, decenas de pasajeros quedaron atrapados o sufrieron lesiones de distinta gravedad.

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El operativo movilizó ambulancias, bomberos y corporaciones de seguridad

Los lesionados fueron trasladados a hospitales de Guaymas y Empalme, entre ellos IMSS Bienestar, ISSSTE, Isssteson, el Hospital General de Zona del IMSS en Guaymas y el Hospital General de Subzona del IMSS en Empalme, además de otras unidades médicas de la región.

En otra actualización preliminar del caso se reportó un saldo de 37 heridos, con cinco personas hospitalizadas en estado grave, entre ellas un adolescente de 14 años. También se informó que el resto presentó lesiones leves y moderadas.

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Bomberos, elementos de protección civil y Cruz Roja acudieron de diversos municipios para ayudar al rescate de los heridos Foto: Cruz Roja

En las maniobras de rescate participaron Protección Civil Empalme, Rescate Empalme, Cruz Roja Mexicana de las delegaciones de Empalme, Guaymas y Vícam, Bomberos de Guaymas y Empalme, Capufe, la Comisión Nacional de Emergencia, el CRUM Sonora, corporaciones policiacas y ambulancias particulares.

El despliegue incluyó 13 ambulancias, dos carros de rescate y dos máquinas extintoras. También acudieron elementos de la Guardia Nacional División Carreteras, la Policía Estatal de Seguridad Pública, la Policía Municipal de Empalme, la AMIC y personal del Semefo.

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Los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas para liberar a pasajeros atrapados, brindar atención prehospitalaria, asegurar la zona y retirar las unidades siniestradas. La circulación en la carretera Internacional permaneció parcialmente afectada mientras se realizaban las diligencias periciales.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño expresó su solidaridad con las personas afectadas y aseguró que desde los primeros minutos se brindó atención médica y acompañamiento a las víctimas por medio de la Secretaría de Salud, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y las instituciones de emergencia.

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El mandatario también informó que instruyó a las autoridades competentes a realizar las investigaciones necesarias para esclarecer las causas del accidente ocurrido en la carretera Guaymas-Ciudad Obregón.

El choque entre el autobús 439 y un tractocamión ocurrió la noche del lunes 3 de agosto en la carretera México 15, a la altura de Las Guásimas.

El conductor Cruz Antonio Castro Higuera murió en el lugar y 39 pasajeros resultaron lesionados; entre ellos había niños y adultos mayores.

Las autoridades mantuvieron abierta la investigación sobre las causas del percance mientras continuaban los traslados y la atención médica en hospitales de Guaymas y Empalme.