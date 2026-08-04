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Turista denuncia que casi pierde la vida en turibus de CDMX por un cable: video se vuelve viral

Usuarios en redes sociales cuestionaron la falta de mantenimiento urbano tras difundirse las imágenes del accidente

Una turista documentó el momento en que un cable atravesó el paso de un autobús panorámico y alcanzó a varios ocupantes.

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Un recorrido por las calles de la Ciudad de México estuvo a punto de terminar en un grave accidente para un grupo de visitantes que viajaba en la parte superior de un autobús turístico panorámico. Lo que comenzó como un paseo para conocer algunos de los sitios más representativos de la capital terminó convirtiéndose en un momento de angustia, luego de que un cable colocado a baja altura impactara directamente contra varios pasajeros.

El incidente salió a la luz gracias a un video publicado en TikTok por la usuaria @cigarettes_aftermatchas, quien compartió la experiencia que vivió mientras recorría la ciudad. La grabación rápidamente comenzó a circular entre miles de usuarios, generando preocupación e indignación por las condiciones en las que ocurrió el percance.

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La afectada pidió mayor vigilancia en las rutas turísticas luego de que un cable a baja altura impactara a varios pasajeros.
La afectada pidió mayor vigilancia en las rutas turísticas luego de que un cable a baja altura impactara a varios pasajeros.

De acuerdo con las imágenes difundidas en la red social, la unidad avanzaba por una vialidad de la capital cuando se encontró con un cable que colgaba a una altura considerablemente baja. Debido a que el obstáculo no fue detectado con anticipación, terminó golpeando a las personas que viajaban en el nivel superior del autobús, un espacio abierto que caracteriza a este tipo de transporte turístico.

La situación provocó momentos de tensión entre los ocupantes, quienes apenas tuvieron tiempo para reaccionar antes del impacto. Según mostró la joven en el video, el cable alcanzó directamente la zona del cuello de varios pasajeros, generando un escenario que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

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La grabación compartida en TikTok generó miles de reacciones por el riesgo que enfrentaron quienes viajaban en la parte superior de la unidad.
La grabación compartida en TikTok generó miles de reacciones por el riesgo que enfrentaron quienes viajaban en la parte superior de la unidad.

Para evidenciar lo ocurrido, la creadora del contenido mostró frente a la cámara la marca rojiza que quedó en su cuello tras el golpe. La lesión permitió apreciar la fuerza con la que el cable hizo contacto con su cuerpo y alimentó la preocupación de numerosos usuarios, quienes señalaron que un incidente de esa naturaleza pudo haber terminado en una tragedia.

Después de compartir su experiencia, la joven aprovechó la publicación para advertir tanto a habitantes como a visitantes sobre los riesgos que representan los cables colocados de forma inadecuada o aquellos que permanecen caídos sobre las vialidades de la ciudad. Asimismo, llamó la atención sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en las rutas utilizadas por los autobuses turísticos.

Usuarios en redes sociales cuestionaron la falta de mantenimiento urbano tras difundirse las imágenes del accidente.
Usuarios en redes sociales cuestionaron la falta de mantenimiento urbano tras difundirse las imágenes del accidente.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y acumularon una gran cantidad de comentarios. Entre las reacciones predominó la preocupación por la seguridad de quienes utilizan este tipo de transporte para recorrer la capital mexicana.

Diversos internautas manifestaron su inconformidad al considerar que este tipo de situaciones refleja problemas relacionados con el mantenimiento de la infraestructura urbana. Otros usuarios señalaron que tanto las autoridades responsables como las empresas encargadas de operar los recorridos turísticos deberían implementar revisiones constantes para detectar obstáculos que representen un peligro para los pasajeros.

El caso también abrió el debate sobre las condiciones en las que circulan los autobuses panorámicos, especialmente aquellos que cuentan con una segunda planta descubierta, ya que cualquier objeto suspendido a baja altura puede convertirse en un riesgo para quienes disfrutan del recorrido desde la parte superior.

Turibus (Foto: Twitter@MiDiarioUrbano)
Turibus (Foto: Twitter@MiDiarioUrbano)

Hasta el momento no se han reportado personas con lesiones de gravedad derivadas de este incidente; sin embargo, el video continúa generando conversación en redes sociales debido a la cercanía con la que los pasajeros estuvieron de sufrir heridas mucho más severas.

Mientras la publicación sigue acumulando reproducciones, comentarios y compartidos, el caso ha servido para poner nuevamente sobre la mesa la importancia de mantener en buen estado la infraestructura urbana y de reforzar las inspecciones en las rutas turísticas, con el objetivo de evitar que un paseo destinado al entretenimiento pueda convertirse en una situación que ponga en riesgo la integridad de visitantes y habitantes de la Ciudad de México.

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